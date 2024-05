Ex presidentes de IDEA rechazaron la exclusión de observadores de la UE en Venezuela: “Compromete la legitimidad electoral”

El grupo de ex mandatarios que forman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) consideraron este jueves “de suma gravedad” el anuncio del régimen de Nicolás Maduro de retirar la invitación a los observadores electorales de la Unión Europea para que supervisen los comicios presidenciales de Venezuela.

Los ex presidentes de IDEA señalaron en un comunicado que el rechazo a la misión europea “viola” los compromisos asumidos en Barbados en octubre de 2023 para apoyar la integridad del proceso electoral que celebrará el próximo 28 de julio el país suramericano.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el chavismo, retiró esta semana la invitación que había hecho a la Unión Europea para que enviara observadores debido a que el bloque de los 27 ratificó las sanciones contra funcionarios chavistas y del propio partido oficialista.

El grupo advirtió que al negarse a aceptar una observación electoral de la Unión Europea, la dictadura de Maduro “está comprometiendo la legitimidad de las elecciones presidenciales”.

“La observación internacional de elecciones se ha de llevar a cabo en beneficio del pueblo del país que celebra las elecciones y no está interesada en ningún resultado electoral en particular”, agregaron los ex presidentes.

Para justificar su accionar, el régimen de Caracas invitó a otros observadores experimentados en procesos electorales, incluido un grupo de las Naciones Unidas, que dijo que estudia el pedido.

El grupo de ex mandatarios indicó que la negativa por parte de Maduro hacia la misión de los 27 “viola los compromisos asumidos en Barbados en octubre de 2023″ para apoyar la integridad del proceso de elecciones (EFE/Giorgio Viera)

También han sido invitados representantes del Centro Carter de EEUU, así como misiones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Comunidad del Caribe (Caricom), afines a Maduro.

El llamado de los ex presidentes se dio el mismo día que Estados Unidos pidió a Maduro, que vuelva a invitar a los observadores electorales de la Unión Europea.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que “Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión” anunciada hace dos días por la autoridad electoral.

“Esta acción va en contra de los compromisos adquiridos en Barbados en octubre de 2023 para apoyar la integridad del proceso electoral”, dijo.

Nicolás “Maduro y sus representantes deben revertir inmediatamente esta decisión y permitir una observación electoral internacional creíble que genere confianza en el proceso electoral”, añadió.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el martes su decisión de excluir la observación europea luego que el bloque ratificara sanciones individuales contra unos 50 funcionarios chavistas, pero suspendiera temporalmente la del presidente de ese organismo, Elvis Amoroso.

Amoroso calificó la medida de “chantaje” y tachó al bloque de “nuevo actor injerencista”, un calificativo que el chavismo atribuye constantemente a Washington.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció su decisión de excluir la observación europea luego que el bloque ratificara sanciones individuales contra unos 50 funcionarios chavistas (REUTERS)

“Seguiremos trabajando con la comunidad internacional para apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano por una Venezuela más democrática, estable y próspera”, insistió Miller.

El acuerdo de Barbados llevó a Estados Unidos a levantar parcialmente un embargo al petróleo, gas y oro del país caribeño, pero las reimpuso seis meses después al repudiar acciones contra la oposición dentro del proceso electoral.

Maduro buscará un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder. Su mayor adversario es Edmundo González Urrutia, designado por la principal alianza opositora en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado.

La UE envió una misión en 2021 para las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores, en las que identificó mejoras considerables en el sistema de votación así como irregularidades. Su presencia terminó de forma abrupta después de que Maduro los tachara de “enemigos” y “espías”.

(Con información de EFE y AFP)