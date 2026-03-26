Jueves, 26 de marzo de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén - La posible reunión de Irán y Estados Unidos esta semana está en el aire tras el rechazo de Teherán al primer borrador presentado por Washington, mientras Israel continúa sus ataques a objetivos mayoritariamente militares en la República Islámica y expande sus operaciones en el Líbano, donde asegura que mantendrá el sur bajo su control.

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- Desde Jerusalén se mandará una nota sobre el niño cuya familia denuncia que fue torturado por los militares israelíes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El grupo chií Hizbulá se enfrenta a las tropas israelíes presentes en el Líbano, donde su líder, Naim Qassem, ha denunciado una intención de usurpar territorio como parte, asegura, de las ansias expansionistas de Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El pleno del Congreso español vota el decreto ley del Gobierno con el plan integral de respuesta al conflicto en Oriente Medio. (Texto)

- La Cámara Baja alemana prevé votar en segunda y tercera lectura las tres medidas propuestas por el Gobierno alemán para paliar el impacto de la subida del precio del crudo por la guerra en Irán, que incluyen la limitación a una sola vez al día de la subida del precio de los combustibles en las gasolineras. (Texto)

- El conflicto en Oriente Medio ha alterado los planes de los turistas​ europeos para las próximas semanas, que redirigen sus viajes hacia destinos de su propio país o más cercanos y considerados seguros, lo que podría beneficiar a España. (Texto)

EEUU VENEZUELA

Nueva York - El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan la segunda audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción, tras su captura en Caracas el 3 de enero en una operación estadounidense.

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- Una delegación diplomática venezolana del Gobierno que dirige Delcy Rodríguez visita Washington en un nuevo paso en el proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, tras la captura de Maduro por parte de autoridades estadounidenses. (Texto)

- El Parlamento de Venezuela celebra una nueva sesión en la que se prevé retomar el debate del proyecto de ley de minas que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, espera aprobar de forma expedita, en medio del avance en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, interesado en el oro venezolano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE EEUU

Bruselas - El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre el acuerdo comercial entre la UE y EEUU, que podría incluir una cláusula para suspenderlo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario.

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EL SALVADOR VIOLENCIA

San Salvador - El Congreso de El Salvador prevé aprobar este jueves la 49ª prórroga del régimen de excepción contra las pandillas, una medida clave de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele que suma cuatro años de vigencia y más de 91.000 detenciones.

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G7 EXTERIORES

Cernay-la-Ville (Francia) - Las guerras en Irán y Ucrania se presentan como los asuntos principales de la agenda de la reunión de ministros de Exteriores del G7, organizada por la presidencia francesa en la Abadía medieval de Vaux-de-Cernay, en la región de la isla de Francia, que se focaliza hoy en la reforma de la gobernanza global.

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OTAN DEFENSA

Bruselas - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presenta el informa anual de la Alianza, que incluye información sobre el gasto en defensa de los aliados en el contexto actual de fricciones entre Washington y sus socios por la guerra en Oriente Medio o por la inversión militar, especialmente en el caso de España.

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OMC MINISTERIAL

Ginebra - La Organización Mundial del Comercio (OMC) inaugura su 14ª conferencia ministerial en Yaoundé (Camerún), a la que está previsto que asistan los ministros de Comercio de sus 166 Estados miembros y que se abre con las expectativas en mínimos sobre los acuerdos que se puedan alcanzar para avanzar en su desbloqueo.

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ARGELIA ESPAÑA

Argel - El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, inicia una visita oficial a Argelia para consolidar las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2022 y en medio de la crisis energética mundial.

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UE MIGRACIÓN

Bruselas - El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre la directiva para el retorno y la repatriación de inmigrantes, que ha sido criticada por ONGs al considerar que criminaliza a los migrantes en lugar de asegurar su protección y facilitar su inclusión.

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ITALIA GOBIERNO

Roma - La dimisión de una ministra y dos altos cargos del ejecutivo de Giorgia Meloni abre un escenario inesperado en la política italiana, con la mandataria ultraderechista en medio de su primera gran crisis y la oposición en busca de armar una coalición progresista para las próximas elecciones generales de 2027.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Los bielorrusos exiliados, que han buscado refugio en Ucrania para escapar de la represión del régimen de Aleksander Lukashenko, advierten de que no se debe confiar en este líder autoritario ni en una mayor flexibilización de las sanciones contra Minsk, en un momento en que Estados Unidos busca mejorar sus relaciones con el principal aliado de Rusia en la región. Por Rostyslav Averchuk.

