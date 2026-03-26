Reino Unido derriba un dron iraní en Oriente Próximo y destaca las operaciones defensivas de sus cazas

Más de 850 horas de vuelo han acumulado los pilotos británicos en misiones sobre Oriente Próximo durante las últimas semanas, en medio de un intenso aumento de la tensión regional, según informó el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Este despliegue se enmarca en una serie de operaciones aéreas dirigidas a fortalecer la protección del espacio aéreo en puntos estratégicos, como Chipre y Jordania, tras los recientes lanzamientos de proyectiles iraníes hacia estas zonas desde el inicio de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. El Ministerio comunicó que estas acciones han incluido también la colaboración constante con aliados regionales para responder a la escalada en la región.

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Defensa británico, una unidad terrestre de combate contra aeronaves no tripuladas, desplegada en una zona considerada de "alto riesgo", derribó con éxito un dron de origen iraní en la madrugada del miércoles. La cartera señaló este derribo como parte de una actualización sobre sus operaciones, difundiendo la información a través de canales oficiales en redes sociales. Además, destacó la continuidad de las patrullas defensivas realizadas por los aviones Eurofighter Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea británica que operan en la región.

Según reportó el Ministerio, estos esfuerzos forman parte de una respuesta articulada para salvaguardar rutas estratégicas y garantizar la seguridad de aliados, especialmente después de que se identificaran intentos de proyección iraní sobre el espacio aéreo de países vecinos. Londres mencionó que varios de estos despliegues han ocurrido sobre el territorio y el espacio aéreo de Chipre y Jordania, puntos claves para sus intereses de defensa y para la estabilidad regional.

En este contexto, el Ejército de Irán mantiene una presencia activa que las fuerzas británicas consideran problemática debido al bloqueo de facto impuesto sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el comercio global de petróleo. El Ministerio de Defensa precisó que la preocupación por la libre circulación en esta zona llevó a coordinarse con socios internacionales para elaborar un “plan viable” destinado a asegurar la protección de las rutas marítimas de relevancia para el comercio internacional que cruzan el estrecho.

El medio británico informó también que el jefe del Estado Mayor de la Defensa sostuvo encuentros con representantes del sector del transporte marítimo mercante. Durante estas reuniones, se abordaron inquietudes de los operadores sobre la posible amenaza a sus actividades y se analizaron distintos escenarios y medidas destinadas a mejorar la seguridad en la región.

Las declaraciones del Ministerio, dirigido por John Healey, remarcan la voluntad de Reino Unido de continuar involucrándose activamente con sus aliados, utilizando recursos aéreos y marítimos para contrarrestar actividades que pongan en riesgo tanto la seguridad interna como el comercio internacional. Las operaciones defensivas se mantienen en coordinación con otras fuerzas aliadas, consolidando así una estrategia multilateral frente a la incertidumbre derivada del conflicto iniciado por la ofensiva estadounidense e israelí y la subsiguiente respuesta iraní.

Tal como publicó el Ministerio de Defensa, los avances de sus pilotos y el uso de equipamiento de alta tecnología, como los cazas Eurofighter Typhoon y F-35, han permitido mantener un nivel de vigilancia elevado, especialmente en los corredores aéreos y marítimos identificados como prioritarios para el Reino Unido y sus aliados. La operación que resultó en el derribo del dron iraní representa, según detalló el propio Ministerio, una muestra de la capacidad y preparación de la unidad británica para actuar ante amenazas inminentes.

El medio británico detalló que la cartera de Defensa continuará monitoreando la situación y ajustando sus despliegues de acuerdo a la evolución del contexto geopolítico en la región. Las actividades tanto aéreas como terrestres permanecen sujetas a revisiones constantes, con el objetivo de anticipar nuevos desafíos derivados de la coyuntura en Oriente Próximo y de la presencia militar iraní en zonas de paso estratégico como el estrecho de Ormuz.

En el desarrollo de estas operaciones, Londres mantiene un canal directo de comunicación con los estados involucrados y con los sectores económicos afectados, priorizando la seguridad del tráfico marítimo y la protección de rutas consideradas esenciales. Según consignó el Ministerio de Defensa, estas medidas buscan responder de manera efectiva a las preocupaciones que se han incrementado en los últimos días, en particular entre las empresas de transporte marítimo y los gobiernos aliados de Reino Unido en la región.