Nueve personas se encuentran desaparecidas tras un derrumbe en una mina de oro en Turquía

Nueve Personas Se Encuentran Desaparecidas Tras El Derrumbe En Una Mina De Oro En Turquía.

Nueve trabajadores quedaron atrapados bajo tierra tras un deslave ocurrido el martes en el este de Turquía, según las autoridades.

El deslave en la mina Copler ocurrió a las 2:30 p.m. hora local, cerca de la ciudad de Ilic en la provincia montañosa de Erzincan en Turquía. En un video aparentemente grabado por un trabajador cercano se muestra una enorme oleada de tierra bajando a gran velocidad por un barranco y devorando todo a su paso.

El ministro del Interior Ali Yerlikaya indicó que no se tenían noticias de nueve trabajadores desde el deslave.

Yerlikaya dijo que en el sitio había 400 personas, entre personal de búsqueda y rescate. El organismo de emergencia turco AFAD declaró que se había enviado personal desde las provincias circundantes.

Mientras tanto, el alcalde de Erzincan Bekir Aksun declaró al medio Haberturk que entre 10 y 12 trabajadores estaban perdidos.

El geólogo Suleyman Pampal dijo a Haberturk que la tierra que formó el deslave había sido usada para la obtención de oro y podría contener sustancias peligrosas, como cianuro, que se usan para el proceso.

Periodistas cerca de la mina de oro Copler, cerca de la aldea de Ilic, en Turquía, el 13 de febrero de 2024.. (IHA via AP)

También advirtió sobre una amenaza ambiental para el cercano río Éufrates. “Si se mezcla con el Éufrates, ello significaría el fin de toda vida. Se debe evitar urgentemente que llegue al Éufrates”, dijo Pampal.

El Ministerio de Medio Ambiente dijo en un comunicado que un arroyo que conduce al Éufrates fue cerrado para evitar la contaminación del agua.

El gobernador de Erzincan, Hamza Aydogdu, dijo que no había entrado cianuro en el canal. “Por el momento no hay ninguna fuga”, afirmó. “Si lo hubiera, te lo explicaríamos. No hay fugas al río Éufrates. Hubo un deslizamiento de tierra, por lo que no hay otro problema más que este deslizamiento de tierra”.

La mina se cerró en 2020 tras una fuga de cianuro en el río, que se extiende a través de Turquía, Siria e Irak. Reabrió sus puertas dos años después, después de que la empresa fuera multada y se completara una operación de limpieza.

El gobierno turco dijo que se había bloqueado el contenido de las redes sociales sobre el desastre que “no ha sido confirmado a través de canales oficiales y cuya exactitud no está asegurada”.

La empresa Anagold Mining ha operado la mina Copler desde 2009. Yerlikaya señaló que 667 personas trabajaban en el sitio.

El ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, dijo que se había iniciado una investigación sobre el desastre. “Deseo que nuestros ciudadanos de Erzincan se recuperen pronto y espero que nuestros hermanos mineros que están atrapados bajo los escombros sean rescatados sanos y salvos”, dijo.

Turquía tiene un historial deficiente en materia de seguridad minera. En 2022, una explosión en la mina de carbón de Amasra, en la costa del Mar Negro, mató a 41 trabajadores. El peor desastre minero del país tuvo lugar en 2014 en una mina de carbón en Soma, en el oeste de Turquía, donde murieron 301 personas.

A raíz de esos incidentes, los ingenieros advirtieron que con frecuencia se ignoraban los riesgos de seguridad y las inspecciones no se llevaban a cabo adecuadamente.

“El desastre que tuvo lugar en la mina de oro Erzincan Ilic Copler es un desastre que (estaba) por venir”, dijo la Unión de Cámaras de Ingenieros y Arquitectos de Turquía en un comunicado publicado en las redes sociales.

El sindicato añadió que había presentado dos demandas contra la operación de la mina. “Dijimos que debía cerrarse la mina de oro Ilic Copler y comenzar las obras de rehabilitación”.

Activistas advierten desde hace tiempo contra los peligros ecológicos de la lixiviación del mineral acumulado al aire libre y saturado con cianuro, una sustancia altamente tóxica.

El Colegio de Ingenieros y Arquitectos turco recordó hoy que en diciembre pasado ya interpuso una denuncia contra planes de ampliar la mina, al carecer estos de las permisos adecuados.

El Ministerio de Justicia turco ha designado a cuatro fiscales para investigar posibles responsabilidades en el incidente de este martes.

(Con información de AP y EFE)