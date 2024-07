El ejército ucraniano confirmó que retiró sus tropas de una zona de la estratégica Chasiv Yar

La vista de un dron muestra edificios destruidos en la ciudad de primera línea de Chasiv Yar en la región de Donetsk, Ucrania, en esta captura de pantalla obtenida de un video de las redes sociales publicado el 4 de julio de 2024. Batallón de Propósito Especial "Donbas" de la 18.a Brigada Eslava de la NGU/vía REUTERS

El Ejército de Ucrania ha confirmado este jueves que sus tropas se han retirado de uno de los barrios de la ciudad de Chasiv Yar, situada en la provincia de Donetsk (este) y escenario de combates desde hace varios meses por su importancia estratégica para Rusia, que reclamó el miércoles la toma de la zona.

Nazar Voloshin, portavoz del Mando Especial de Operaciones Jortitsia, ha explicado que “se ha tomado la decisión de retirar a las tropas a posiciones más protegidas y preparadas” después de que se considerara que era imposible mantener la presencia en Kanal ante el avance de las fuerzas rusas, que lograron “entrar” en el barrio.

Así, ha recalcado que esta situación “amenazaba las vidas” de los militares desplegados en Kanal después de que “las posiciones usadas por los defensores fueran destruidas”. “El enemigo no ha detenido las hostilidades activas”, ha reseñado, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Las palabras de Voloshin han llegado un día después de que el Ministerio de Defensa ruso indicara en un comunicado publicado en Telegram que sus tropas habían logrado hacerse con el control de este barrio de Chasiv Yar, que se convirtió así en el primero tomado por las tropas de Rusia en el marco de su ofensiva contra la ciudad.

Los militares de la 24ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que lleva el nombre del rey Danylo, preparan un obús autopropulsado 2S1 Gvozdika para disparar contra las tropas rusas en primera línea, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Chasiv Yar en la región de Donetsk. Ucrania, 30 de junio de 2024. Oleg Petrasiuk/Servicio de prensa de la 24.ª Brigada Mecanizada Separada Rey Danylo de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Folleto vía REUTERS

Las posiciones defensivas en la localidad habían quedado “destruidas”, señaló el vocero de las fuerzas terrestres de Khortytsia en un mensaje escrito a The Associated Press. Había un riesgo de fuertes bajas si las tropas permanecían en la zona. Rusia no dejó “ni un edificio intacto”, añadió.

La intensidad de la ofensiva rusa en la línea defensiva ucraniana en esa zona ha crecido en el último mes, dijo. Sólo en la última semana, señaló, Rusia realizó más de 1.300 ataques, con casi 130 bombas planeadoras y 44 asaltos por tierra.

La ciudad está a una escasa distancia al oeste de Bájmut, que fue tomada por Rusia el año pasado tras una dura batalla de 10 meses. Durante meses, las fuerzas rusas se han centrado en capturar Chasiv Yar, una localidad que tiene una estratégica posición elevada. Su caída pondría en riesgo otras ciudades cercanas, comprometería rutas de suministro cruciales para Ucrania y acercaría a Moscú a su objetivo declarado de tomar toda la región de Donetsk.

Donetsk, junto a Lugansk, Jersón y Zaporiyia, todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, y en el caso de Donetsk y Lugansk, escenario de un conflicto entre separatistas prorrusos y el Ejército ucraniano desde 2014, fue anexionada en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea.

Los médicos ayudan a un militar ucraniano herido dentro de un punto de estabilización médica de la 5ª Brigada de Asalto Separada de Kiev, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, cerca de la ciudad de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania, el 1 de julio de 2024. REUTERS/Alina Smutko

El gobernador de la región norteña de Chernígov, Viacheslav Chaus, informó de 22 drones lanzados por Rusia la noche anterior. Uno golpeó una instalación de infraestructura en la región norteña de Chernígov y dejó a casi 6.000 clientes sin electricidad, señaló. El esto fueron derribados, añadió.

Rusia mantiene los ataques contra la maltrecha infraestructura energética ucraniana, que provocan apagones de varias horas en todo el país. Las autoridades ucranianas han advertido que la situación podría empeorar con la llegada del invierno.

(con información de EP y AP)