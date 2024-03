Putin dijo que Rusia seguirá atacando infraestructuras civiles en Ucrania: “Tenemos nuestros propios planes”

Putin dijo que Rusia seguirá atacando infraestructuras civiles en Ucrania

El presidente Vladimir Putin dijo este miércoles que Rusia continuará atacando infraestructuras civiles en Ucrania, para “garantizar” la seguridad de sus regiones fronterizas, que han sido frecuentemente.

En una reunión con activistas en el Kremlin, dijo que Rusia tiene sus propios planes de respuesta.

“La tarea principal es garantizar la seguridad. Hay diferentes maneras, no son fáciles, pero lo haremos. Ya he hablado de ello, no quiero entrar en detalles en este ambiente festivo. Pero continuaremos trabajando en ello”, dijo Puntin.

Putin, que este domingo fue reelegido para un nuevo sexenio en el poder, llamó hoy a hacer Rusia “aún más fuerte, más atractiva y más eficaz” en una reunión en el Kremlin con sus apoderados electorales.

“Para nosotros es muy importante trabajar con ustedes, realmente espero que juntos sigamos este camino de creación y construcción de una nueva Rusia en todos sus componentes”, dijo el mandatario en su alocución, transmitida en directo por la televisión.

Subrayó que objetivo de esta labor es hacer Rusia “aún más fuerte, más atractiva y más eficaz” y agregó: “Tenemos todos para ello”.

“La victoria en las elecciones es solo un prólogo de la victorias que tanto necesita Rusia y que sin falta llegarán”, dijo.

Putin fue reelegido con el 87,28 por ciento de los votos, según los datos de la Comisión Electoral Central, en unos comicios “absolutamente limpios, con este indicador (la limpieza) en el nivel más elevado posible”, según dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En la reunión con sus apoderados, Putin prometió que las autoridades trabajarán para garantizar la seguridad de la población de las zonas fronterizas con Ucrania, y expresó su admiración por el valor de sus habitantes, sometidos a frecuentes ataques ucranianos.

El presidente ruso Vladimir Putin habla durante una reunión con sus confidentes de campaña electoral en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 20 de marzo de 2024. REUTERS/Evgenia Novozhenina

“Lo primero es garantizar la seguridad. Hay varios medios. No son sencillos, pero lo haremos”, subrayó.

“Por supuesto, podemos responder con lo mismo, exactamente con las mismas cosas, (atacar) la infraestructura civil y todos los objetivos similares que ataca el enemigo. Pero tenemos nuestras opiniones al respecto, nuestros propios planes y los seguiremos”, aseguró.

Entretanto, las Fuerzas Armadas de Rusia garantizaron la seguridad de las elecciones presidenciales en las regiones rusas fronterizas con Ucrania y los territorios ucranianos anexionados ante los ataques ucranianos que intentaron frustrar este proceso, declaró hoy el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

“En correspondencia con la orden del comandante supremo (el presidente ruso, Vladímir Putin), las Fuerzas Armadas garantizaron la votación segura durante las elecciones presidenciales, incluyendo las nuevas regiones del país”, afirmó en una reunión con la plana mayor del Ejército.

Shoigú denunció que “el régimen de Kiev utilizó métodos terroristas contra los ciudadanos rusos con el fin de frustrar las elecciones”.

“Se llevaron a cabo ataques selectivos de los lugares de votación y las instituciones estatales, donde se encontraban exclusivamente civiles. Esto era del conocimiento tanto del mando del Ejército ucraniano como de sus asesores occidentales”, dijo.

Para ello, señaló, “las fuerzas rusas incrementaron la protección de las instituciones gubernamentales y civiles, fortalecieron el sistema de defensa antiaérea”.

Vladimir Putin durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 20 de marzo de 2024. REUTERS/Evgenia Novozhenina

“Durante las elecciones fueron derribados 419 drones y 67 misiles”, indicó.

Además recordó las incursiones de militares ucranianos en territorio ruso con el objetivo de tomar localidades en las regiones de Bélgorod y Kursk.

“Los combates más intensos tuvieron lugar en las cercanías de la localidad de Kózinka. Todos los ataques del enemigo fueron repelidos exitosamente y este fue expulsado del territorio ruso”, aseveró.

Según Shoigú, durante los ocho días que tuvieron lugar estos enfrentamientos, las fuerzas ucranianas sufrieron más de 3.500 bajas, de ellas, 790 mortales.

“Fueron destruidos 23 tanques, 34 blindados, incluyendo 11 Bradley (de fabricación estadounidense), cinco lanzaderas de misiles Vampire, un helicóptero Mi-8″, enumeró, al destacar que gracias a las acciones del Ejército ruso se logró “salvar cientos de vidas humanas y garantizar la celebración de las elecciones”.

Además, informó sobre participación “récord” de los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia, que ascendió al 99,8 % de los votantes.

“En total votó más de millón y medio de militares y personal civil de las Fuerzas Armadas”, muchos de los cuales estaban en la zona de combates en Ucrania, concluyó.

Putin, de 71 años, logró en estas elecciones su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el 2000 para cumplir su quinto mandato, pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas occidentales.

Seguirá siendo presidente de este país durante otros seis años, tras los que podrá volver a presentarse a la reelección, ya que reformó en 2020 las cláusulas de la Constitución que le impedían seguir en el Kremlin.EFE

(Con información de Reuters y EFE)