Hallaron una estatua de mármol de un dios griego en una antigua alcantarilla romana

"Todavía tenemos mucho trabajo por hacer", aseguró el arquéologo Vagalinski sobre la estatua de Hermes (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Un grupo de arqueólogos búlgaros han encontrado un tesoro inesperado durante una reciente excavación en una antigua alcantarilla romana en Heraclea Sintica. El hallazgo, una estatua de mármol de más de dos metros de altura que representa al dios griego Hermes, ha sorprendido a la comunidad científica por su excelente estado de conservación.

El descubrimiento se llevó a cabo durante las excavaciones en la antigua ciudad de Heraclea Sintica, situada en el suroeste de Bulgaria, cerca de la frontera con Grecia. La estatua fue encontrada en una alcantarilla, cubierta cuidadosamente con tierra, después de que un terremoto devastara la ciudad alrededor del año 388 d.C.

“La cabeza está muy bien conservada, aunque tiene algunas fracturas en las manos”, explicó Lyudmil Vagalinski, director del equipo de arqueólogos, en declaraciones recogidas por Reuters. Esta técnica de enterramiento puede haber sido clave para la preservación de la estatua.

"Estas estructuras y muros se están erosionando", aseguraron los expertos sobre las complicaciones en la conservación de la estatua de Hermes (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

La estatua de Hermes no ha sido completamente liberada aún, pero ya se sabe que fue tallada en un bloque entero de mármol, probablemente en el siglo II. National Geographic reportó que Vagalinski contó: “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer y no quiero sacar conclusiones precipitadas, pero a partir de ahora puedo decir que esta antigua estatua no sólo es la mejor conservada entre las descubiertas aquí, sino también en Bulgaria en general”.

El brazo izquierdo de la estatua, envuelto en tela, aún no ha sido totalmente excavado. Las primeras evaluaciones indican que tiene paralelos con otras representaciones del dios Hermes, un tipo iconográfico conocido, pero cuya conservación es un hecho raro.

“Supongo que los antiguos habitantes de la ciudad lo enterraron en este lugar después del gran terremoto del siglo IV, para preservar para tiempos mejores una de sus antiguas deidades en una época en la que el cristianismo ya era la religión oficial”, añadió Vagalinski en National Geographic.

Tesoro milenario: una estatua de mármol de Hermes fue encontrada en una antigua ciudad romana (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

El futuro de la estatua

El tramo donde se encontró la estatua es un área privada, lo que implica complicaciones adicionales para la conservación y restauración de la escultura. Por seguridad, los arqueólogos han decidido abrir las rejas del canal y evaluar el estado de las paredes.

“Estas estructuras y muros, que son propiedad privada, se están erosionando”, dijo Vagalinski, citado por BTA, la Agencia Telegráfica de Bulgaria.

Para cuando la estatua sea completamente revelada, se está construyendo una estructura especial para trasladarla de forma segura. “Mientras limpiamos con mucho cuidado para determinar el estado de las paredes, vimos mármol”, afirmó Vagalinski.

Archaeologists stand next to a marble statue, uncovered at the site of the remains of the ancient city of Heraclea Sinitica, near the village of Rupite, Bulgaria, July 5, 2024. REUTERS/Spasiyana Sergieva

El plan es empaquetar la estatua y levantarla con una grúa para su transporte al museo en Petrich, donde será restaurada y exhibida.

El trabajo de los arqueólogos continúa, y se espera que la estatua se convierta en una pieza clave para entender mejor la historia y cultura de Heraclea Sintica y la región.

La histórica ciudad

Fundada entre el 356 a. C. y el 339 a. C. por el rey macedonio Filipo II de Macedonia, Heraclea Sintica fue una ciudad bulliciosa que cayó en decadencia y fue abandonada alrededor del año 500 d.C.

“La cabeza está muy bien conservada”, aseguraron los arqueólogos sobre la estatua de Hermes (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Vagalinski destacó que incluso después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, los habitantes de la ciudad intentaron preservar la estatua.

“Todo lo pagano estaba prohibido y ellos se sumaron a la nueva ideología, pero aparentemente cuidaron de sus antiguas deidades”, contó el arqueólogo a Reuters.

Este descubrimiento es una demostración más de la habilidad artística de los antiguos. También ayudó a los arqueólogos para apreciar cómo las sociedades pasadas valoraban y protegían su patrimonio cultural, incluso en tiempos de transformación religiosa y social.