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FRANCIA ÓPERA

París - La ópera de París presenta su programa para la temporada 2026/2027, que entre otros acontecimientos verá concluir la tetralogía del El anillo del nibelungo (Richard Wagner) adaptada por los españoles Pablo Heras-Casado y Calixto Bieito.

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ESPECIALES

Con motivo del primer mes de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía IRÁN GUERRA.

AGENDA INFORMATIVA

América

01:00 GMT.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El tercer y último grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participan en la primera semana del debate electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga su informe trimestral de Política Monetaria, con sus nuevas proyecciones para el PIB y la inflación de Brasil en 2026. (Texto)

14:00 GMT.- Lima.- PERÚ SAGASTI.- La Fiscalía de Perú formaliza en una audiencia virtual su acusación contra el expresidente de transición Francisco Sagasti por abuso de autoridad, al haber pasado al retiro a 18 generales de la Policía Nacional. (Texto)

15:00 GMT.- Nueva York.- EEUU VENEZUELA.- Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan segunda audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción. Corte federal en Manhattan (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO SALUD.- Especialistas mexicanos hablan sobre la Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva (MCHo), una enfermedad hereditaria del corazón que sigue siendo poco visibilizada (Texto)

15:00 GMT.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión con su gabinete, la undécima de su segundo mandato. (Texto)

14:00h.- Washington.- EEUU TRUMP.- Los líderes de 'No Kings' (No queremos reyes), un movimiento de protesta contra el Gobierno de Donald Trump, dan una rueda de prensa sobre sus próximas movilizaciones. (Texto)

14:00h.- Quito.- ECUADOR MIGRACIONES.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador acoge un evento sobre el futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina. Calle Carrión E1-76 y Avenida 10 de agosto, 170517, Quito, Ecuador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Lima.- COLOMBIA ECUADOR.- Los gobiernos de Colombia y Ecuador dialogan en el segundo de los dos días pactados en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en Lima, para buscar una solución a la guerra comercial en la que están inmersos. Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (Texto)

19:30 GMT.- Lima.- PERÚ DEFORESTACIÓN.- El proyecto MapBiomas presenta nueva plataforma de verificación y validación de alertas de deforestación que contribuirá a mejorar la planificación territorial forestal. Colegio de Ingenieros del Perú, Calle Barcelona N° 240, San Isidro (Texto)

21:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- Encuentro de Poetas: 100 años de Jaime Sabines al que asisten maestros del verso de distintas latitudes del país (Texto) (Foto)

San Salvador.- EL SALVADOR JUSTICIA.- El pleno de la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominado por el oficialista Nuevas Ideas, podría ratificar este jueves una reforma constitucional impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele que permite la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, junto a cambios en otras leyes. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza un Consejo de Ministros en el que el Gobierno presenta a los titulares de las distintas carteras el Plan Nacional de Seguridad que será implementado a nivel nacional. (Texto)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA FERROCARRIL.- El proyecto de integración ferroviaria en Centroamérica se perfila a "muy largo plazo" con una inversión estimada de 24.000 millones de dólares para modernizar y conectar las redes nacionales de la región que deberán tener una perspectiva sostenible, según afirmaron expertos durante el foro UE-Centroamérica. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY MERCOSUR.- El embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, encabeza en Montevideo un encuentro con diversas autoridades enmarcado en la celebración de 35° aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este jueves su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a enero, después de que en diciembre de 2025 creciera un 1,8 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 4,5 %. (Texto)

Sao Paulo.- BRASKEM RESULTADOS.- La petroquímica brasileña Braskem divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

Ciudad de México - MÉXICO INTERESES - El Banco de México anuncia su política monetaria tras mantener en febrero en 7 % la tasa de interés luego de una docena de recortes consecutivos, en medio del repunte inflacionario y las persistentes tensiones comerciales. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY MERCOSUR.- El embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, encabeza en Montevideo un encuentro con diversas autoridades enmarcado en la celebración del 35° aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA LIBROS.- La Fundación El Libro presenta las novedades de la 50 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebrará entre el 23 de abril y el 11 de mayo y estará dedicada a Perú. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO SERIES -Mirar la crisis de violencia feminicida en México (10 crímenes diarios en promedio) desde dentro del sistema encargado de enfrentarla y documentar qué ocurre cuando una figura "atípica" entra a ese mundo, es la propuesta de 'La Fiscal', la serie de Netflix que se estrena este 26 de marzo, según explicaron sus directores en entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

07:00 GMT.- Stuttgart.- PORSCHE SE RESULTADOS.- Porsche SE, que agrupa las participaciones en el fabricante de deportivos y en Volkswagen, presenta los resultados de 2025.

