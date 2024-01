Nueva aparición pública de la hija de Kim Jong-un con el dictador: desplazó a su tía y podría ser la sucesora en Corea del Norte

Kim Jong-un visitando con su hija la granja avícola de Kwangcheon, en la provincia de Hwanghae del Norte. (KCNA/KNS/dpa)

Crecen los rumores sobre la decisión de Kim Jong-un de elegir a su hija Kim Ju-ae como su sucesora, mientras Kim Yo-jong, la ambiciosa hermana del dictador norcoreano que alguna vez pareció ser la designada para gobernar el país en caso de muerte de su hermano, parece haber sido apartada del foco mediático.

Así lo sugiere el análisis de la información publicada en los medios oficiales del hermético régimen y lo aseguran varios expertos, tanto norcoreanos como de la agencia de espionaje de Corea del Sur.

Unas nuevas pistas las dio este lunes el periódico oficial norcoreano Rodong Sinmun. Al informar sobre la inspección de una granja avícola por parte de Kim y Ju-ae, el diario se refirió a padre e hija con unos títulos honoríficos que no fueron utilizados para referirse a Yo-jong y al primer ministro Kim Tok-hun.

Fue la tercera vez que el diario daba cobertura al líder acompañado de su hija este año, destacando su especial papel en la política norcoreana.

Ju-ae tiene supuestamente 10 años e hizo su primera aparición pública en noviembre de 2022, cuando asistió a un lanzamiento de prueba de un misil de largo alcance con su padre. Desde entonces la niña ha acompañado a Kim en varios eventos públicos importantes, y los medios produjeron imágenes y fotografías que demuestran su creciente posición política y su cercanía con su padre. Eso alimentó las especulaciones.

Kim Jong Un, su hija y un funcionario observan un misil balístico intercontinental lanzado desde un lugar no revelado en Corea del Norte a fines de diciembre de 2023. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

“70% de posibilidades de asumir el poder”

Un análisis publicado por el diario The Korea Times este lunes citó a expertos que afirmaron que la forma en que los medios norcoreanos cubrieron a Kim Ju-ae y Kim Yo-jong en el último año indica que la niña se convertirá probablemente en la próxima líder, mientras el papel de la hermana de Kim se está reduciendo.

Después de que Kim Jong-un ascendiera al poder tras la muerte de su padre Kim Jong-il, su hermana desempeñó un papel clave en su gobierno. En medio de las especulaciones sobre el deterioro de la salud de Kim, varios expertos consideraron seriamente la posibilidad de la sucesión de Yo-jong. Pero el ascenso político de su sobrina podría haber cambiado las relaciones de fuerza.

Kim Yo-Jong, hermana del líder de Corea del Norte, antes de una reunión del presidente de Rusia, Vladimir Putin (Sputnik/Vladimir Smirnov/REUTERS)

“Basándome en la cobertura mediática del último año, ahora me parece seguro que Kim Ju-ae va camino de asumir el poder. Yo diría que las probabilidades son del 70% o más”, dijo Ko Young-hwan, ex diplomático norcoreano. “Mientras tanto, por alguna razón, Kim Yo-jong parece haberse distanciado de los focos políticos y del timón del poder. Puede que sea su propia voluntad... Como persona que sabe cómo fue asesinado Jang Song-thaek (tío del actual líder), quizá piense que sería más seguro mantener cierta distancia de los focos”.

Cheong Seong-chang, investigador senior del Instituto Sejong, un think tank, agregó que a diferencia de Yo-jong, se espera que el papel de Ju-ae se amplíe este año a la economía y otras áreas.

“Desde noviembre de 2022, los medios estatales norcoreanos han informado sobre ella en 24 ocasiones. Entre ellas, 21 fueron actividades relacionadas con el ejército. Dos de sus tres apariciones públicas en lo que va de año se produjeron durante eventos no militares, ya que los medios destacan constantemente su posición de superioridad sobre otros funcionarios”, dijo. “Todo esto sugiere que su papel seguirá ampliándose en 2024″.

Cheong dijo que es posible que ya haya sido nombrada primera secretaria, el puesto número 2 creado en una reunión clave del Partido de los Trabajadores en 2021. La creación del puesto se había mantenido en secreto durante más de cinco meses. Aún no está claro quién ocupa ese puesto.

La evaluación de la inteligencia de Corea del Sur

La evaluación de estos expertos coincide con la de la agencia de espionaje de Corea del Sur, que el jueves pasado emitió su primer informe sobre la niña, basado en un análisis exhaustivo de sus actividades públicas y los protocolos estatales que se le proporcionaron.

Aún así, la inteligencia surcoreana dijo a The Associated Press que todavía considera todas las posibilidades con respecto al proceso de sucesión de poder en Corea del Norte. porque Kim aún es joven, no tiene problemas de salud importantes y tiene al menos otro hijo. Kim cumplió 40 años el lunes.

Kim Jong-un, acompañado de su hija Kim Ju-ae, visita una planta de producción de vehículos militares el 4 de enero de 2024. (KCNA vía REUTERS)

Algunos analistas también consideran poco realista la posibilidad de que una mujer se convierta en la próxima líder de Corea del Norte, dominada por un sistema patriarcal. Pero teniendo en cuenta la ampliación del papel de la mujer en el régimen de Kim durante su reinado, representado por su hija, su hermana y la ministra de Asuntos Exteriores Choe Son-hui, entre otras, tal escenario ya no es improbable, señaló Cheong a The Korea Times.

Asimismo, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur y otros funcionarios surcoreanos dijeron anteriormente que era prematuro ver a Kim Ju-ae como el heredera de su padre, dado el ranking de poder de Corea del Norte, influenciado por el confucianismo y nominado por hombres. Habían dicho que las repetidas apariciones de la niña probablemente tenían como objetivo reforzar el apoyo público a la familia gobernante de Kim y su plan de entregar su poder a uno de sus hijos.

Cumpleaños del líder

Se cree que el líder norcoreano Kim Jong-un cumplió cuarenta años este lunes, pero los medios de comunicación estatales continuaron con sus décadas de silencio sobre su cumpleaños.

Se estima que Kim cumplió años este 8 de enero, aunque su hermético régimen nunca ha confirmado la fecha. Según el gobierno de Estados Unidos, Kim nació en 1984, por lo que este año cumple 40 años.

Las fechas de nacimiento del padre y el abuelo de Kim, que le precedieron como gobernantes, son fiestas nacionales en el Estado autoritario.

La supuesta fecha de nacimiento de Kim Jong-un, mientras tanto, siempre ha pasado desapercibida en los medios de comunicación o en los calendarios del país.