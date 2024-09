Una estrella de TikTok murió a los 26 años tras caer desde el quinto piso de un apartamento de lujo

La influencer ganó fama en 2023 con su evento viral “Boda sin Novio”. (Kubra Aykut)

La famosa influencer turca de TikTok, Kubrá Aykut, falleció trágicamente al caer desde el quinto piso de un edificio de apartamentos de lujo en Estambul, según informaron varios medios de comunicación. La creadora de contenido, de 26 años y conocida mundialmente por sus videos virales “Boda sin Novio”, fue encontrada sin vida en el distrito Sultanbeyli el pasado lunes.

The Sun informó que la trágica caída ocurrió en la exclusiva calle Gişe del barrio Hasanpaşa. Según informó el medio, se encontró una nota de suicidio junto al cuerpo de la influencer. La policía ha iniciado una investigación, y el cuerpo fue trasladado a un hospital privado para la realización de una autopsia.

En los días previos a su muerte, Aykut había dejado a sus seguidores preocupados con publicaciones sobre su pérdida de peso. En una de esas publicaciones, compartida por The Daily Mail, escribió: “He reunido mi energía, pero no puedo ganar peso. Pierdo un kilogramo cada día. No sé qué hacer; necesito urgentemente ganar peso”.

La influencer ganó fama en TikTok con un millón de seguidores y más de 200.000 en Instagram, especialmente por su evento de “Boda sin Novio” celebrado en 2023. Este evento, donde la joven se vistió de novia y simuló una boda consigo misma, la llevó al estrellato.

The Sun destacó que en esta ocasión, Aykut “manejaba un automóvil adornado con flores, sosteniendo su ramo por la ventana y gritando de alegría”. La ceremonia, donde ella misma se consideraba un “marido digno”, fue un fenómeno viral.

Durante su funeral en Bursa, su ciudad natal, estuvieron presentes amigos y seres queridos. Entre los asistentes se encontraba la también influencer Dilan Polat y Enes Çetinkaya, abogado de Polat y pareja sentimental a largo plazo de Aykut, según señaló The Daily Mail.

Los seguidores han inundado la página de TikTok de la fallecida con mensajes de tributo, describiéndola como un “ángel” y alguien con “un hermoso corazón”. El último video compartido por la influencer, antes de su muerte, mostraba a la joven limpiando meticulosamente su apartamento.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de tristeza entre sus seguidores y en la comunidad de TikTok. The Sun citó a varios fans devastados que expresaron su preocupación tras leer sus últimos mensajes sobre la pérdida de peso y dificultades personales. Los mensajes de apoyo y tristeza continúan llegando, destacando el impacto y la conexión que Aykut había logrado a través de sus contenidos.

En resumen, la trágica muerte de la creadora de contenido ha sacudido a sus seguidores y a la comunidad de redes sociales. Su trayectoria en TikTok, desde los momentos más alegres hasta sus más recientes y preocupantes mensajes, ha dejado una huella profunda en aquellos que la seguían y admiraban.