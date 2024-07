Un japonés batió el récord mundial de dominadas: 8.940 en 24 horas

Kenta Adachi rompió el récord mundial de dominadas en la categoría masculina con 8.940 en 24 horas - (guinnessworldrecords)

El japonés Kenta Adachi rompió el Récord Guinness del mayor número de dominadas en 24 horas en la categoría masculina, logrando la asombrosa cifra de 8.940 dominadas. Este logro supera por más de 300 el récord anterior, establecido por Gary Lloyd de Australia. Sin embargo, esta no es la primera vez que Kenta bate un récord de dominadas, en 2022, también estableció el récord del mayor número de dominadas consecutivas con 651 repeticiones.

Resulta sorprendente descubrir que Kenta no ha pasado su vida haciendo dominadas. De hecho, ni siquiera practicó deportes durante la mayor parte de su vida. En 2007, empezó a trabajar en la Guardia Costera de Japón y tuvo que pasar una prueba deportiva que no salió como esperaba. “No se me daban bien las dominadas y saqué 12 de 21 en la prueba. Todavía recuerdo claramente lo frustrado que estaba”, comenta Kenta.

En 2007, Kenta Adachi se unió a la Guardia Costera de Japón, comenzando su camino de superación - (guinnessworldrecords)

Desde entonces, Kenta trabajó arduamente para mejorar su técnica. Su progreso fue especialmente notable en 2021. Guardaba notas para registrar cuántas dominadas podía realizar de una sola vez. Tras alcanzar las 651 dominadas consecutivas, sintió una nueva confianza en sí mismo. Fue entonces cuando puso su mira en el récord de 24 horas, considerado como “el rey de todos los récords de dominadas”.

En ese momento, el récord estaba en 7.715 dominadas, establecido por Brandon Tucker en 2019. Aunque Kenta solicitó el récord, no pudo organizar el lugar y los testigos necesarios, lo que le obligó a cancelar su intento. No desistió y se dedicó a encontrar personas que le ayudaran a organizar el evento. Para su sorpresa, cuando finalmente lo consiguió, se enteró de que el récord había sido batido varias veces y ahora estaba en 8.600 dominadas, establecido por Gary Lloyd.

Kenta superó su antiguo récord de 651 dominadas consecutivas establecido en 2022 - (guinnessworldrecords)

Preparación para el récord

Durante dos años antes del intento, Kenta realizaba entre 100 y 200 dominadas cada dos días. En diciembre de 2023, comenzó a trabajar específicamente en el récord de 24 horas, aumentando poco a poco la duración de sus sesiones de práctica, comenzando con 30 minutos. Dos semanas antes del intento, Kenta hizo un esfuerzo de práctica, realizando 5,000 dominadas en 9 horas y 32 minutos. Sufrió un esguince en el antebrazo derecho, lo que le obligó a cuidar su cuerpo durante las últimas dos semanas antes del intento, practicando solo entre una y dos horas al día.

En diciembre de 2023, Kenta intensificó su entrenamiento para el récord de 24 horas - (guinnessworldrecords)

El día del intento oficial fue una lucha desde el principio. Kenta empezó a sentir dolores en el hombro derecho apenas una hora después de comenzar. Además, tuvo que soportar somnolencia y molestias estomacales a medida que avanzaban las horas. Tras alcanzar la marca de las 5.000 dominadas, las náuseas eran tan fuertes que Kenta quería vomitar constantemente. Sus manos estaban llenas de ampollas y sus brazos doloridos. “El cuerpo me dolía y me pesaba, y las náuseas eran insoportables”, relata Kenta. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Contaba con el apoyo de su esposa, testigos y compañeros de trabajo que estuvieron a su lado durante todo el tiempo.

Durante los dos años antes del intento, Kenta realizó entre 100 y 200 dominadas cada dos días - (guinnessworldrecords)

A pesar de las dificultades, Kenta logró subir a las barras 8.940 veces en 24 horas. “Al final de todo, sentí que esto era imposible de conseguir por mí mismo. Pude aguantar 24 horas porque había mucha gente que me apoyaba. Estoy orgulloso de que tanta gente tendiera la mano a alguien tan insignificante como yo”, dice con humildad. Kenta destaca especialmente el apoyo incansable de su esposa, quien estuvo a su lado sin dormir durante las 24 horas del intento.