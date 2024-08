Qué son los bares sobrios, la nueva tendencia que busca cambiar la vida nocturna

El concepto de bares sin alcohol tiene raíces en el movimiento de temperancia del siglo XIX

Los bares sobrios, también conocidos como bares sin alcohol o bares de temperancia, están ganando popularidad como una alternativa saludable y social a los bares tradicionales en los Estados Unidos y Europa. En lugar de ofrecer cócteles con bourbon, estos bares crean mocktails y bebidas artesanales sin alcohol que permiten a los clientes socializar sin la presión de consumir alcohol.

La creciente popularidad de los bares sobrios no es un fenómeno nuevo. De acuerdo con DrinkSurely, el concepto tiene raíces en el movimiento de temperancia del siglo XIX en Gran Bretaña, donde muchas personas abogaban por la moderación en el consumo de alcohol. Algunos, conocidos como “teetotalers”, evitaban completamente el alcohol, incluyendo cerveza y vino.

En tiempos recientes, el término “sober curious”, acuñado en 2018 por la autora Ruby Warrington, ha ganado tracción. Warrington explica que el objetivo de este movimiento es “animar a todos a reevaluar su relación con el alcohol”. El movimiento sobrio está ganando terreno a nivel mundial, y la mayoría de los adultos no beben. La Organización Mundial de la Salud estima que el 58% de la población adulta no ha consumido alcohol en el último año.

DrinkSurely informa que la demanda de estos espacios se debe en gran parte a que las personas son más conscientes de su salud y bienestar, optando por un estilo de vida libre de alcohol. Chris Marshall, fundador de Sans Bar en Austin, Texas, “vio la necesidad de construir una comunidad libre de alcohol y conexión después de su trabajo como consejero en un centro de tratamiento de alcohol”.

La popularidad de los bares sobrios también ha sido impulsada por celebrities que han decidido abstenerse del alcohol, destacando los beneficios como la pérdida de peso potencial y mejoras en la salud. Hay muchas buenas razones para beber menos o no beber en absoluto: potenciales beneficios de bienestar como la reducción del riesgo de cáncer y una mejor función del sistema inmune. Eventos como Dry January se han convertido en comunes, donde las personas practican un mes sin alcohol para replantear su relación con esta sustancia.

Cuáles son los mejores Bares Sobrios del mundo

Getaway, ubicado en Brooklyn, Nueva York, es otro destacado en esta tendencia. Este bar es famoso no solo por su estética atractiva para las redes sociales, sino también por sus combinaciones de sabores innovadoras. Oferta desde cervezas sin alcohol, como Athletic Brewing y Hairless Dog, hasta tés helados espumosos y refrescos intrigantes. Entre los mocktails más populares se encuentran el Paper Train, una bebida espumosa de tabaco/naranja/vainilla, y el Coconaut, un delicioso postre tropical en un vaso.

En The Other Side de Crystal Lake, Illinois, el foco principal es la conexión, no tanto las bebidas. Este bar, inaugurado en 2013, comenzó como un espacio seguro para aquellos que han pasado por tratamiento de adicciones y rápidamente evolucionó para atraer a los sober curious. Ofrece noches de micrófono abierto, espectáculos de comedia y baile.

En Denver, Colorado, Awake, fundado por Billy y Christy, se esfuerza por transformar la percepción pública sobre la decisión de no beber. Billy, consultor de salud, y Christy, enfocada en el coaching de sobriedad, han creado un espacio consciente socialmente para inspirar a aquellos interesados en el movimiento sobrio. Awake dona parte de sus beneficios a organizaciones sin fines de lucro de salud mental y tiene una tienda de botellas sin alcohol para llevar a casa. Actualmente, están buscando un espacio más grande debido a la creciente demanda.

Por otro lado, Listen Bar en Williamsburg, Nueva York, que tuvo varios pop-ups antes de establecerse en su ubicación actual, es conocido por ofrecer música en vivo y un menú completamente alcohólico. Según DrinkSurely, “los bartenders aquí son músicos, y los mixólogos trabajan con herbolarios para crear bebidas con ingredientes de la más alta calidad”. Además, el menú está categorizado según las preferencias nutricionales, lo cual es una característica distintiva.

La oferta en los bares sobrios es variada, desde kombucha artesanal hasta cervezas sin alcohol y vinos desalcoholizados como el Sparkling Brut de Surely. Estos locales todavía ofrecen una experiencia social completa, incluyendo música en vivo y una excelente atmósfera.