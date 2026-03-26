Japón empieza a sacar al mercado sus reservas estatales de crudo por el bloqueo de Ormuz

Tokio, 26 mar (EFE).- Las autoridades de Japón comenzaron este jueves a sacar al mercado millones de barriles de sus reservas estatales de crudo para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los barriles, correspondientes a un mes de consumo nacional, serán entregados durante los próximos días a cuatro grandes petroleras japonesas, que los adquirieron por un precio de 540.000 millones de yenes (unos 2.900 millones de euros), según detalla el medio económico japonés Nikkei.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ya avanzó este martes en un mensaje en su cuenta de la red social X que el país comenzaría hoy a sacar al mercado sus reservas estatales, después de que el pasado 16 de marzo se liberase el equivalente a 15 días de suministro de las reservas privadas de las petroleras japonesas.

Además, Takaichi dijo que a lo largo del mes comenzaría a liberarse crudo de las reservas conjuntas que el archipiélago mantiene junto a países productores de petróleo como Arabia Saudí o Kuwait.

Japón importa un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y desde el comienzo de la guerra las autoridades han señalado la importancia de asegurar el suministro y limitar el impacto de la guerra en los precios del combustible.

El Gobierno de Takaichi ha aprobado también subsidios a las petroleras para tratar de mantener el precio de la gasolina en unos 170 yenes (0,92 euros) por litro, tras alcanzar la semana pasada un máximo de 190,8 yenes (1,04 euros).

Este miércoles, la mandataria se reunió en Tokio con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, y le pidió preparar "posibles liberaciones coordinadas adicionales" de crudo si la guerra en Irán se prolonga.

Birol reiteró que el organismo está dispuesto a sacar al mercado reservas adicionales si es necesario, y agradeció a Japón su apoyo a la decisión de liberar cientos de millones de barriles de las reservas estratégicas de sus países miembros para compensar las pérdidas de abastecimiento. EFE