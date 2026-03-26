Peñarol se mantiene en lo más alto del Apertura tras vencer a Boston River

Montevideo, 25 mar (EFE).- Peñarol se mantuvo este miércoles en lo más alto del Torneo Apertura uruguayo tras vencer por 0-2 a Boston River en un encuentro de la octava fecha.

Un tanto de Eduardo Darias a los seis minutos de la primera parte y uno de Matías Arezo cuando quedaban diez para el final sellaron la victoria del conjunto dirigido por Diego Aguirre en el juego disputado en el estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida.

De esta forma, Peñarol llegó a 19 unidades y está al frente de la clasificación, mientras que Racing y Deportivo Maldonado lo siguen con 16 enteros.

No obstante, el equipo de Gabriel Di Noia ya jugó su encuentro correspondiente a la octava fecha, mientas que la Escuelita saltará al campo este jueves y podría igualarlo.

También este miércoles, Albion venció por 2-1 a Montevideo Wanderers con goles de Juan Álvarez y Tobías Figueroa, al tiempo que Cerro derrotó por 1-0 a Juventud con un tanto de Washington Lima.

Con estos resultados, Cerro llegó a 5 puntos y abandonó el fondo de la tabla, que ahora tiene a Juventud tras haber cosechado apenas 4 enteros de 24 posibles.

Un día antes, Nacional goleó por 3-0 a Cerro Largo en un encuentro en el que Jorge Bava se estrenó como nuevo entrenador del conjunto Tricolor.

En el estadio Gran Parque Central, Nacional se impuso con anotaciones del argentino Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia.

Con el triunfo, Nacional llegó a 13 unidades y trepó al quinto lugar de la clasificación.

Además, Deportivo Maldonado venció por 1-0 a Montevideo City Torque con un tanto de Santiago Ramírez, mientras que Liverpool y Central Español igualaron 3-3 con dos anotaciones de Federico Martínez y una de Facundo Barcelo para el local y una de Santiago Strasorier en propia portería, una de Ignacio Rodríguez y otra de Máximo Alonso para el visitante.

Este jueves, la jornada llegará a su final con los encuentros Racing-Progreso y Defensor Sporting-Danubio. EFE