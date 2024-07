El día que unos prisioneros de guerra crearon sus propios Juegos Olímpicos en un campo de concentración

En Woldenberg, prisioneros polacos organizaron juegos olímpicos no oficiales en 1944 (Crédito: Olympics)

En medio del oscuro panorama de la Segunda Guerra Mundial, los planes para los Juegos Olímpicos de 1944 fueron abruptamente cancelados debido al devastador conflicto global. Originalmente destinados a celebrarse en Londres, estos juegos nunca vieron la luz, dejándose en suspenso el espíritu de competencia y unión que los Juegos Olímpicos promueven. El impacto de la guerra afectó no solo a las naciones combatientes, sino también a eventos internacionales que simbolizaban paz y camaradería.

A pesar de la cancelación de los JJ. OO. oficiales, los prisioneros de guerra polacos en el campo de concentración de Woldenberg encontraron una manera de mantener vivo ese espíritu olímpico. En un contexto de privación y sufrimiento extremo, estos prisioneros organizaron su propia versión de los juegos, un acto de resistencia y esperanza en circunstancias adversas. Woldenberg, ubicado en la actual Dobiegniew en Polonia, se convirtió en un inusual escenario para este evento, que destacaría la capacidad humana de encontrar luz en los momentos más oscuros.

La guerra trajo consigo la suspensión de numerosas actividades internacionales y sumió a Europa en una crisis sin precedentes. Sin embargo, los Juegos de Woldenberg emergieron como un símbolo de la resiliencia y el deseo inquebrantable de preservar la normalidad incluso bajo las condiciones más severas. Estos juegos no oficiales resaltan cómo, en tiempos de guerra, el deporte puede actuar como un refugio y un acto de resistencia cultural, reafirmando los valores de solidaridad y espíritu competitivo que los Juegos Olímpicos encarnan.

Los Juegos Olímpicos no oficiales se llevaron a cabo del 23 de julio al 13 de agosto de 1944 (Crédito: Olympics)

Cómo surgieron

A partir de 1939, tras la invasión alemana de Polonia, alrededor de 420.000 soldados polacos, junto con 200.000 civiles, fueron capturados. Entre estos soldados, los oficiales polacos internados en campos como Oflag II C en Woldenberg y Oflag II D en Gross Born, encontraron una vía para mantener la moral mediante la organización de eventos deportivos y culturales. Estos prisioneros celebraron unos “Juegos Olímpicos” en circunstancias extremas para preservar su espíritu comunitario.

La iniciativa para organizar estos juegos provino de los mismos prisioneros, quienes, a pesar de las duras condiciones, decidieron utilizar sus habilidades y recursos limitados para crear un evento que les brindara un sentido de normalidad y esperanza.

Estos Juegos Olímpicos no oficiales no solo ofrecieron una distracción de la realidad sombría del campo de concentración, sino que también simbolizaron la resistencia y la unidad entre los prisioneros.

Los deportes en los Juegos Olímpicos de Woldenberg incluyeron fútbol, voleibol y ajedrez (Crédito: Warsaw Museum of Sport and Tourism)

Cuáles fueron los deportes que se jugaron

Las actividades deportivas permitidas incluyeron atletismo, fútbol, voleibol, balonmano, baloncesto, boxeo y ajedrez. Sin embargo, debido a riesgos de seguridad, se prohibieron disciplinas como la esgrima, el tiro con arco y el salto con pértiga, pues podían facilitan intentos de fuga. A pesar de las restricciones, la resolución de los prisioneros les permitió celebrar ceremonias completas con una Fanfarria Olímpica y competencias artísticas. Los oficiales polacos, al no ser obligados a trabajos forzados, se dedicaron completamente a estas actividades.

Uno de los deportes que con más aficionados contaba era el boxeo, pero se tuvo que eliminar del programa debido al deterioro físico en el que se encontraban la mayoría de los participantes y a la gran cantidad de lesiones que se produjeron los dos presos que se enfrentaron en el primer combate. Además, la flora de la creatividad dentro de los campos permitió la producción de artefactos como diplomas y medallas hechas de cartón, así como sellos postales conmemorativos, lo que da testimonio del ingenio y la tenacidad de los prisioneros.

No faltaron los cánticos, la camaradería y un ambiente de cordialidad que imperó durante todos esos días, a pesar de la situación real en la que se encontraban, pero aquellos juegos sirvieron para la mayoría de los presos como una válvula de escape para sus depresiones y bajo estado anímico. Estos eventos no solo ofrecieron distracción, sino que sirvieron para solidificar la cohesión social entre los internados.

Estos juegos simbolizan la resistencia y unidad de prisioneros polacos durante la guerra (Crédito: Warsaw Museum of Sport and Tourism)

Los simbolismos y la ayuda para los prisioneros de guerra

Las contribuciones de figuras clave como Arkady Brzezicki y Antoni Grzesik fueron esenciales para la organización de estos eventos. Brzezicki y Grzesik lograron coordinar estos esfuerzos y supervisando las actividades deportivas y culturales. A través de sus esfuerzos, los Juegos Olímpicos no oficiales de 1944 se llevaron a cabo del 23 de julio al 13 de agosto.

En un gesto simbólico, los prisioneros crearon una bandera olímpica utilizando una sábana y retales de ropa, un acto que subraya su determinación y creatividad. Estos artefactos ahora se encuentran en exhibición en el Museo de Deporte y Turismo de Varsovia, permitiendo al público contemporáneo tener una visión más profunda de este capítulo notable de la resistencia humana.

Es fundamental recordar que, aunque estos eventos trajeron esperanza, la realidad cotidiana de los prisioneros seguía siendo brutal. La existencia de campamentos “espectáculo” para engañar al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre las verdaderas condiciones, así como la muerte de aproximadamente 10.000 prisioneros, resalta el contraste entre la dura realidad y estos momentos de consuelo temporal.

Prisioneros crearon medallas y diplomas de cartón como parte de los juegos (Crédito: Olympics)

Este evento único es una prueba de la capacidad humana para encontrar propósito y esperanza en las circunstancias más adversas. El Centro Olímpico de Varsovia, con esta exposición, no solo rinde homenaje a los prisioneros polacos, sino que también destaca la capacidad de resistencia y adaptación del espíritu humano. Como menciona Yahoo, “parte del material (bandera, sellos y fotografías) de aquellos Juegos Olímpicos (no oficiales) celebrados en 1944 en el campo de concentración Oflag II-C se encuentra exhibido en el Warsaw Museum of Sport and Turism”.

La exposición no solo es un homenaje a los eventos deportivos en sí, sino una evocación profundo del espíritu inquebrantable de los prisioneros polacos que, enfrentando la adversidad, encontraron modos innovadores para mantener viva la llama de la esperanza y la humanidad.