08:00 GMT.- Berlín.- IRÁN GUERRA.- La Cámara Baja prevé votar en segunda y tercera lectura las tres medidas propuestas por el Gobierno alemán para paliar el impacto de la subida del precio del crudo por la guerra en Irán, que incluyen la limitación a una sola vez al día de la subida del precio de los combustibles en las gasolineras. (Texto)

08:30 GMT.- París.- FRANCIA ÓPERA.- La ópera de París presenta su programa para la temporada 2026/2027, que entre otros acontecimientos verá concluir la tetralogía del El anillo del nibelungo (Richard Wagner) adaptada por los españoles Pablo Heras-Casado y Calixto Bieito. (Texto)

09:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Presentación de 'Creación de imagen', una exposición que presenta obras nuevas y recientes de Cecily Brown, una de las pintoras más importantes de la actualidad. Serpentine Gallery (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Talllin.- UE BCE.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, da un discurso en la serie de conferencias conmemorativas del economista Ragnar Nurkse organizadas por el Eesti Pank, el banco central de Estonia, y conversará con el gobernador Madis Müller. Eesti Pank, Estonia pst 11, 10141 Tallinn.

09:00 GMT.- Moscú.- RUSIA ECONOMÍA.- La presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúlina, rendirá cuentas anuales de 2025 ante la Duma Estatal o cámara de diputados rusa. (Texto)

10:00 GMT.- Bruselas.- UE DIGITAL.- El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre el "omnibus" para simplificar legislación digital en la UE.

10:00 GMT.- Bruselas.- UE EEUU.- El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre el acuerdo comercial entre la UE y EEUU, que podría incluir una cláusula para suspenderlo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario.

10:00 GMT.- Bruselas.- UE URUGUAY.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, recibe al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin.

10:00 GMT.- Bruselas.- UE MIGRACIÓN.- El pleno del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre la controvertida directiva de retornos de inmigrantes.

10:00 GMT.- Vilar Formoso.- IRÁN GUERRA.- Las gasolineras españolas de la frontera hispanolusa han incrementado el número de clientes portugueses tras la rebaja del IVA a los carburantes aplicada desde el pasado domingo por el Gobierno de España, por lo que el combustible está entre 20 y 40 céntimos más barato que en Portugal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Consejo Económico y Social (CES) organiza una jornada sobre la realidad migratoria en España. (Texto)

10:30 GMT.- Berlín.- UE MIGRACIÓN.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, recibe al titular neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink.

11:00 GMT.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank, el banco central de Alemania, publica su boletín mensual de marzo.

11:00 GMT.- Roma.- ITALIA BANCA.- La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, participa en Roma en la jornada ‘European Payment Solutions & Interoperability in Europe‘ (Texto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presenta en una rueda de prensa el informa anual de la Alianza, que incluye información sobre el gasto en defensa de los aliados.

18:00 GMT.- Lisboa.- BALONMANO CAMPEONATO EUROPEO.- Sorteo de la fase de clasificación del Campeonato Europeo Masculino de Balonmano EHF 2028 , que se celebrará en España, Portugal y España, (Texto)

Ginebra.- OMC MINISTERIAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) inaugura su 14ª conferencia ministerial en Yaoundé (Camerún), a la que está previsto que asistan los ministros de Comercio de sus 166 Estados miembros y que se abre con expectativas en mínimos sobre los acuerdos que se puedan alcanzar. (Texto)

París.- OCDE PERSPECTIVAS.- La OCDE publica su informe interino de Perspectivas Económicas con previsiones cifradas para los países del G20. (Texto)

París.- FRANCIA JOSPIN.- Homenaje nacional en Francia a Lionel Jospin, figura histórica de la izquierda francesa y ex primer ministro entre 1997 y 2002, que fallecido el domingo pasado a los 88 años de edad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cernay-la-Ville.- FRANCIA G7 EXTERIORES.- Reunión de ministros de Exteriores de los países del G7. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pionyang.- COREA DEL NORTE BIELORRUSIA.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, se reúne con el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- ARMAS NUCLEARES.- La organización Norwegian People’s Aid y la Federación de Científicos Americanos presentan en Ginebra un informe que ofrece detalles sobre los arsenales y las políticas nucleares en el mundo. (Texto)

