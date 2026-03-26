Araqchi niega que haya negociaciones con EEUU pero reconoce "mensajes" desde Washington para frenar la guerra

Durante los últimos días, Estados Unidos ha comenzado a transmitir avisos mediante intermediarios, según manifestó Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán. Según informó IRNA, Araqchi expuso que estos intercambios no configuran diálogos formales ni negociaciones, sino comunicaciones indirectas a través de países “amigos”. En este contexto, el jefe de la diplomacia iraní ha remarcado que la postura de su país se mantiene centrada en la resistencia y en la defensa de los intereses nacionales, estableciendo que la respuesta iraní a tales mensajes consiste en reiterar posiciones y advertencias, descartando cualquier proceso negociador directo con Washington.

De acuerdo con IRNA, Araqchi enfatizó durante una entrevista difundida también por sus redes sociales que no existen conversaciones ni negociaciones entre Irán y Estados Unidos destinadas a interrumpir el conflicto en curso. El responsable de Exteriores puntualizó que la iniciativa de transmitir mensajes ha partido de Washington y que estos avisos llegan “a través de nuestros países amigos”, pero insistió en la distinción: “Esto no es negociación ni diálogo, es solo intercambio de mensajes entre amigos, en el cual reiteramos nuestros principios y advertimos cuando es necesario”.

En sus declaraciones, Araqchi subrayó que la política adoptada por Irán consiste en persistir en la resistencia frente a lo que considera agresiones externas. Según consignó IRNA, Araqchi sostuvo que Teherán no busca un conflicto armado y reiteró que la confrontación no se originó por acción iraní, aunque aclaró: “Queremos que termine la guerra, pero en nuestros propios términos, de forma que no se repita y nuestros enemigos aprendan la lección de no atacar a Irán”. Añadió además que el pueblo iraní debe ser compensado por los daños sufridos a consecuencia del conflicto.

El ministro planteó que las recientes señales desde la administración estadounidense, interpretadas como llamados a una negociación, revelan un cambio en la posición de Washington. Araqchi consideró que esta conducta significa “una admisión de derrota” por parte de Estados Unidos, y formuló una pregunta retórica sobre la exigencia anterior de “rendición incondicional” frente al nuevo discurso enfocado en negociaciones.

El medio Press TV, citado por IRNA, informó que fuentes oficiales estadounidenses han hecho llegar una propuesta a Irán mediante canales diplomáticos diversos. Según la información recogida por la cadena, las autoridades iraníes consideran que los planteamientos de la Casa Blanca no reflejan la situación en el terreno y los califican de “excesivos”. La posición de la República Islámica incluye la demanda de poner fin a la “agresión y asesinatos” contra su territorio por parte de Estados Unidos e Israel, además de mecanismos efectivos que eviten futuros ataques contra Teherán.

Dentro de las exigencias establecidas, Irán solicita que se reconozca su autoridad sobre el estrecho de Ormuz por parte de todos los actores internacionales. Según detalló IRNA, entre los requisitos iraníes también figura la reparación de los daños sufridos por la población debido al conflicto, así como garantías concretas que impidan la repetición de hostilidades.

Las declaraciones de Araqchi se producen tras el inicio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, según la cronología consignada por IRNA. Desde entonces, las autoridades iraníes han reiterado su rechazo a cualquier alto al fuego inmediato que no incluya sus condiciones, subrayando la necesidad de establecer parámetros para que no se repita una situación similar. Desde la perspectiva iraní, solo un acuerdo que incluya compensaciones, reconocimiento internacional y garantías de seguridad podrá considerarse satisfactorio y permitir el fin de las hostilidades en sus propios términos.

La cadena IRNA, así como Press TV, han insistido en el carácter indirecto de los contactos promovidos por Estados Unidos, indicando que por el momento no existe apertura a un acercamiento directo. Teherán ha declarado que cualquier avance requerirá satisfacción de sus demandas, principalmente la prevención de nuevos ataques, la reparación de daños y la obtención de reconocimiento internacional sobre los intereses estratégicos iraníes.