Zelensky dijo que un cese de hostilidades “no conducirá a la paz y sólo beneficiará a Rusia”

Zelensky rechazó la sugerencia de Putin por un cese de hostilidades: “No conducirá a la paz y sólo beneficiará a Rusia” (Europa Press)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, manifestó este jueves su rotundo rechazo a la idea rusa de un cese de hostilidades en la guerra que inició en febrero de 2022 dado que esto sólo permitirá al enemigo fortalecerse y hacerse con más armamento extranjero clave.

Las declaraciones del mandatario llegaron luego de que, recientemente, el diario The New York Times informara que Vladimir Putin sugirió la idea de un alto el fuego en el país vecino, por medio de canales diplomáticos.

Sin embargo, en Kiev la noticia fue recibida con gran descontento por tratarse de una estrategia del Kremlin que no traería consigo un “diálogo político” porque Rusia nunca cederá los territorios que se anexó, comenzó diciendo Zelensky en Estonia, en el marco de su gira por los países bálticos.

Putin abrió esta puerta como una estrategia para ganar tiempo y fortalecerse, señaló Kiev (REUTERS)

Asimismo, el mandatario señaló que Rusia busca distraer a la comunidad internacional con estas propuestas y, así, ganar tiempo, en un momento en el que sus tropas no están dando los resultados esperados y carece del armamento necesario para continuar con sus ofensivas aéreas, que sí tienen un mejor desempeño.

Según Kiev, el volumen de producción armamentista de Moscú presenta “un gran déficit” tanto de drones como “de misiles también”. El Servicio de Inteligencia Militar (GUR) informó que tienen la capacidad de producir anualmente unos dos millones de proyectiles de 122 y 155 milímetros y calculó un déficit de aproximadamente “medio millón” de ellos.

“No producen al ritmo necesario porque sus arsenales se vaciaron después de la invasión a gran escala de Ucrania”, agregó y señaló que, por ello, se ven obligados a adquirir vehículos aéreos no tripulados y proyectiles de Irán y Corea del Norte. Inclusive, de Pyongyang ya son “más de un millón” los proyectiles y “algunos” los misiles hallados en el campo de batalla.

“Esta pausa, insisto, no sólo es un conflicto congelado sino que es una pausa que ayuda al agresor”, enfatizó.

Mientras Rusia lidia con su déficit de misiles, Ucrania reclama a los aliados los envíos que prometio (REUTERS)

Por su parte, Zelensky aprovechó el espacio en Estonia para apelar nuevamente a los aliados de Occidente para que cumplan con las asistencias prometidas. Si bien reconoció que los compromisos siguen en pie -tal como quedó expuesto en la reunión del Consejo OTAN Ucrania de la víspera-, el Presidente remarcó que la Unión Europea aún no ha completado el envío de un millón de proyectiles de 155 milímetros, una promesa que, casualmente, generó controversia en este país.

“Lamentablemente, no recibimos todo el paquete (...) Nos gustaría recibir y ver el contrato. Si tenemos el contrato ante nuestros ojos, esto ya daría esperanza de que, aunque con retraso, esto irá a parar al campo de batalla y fortalecerá a nuestro ejército”, dijo al respecto.

Otro de los debates abiertos en Kiev es sobre la movilización de más ucranianos al frente de batalla, que presenta también sus controversias y generó divisiones en el arco político.

El Parlamento ucraniano postergó nuevamente la votación sobre el proyecto de ley sobre la movilización militar (REUTERS)

Los parlamentarios tienen en agenda el debate de un proyecto de ley que introduce plazos más concretos y condiciones más estrictas para que todos los varones ucranianos en edad militar deban registrarse en los centros de reclutamiento y prevé, a su vez, sanciones y penas de cárcel, prohibición de realizar algunas transacciones económicas, bloqueos a asistencias estatales e imposibilidad de gestionar un carnet de conducir, para los evasores.

También se busca alcanzar a aquellos nacionales masculinos en edad de reclutamiento que viven en el exterior o huyeron al estallar el conflicto, para que vuelvan al país y sirvan en las filas.

La propuesta busca reclutar al medio millón de hombres que las Fuerzas Armadas solicitan para hacer frente a los 462.000 soldados y 35.000 integrantes de la Guardia Nacional que Rusia mantiene desplegados.

Sin embargo, la iniciativa choca con los derechos constitucionales de la población y sus penas fueron criticadas por defensores de los derechos humanos. Es por ello que algunos diputados ya adelantaron que serán suprimidas de la versión final de la ley que, no obstante, se desconoce cuándo podría llegar ya que, este jueves, el Parlamento volvió a aplazar esta votación.

Al respecto, Zelensky señaló que, de no aprobarse, por lo menos los jóvenes ucranianos en el extranjero deberían contribuir a la causa nacional con el pago de impuestos. “O ayudamos a Ucrania o no (...) ya que si no hay dinero para los militares, no habrá militares ni nadie que defienda a Ucrania. Es ley de vida”, concluyó.

(Con información de EFE)