Cagliari.- JUANA RIVAS.- El juicio contra la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste) con testigos presentados por la Fiscalía, entre ellos, neuropsiquiatras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Helsinki.- UCRANIA GUERRA.- Los líderes de la Joint Expeditionary Force (JEF), integrada por Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia se reúnen en Helsinki. (Texto)

Madrid.- COLECCIONES REALES.- La Galería de las Colecciones Reales presenta la exposición 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales', dedicada a los relojes decimonónicos que pertenecieron a los reyes Fernando VII e Isabel II y en la que se pueden ver piezas de los Palacios Reales de Aranjuez, El Escorial, El Pardo y Madrid. (Texto)

Oriente Medio

07:00 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El bebé gazatí Jawad fue detenido durante 10 horas en una base militar israelí. Su familia y los médicos dicen que allí soldados le quemaron la pierna con un cigarrillo. El Ejército israelí lo niega, asegura que se trata de "propaganda de Hamás" y que el pequeño pudo ser herido durante un disparo que recibió su padre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS REPÚBLICA CHECA.- El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita, se reúne con su homólogo de la República Checa, Petr Macinka. Sede del Ministerio marroquí de Exteriores

Argel.- ARGELIA ESPAÑA.- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, inicia una visita oficial a Argelia para consolidar las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2022 y en medio de una crisis energética mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Ciudad del Cabo.- ÁFRICA CHINA.- El vicepresidente de Sudáfrica, Paul Mashatile, y su homólogo chino, Han Zheng, copresiden la IX Comisión Binacional Sudáfrica-China bajo el lema: "Relaciones entre Sudáfrica y China en una era de transformación global: Promoviendo la modernización compartida". (Texto)

Kinsasa.- ÁFRICA LIBERTAD DE PRENSA.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) publica un informe sobre las amenazas que sufre libertad de prensa en la región de los Grandes Lagos de África. (Texto)

Asia

Pekín.- AIR CHINA RESULTADOS.- La junta directiva de la aerolínea de bandera de China, Air China, se reúne para aprobar las cuentas de resultados del ejercicio 2025. (Texto)

Hong Kong.- CHINA MOBILE RESULTADOS.- La junta directiva de la principal operadora telefónica de China, la estatal China Mobile, se reúne para aprobar las cuentas de resultados del ejercicio 2026. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- Expira la exención temporal de EE. UU. que permitía a la India seguir desarrollando la terminal Shahid Beheshti en el puerto iraní de Chabahar.

Manila.- IRÁN GUERRA.- Miles de trabajadores del transporte público filipino participan hasta el viernes en Manila en protestas para exigir al Gobierno que mitigue el impacto del aumento de los precios del combustible causado por el conflicto en Oriente Medio.

Boao.- FORO BOAO.- El jefe del Legislativo chino y tercera autoridad del gigante asiático, Zhao Leji, pronuncia un discurso en la Conferencia Anual 2026 del Foro Económico de Boao, apodado el 'Davos asiático' y organizado por China en la provincia insular de Hainan, con el lema 'Forjando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nueva cooperación'.

Kabul.- AFGANISTÁN PAKISTÁN.- Se cumple un mes del inicio de la escalada entre Pakistán y Afganistán.

Bangkok.- TAILANDIA MOTOR.- Bangkok celebra la Feria Internacional del Automóvil hasta el 5 de abril, con los principales fabricantes de Asia y Europa lanzando nuevos modelos y el foco en la pugna entre los eléctricos chinos y los japoneses y europeos.

Taipéi.- TAIWÁN DEFENSA.- El Parlamento taiwanés culmina la revisión de tres proyectos de ley destinados a aumentar el gasto militar, en medio de disputas entre oficialismo y oposición, que no coinciden sobre la cuantía ni el alcance del nuevo presupuesto. (Texto)

Kuala Lumpur.- IRÁN GUERRA.- La Embajada de Irán en Kuala Lumpur da una rueda de prensa en medio del conflicto en Oriente Medio.

Taipéi.- TAIWÁN CORRUPCIÓN.- La Justicia taiwanesa dicta sentencia en un caso de corrupción que involucra al exalcalde de Taipéi (2014-2022) Ko Wen-je, quien se enfrenta a una pena de hasta 28 años de prisión. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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