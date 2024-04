La última colaboración entre Guy Ritchie y Henry Cavill fue censurada por el Ministerio Cultural de Rusia

Anteriormente, la proyección de otras películas como "La Muerte de Stalin" fueron prohibidas en Rusia (Créditos: Lionsgate)

No es la primera vez que el Ministerio de Cultura de Rusia prohíbe la proyección de ciertas cintas en los cines del país. El estreno de la última película del director británico Guy Ritchie, “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, ha sido denegada por el ministerio. La cinta histórica y dramática que busca revolucionar el género bélico no podrá ser proyectada en las salas del país.

Las autoridades rusas han retirado y denegado en los últimos años las licencias de proyección de películas que enseñan temas controversiales o directores críticos con el Kremlin. En 2018 por ejemplo, la distribuidora Volga presentó la comedia “Muerte de Stalin” que fue luego censurada por criticar la figura del dictador soviético. Esta vez se trata de la película protagonizada por Henry Cavill y Eliza Gonzáles, junto con los actores reconocidos Ian Ritchson y Alex Pettyfer. El largometraje trata la historia de una organización secreta creada por Winston Churchill, Primer Ministro británico, para combatir a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Volga le ha asegurado a la agencia Interfax que el Ministerio ruso aludió al punto 18 del reglamento de expedición de las licencias de exhibición para la prohibición de la película. Este punto contempla el rechazo de la solicitud en caso de defectos de forma en los documentos remitidos o que la fecha elegida para el estreno coincida con otras cintas de similar contenido o género cinematográfico. Según la distribuidora, la decisión de las autoridades no fue argumentada.

La película promete una mezcla explosiva de humor, adrenalina y una refrescante perspectiva histórica (Créditos: Lionsgate)

“The Ministry Of Ungentlemanly Warfare” es una adaptación de una novela de Damien Lewis de 2015 (que lleva el mismo nombre). La cinta será estrenada en Estados Unidos el próximo 19 de abril. La historia se basa en eventos reales de la Segunda Guerra Mundial y se sumerge en la guerra no convencional y las operaciones encubiertas. Henry Cavill, protagonista de la película, encarna al líder de un grupo decreto británico encargado de combatir nazis.

La nueva película fue creada bajo la pluma de Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel y el mismo Ritchie, y producida por Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Ivan Atkinson y John Friedberg. El largometraje propone una perspectiva histórica novedosa e interesante, demostrando aquellas técnicas de combate poco convencionales que utilizaba el equipo de Churchill contra los nazis. Este enfoque, que influiría significativamente en el resultado de la guerra, además daría origen a las modernas unidades de Black Ops.

“The Ministry Of Ungentlemanly Warfare” es una historia real sobre un comando de combate de la Segunda Guerra Mundial (Créditos: Lionsgate)

El proyecto de la película ha recorrido un largo trayecto antes de su estreno y fue iniciado por Eric Johnson y Paul Tamasy. Su idea fue vendida a Paramount y Bruckheimer en 2015, con un guión basado en la literatura de Lewis. Black Bear se encargó del financiamiento, con Lionsgate a cargo de la distribución en los cines a nivel internacional.

El novedoso largometraje fusiona hechos históricos con elementos de ficción. Así se creó una nueva perspectiva sobre los héroes ocultos de la Segunda Guerra Mundial. Se ha basado en los archivos recientemente desclasificados del Departamento de Guerra británico. La película no es únicamente dramática, es una comedia de acción que demuestra el funcionamiento de la primera organización de fuerzas especiales (de la Segunda Guerra Mundial). En la película se observará el grupo compuesto por aquellos inconformistas que emprenden una misión arriesgada, con acciones “poco caballerescas”.

El director, productor y guionista de cine británico Ritchie es reconocido por sus famosas películas como “La Justicia Implacable” o “Los Caballeros”. Este autor de películas es muy apreciado por los espectadores rusos. Películas como “Snatch” o la saga de “Sherlock Holmes” son un ejemplo de ello. Pero su último estreno no podrá ser proyectado en las salas del país.