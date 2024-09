Estados Unidos pidió una tregua en Gaza: “El mundo no puede permitirse esperar más”

EEUU pidió con urgencia alcanzar un acuerdo para una tregua en Gaza: “El mundo no puede permitirse esperar más” (EFE)

Estados Unidos instó este martes a Israel y Hamas a ser más flexibles en las condiciones que se están negociando para alcanzar un alto el fuego en Gaza y reiteró que es urgente que se llegue a un acuerdo en el futuro próximo.

“Hay decenas de rehenes que aún siguen en Gaza, esperando un acuerdo que los traiga de vuelta a casa. Es hora de ultimar ese acuerdo. El pueblo de Israel no puede permitirse esperar más. El pueblo palestino, que también está sufriendo los terribles efectos de esta guerra, no puede permitirse esperar más. El mundo no puede permitirse esperar más”, sostuvo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

A continuación, apuntó que “cerrar un acuerdo requerirá de que ambas partes muestren flexibilidad y que busquen razones para llegar al sí en lugar de razones para decir que no”, aunque resaltó que desde la Casa Blanca retomarán las conversaciones con los mediadores de Egipto y Qatar “en los próximos días (...) para impulsar un acuerdo definitivo”.

Miller pidió a Hamas e Israel ser más flexibles en las condiciones que se están negociando para alcanzar un alto el fuego en Gaza

“Estamos muy cerca. No nos vamos a rendir, vamos a seguir presionando tanto como podamos. La esperanza es eterna”, dijo por su parte Joe Biden en las últimas horas.

Semanas atrás, los diálogos entre Israel y Hamas por una posible tregua se reactivaron luego de que el grupo terrorista entregara una respuesta actualizada a la propuesta presentada por Biden -y acompañada por Israel- a finales de mayo. Si bien en un primer momento la noticia llevó esperanza, con el correr de los días las charlas se vieron truncadas por nuevas exigencias.

Una de ellas ha sido la insistencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la presencia de las Fuerzas de Defensa en la frontera entre el enclave y Egipto, que considera fundamental en su lucha contra el grupo terrorista.

Este lunes, en su primera rueda de prensa en casi dos meses, declaró que “tres de los objetivos de la guerra pasan por un sitio: el corredor Filadelfia”, el cual describió como “la vía de oxígeno y de armamento para Hamas”.

Durante una rueda de prensa, Netanyahu defendió su exigencia de que haya presencia militar israelí en la frontera entre Gaza y Egipto (AP)

“Cuando nos marchamos de Gaza y del corredor Filadelfia, no había ninguna barrera para la entrada en masa de armamento y maquinaria para la producción de armas y la excavación de túneles, todo con el patrocinio de Irán. Si no tenemos el corredor, se crea un monstruo. El eje del mal necesita el corredor Filadelfia y, por esa misma razón, tenemos que controlarlo”, continuó explicando y defendiéndose de quienes lo acusan de obstaculizar el regreso a salvo de los rehenes.

Las críticas contra Netanyahu se intensificaron en los últimos días luego de que, este domingo, el Ejército confirmara que los seis cuerpos hallados la víspera en Rafah pertenecían al grupo de rehenes. Se trata de Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino, quienes fueron “brutalmente asesinadas por balazos a corta distancia” por los combatientes enemigos entre 48 y 72 horas antes de la ofensiva.

Estados Unidos manifestó su repudio a estas “ejecuciones ilegales e inmorales a manos de Hamas”. “Deben rendir cuentas por sus crímenes”, dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, a su homólogo en Oriente Medio, Yoav Gallant.

(Con información de AFP)