La República Centroafricana frenó las operaciones de una mina china por presuntos lazos con la milicia

Un hombre muestra un diamante en bruto, procedente de la región de Boda. REUTERS/Emmanuel Braun

El gobierno de la República Centroafricana suspendió en el país las operaciones de una empresa minera china, al acusarla de cooperar con milicias armadas, según un decreto gubernamental.

El ministro de minas del país acusó a Daqing SARL, una empresa que mina oro y diamantes, de “inteligencia con grupos armados, explotación ilegal, introducción ilegal de sujetos extranjeros a zonas mineras, impago de impuesto y falta de informes de actividad” en el decreto, que fue difundido el sábado.

“Los socios chinos no respetaron sus términos de referencia, especialmente en términos de impacto ambiental. Es hora de detener esta hemorragia”, dijo en declaraciones a EFE este sábado Christian Olowi, inspector de minas y autor del informe sobre este empresa, que desarrollaba su actividad en la prefectura del Basse Kotto (sur).

La medida prevé también que el Estado se incaute de los equipos de la compañía suspendida, a la que EFE intentó contactar sin éxito.

El gobierno liderado por el Primer Ministro, Felix Moloua, dictó una nueva ley de minería. REUTERS/Maxim Shemetov

Las autoridades centroafricanas impulsaron esta resolución una semana después de la adopción en el país de una nueva ley de minería que refuerza el régimen de sanciones contra las empresas concesionarias y que también regula las inversiones en un sector plagado de fraude y contrabando.

La implicación de los grupos armados en la minería en la RCA ha llevado al conocido como Proceso de Kimberley -un sistema de certificaciones diseñado para evitar que diamantes de sangre entren en el mercado- a imponer sanciones sobre el país.

Daqins SARL operaba en Mingala, un pueblo en el sur de la República Centroafricana que se ha visto plagado de luchas entre las fuerzas armadas del país y la Colación de Patriotas por el Cambio, un grupo armado antigubernamental.

La República Centroafricana ha estado en conflicto desde el 2013, cuando los rebeldes predominantemente musumalnes tomaron el poder y expulsaron al presidente François Bozize. La mayoría de las milicias cristianas contraatacaron.

Patrulla conjunta de la MINUSCA y las fuerzas de seguridad centroafricanas en el barrio PK5 en Bangui en República Centroafricana. UN/MINUSCA - HERVE SEREFIO

Un acuerdo de paz de 2019 sólo aminoró la lucha y seis de los 14 grupos armados que firmaron abandonaron el acuerdo. La Colación de Patriotas por el Cambio se fundó en 2020 después del acuerdo.

El país sigue siendo uno de los más pobres del mundo pese a su vasta riqueza minera de oro y diamantes, entre otros. Durante la última década, rebeldes han operado con impunidad en todo el asediado país, frustrando la exploración minera de las empresas extranjeras.

Muchas de aquellas que actualmente operan en el país son dirigidas por chinos y se han enfrentado a desafíos de seguridad. El mes pasado, cuatro trabajadores murieron en una mina de oro operada por chinos durante un ataque que el gobierno local atribuyó a la Colación de Patriotas por el Cambio.

Maxime Balalu, portavoz del gobierno local, dijo a The Associated Press que la Coalición de Patriotas por el Cambio, una alianza de grupos rebeldes alineados con el ex presidente Francois Bozize, había llevado a cabo el ataque en Gaga, una aldea a aproximadamente 200 kilómetros (125 millas) de la capital, Bangui.

El año pasado, nueve ciudadanos chinos murieron en otra mina de oro en la República Centroafricana. El gobierno atribuyó el ataque a la misma alianza rebelde. En 2020, dos ciudadanos chinos murieron cuando residentes locales dirigieron un levantamiento contra una mina operada por chinos en el sur del país.

(con información de AP y EFE)