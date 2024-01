Corea del Sur cree que la hija del dictador norcoreano Kim Jong-un será su sucesora

En esta imagen distribuida por el gobierno de Corea del Norte, el líder del país, Kim Jong Un (segundo por la derecha), asiste con su hija y su esposa, Ri Sol Ju (izquierda), a una actuación para celebrar el Año Nuevo, en Pyongyang, Corea del Norte, el 31 de diciembre de 2023. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

La joven hija del líder norcoreano Kim Jong Un es vista como la probable heredera aparente de su padre, dijo el jueves la agencia de espionaje de Corea del Sur, su primera evaluación de este tipo sobre la niña que fue revelada al mundo exterior un poco antes. hace más de un año.

Ha habido un intenso debate externo y especulaciones sobre la niña, supuestamente de unos 10 años y llamada Ju Ae, desde que hizo su primera aparición pública en noviembre de 2022, cuando vio un lanzamiento de prueba de un misil de largo alcance con su padre.

Desde entonces, la niña ha acompañado a su padre en varios eventos públicos importantes, y los medios estatales llamaron a su padre el hijo “más querido” o “respetado” y produjeron imágenes y fotografías que demuestran su creciente posición política y su cercanía con su padre.

Un general de alto rango se arrodilló y le susurró algo cuando ella aplaudió mientras miraba un desfile militar en un puesto de observación VIP en septiembre. Fue fotografiada de pie frente a su padre en un momento durante una visita al cuartel general de la fuerza aérea en noviembre, y ambos Kim llevaban gafas de sol y largas chaquetas de cuero. En una celebración de Año Nuevo en un estadio lleno de Pyongyang el domingo, Kim Jong Un la besó en la mejilla y ella hizo lo mismo con su padre.

En esta fotografía sin fecha proporcionada el lunes 18 de diciembre de 2023 por el gobierno norcoreano, el gobernante de ese país, Kim Jong Un, su hija y un funcionario observan lo que dice es un misil balístico intercontinental lanzado desde un lugar no revelado en Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

La mayoría de estas escenas son algo que hubiera sido inimaginable en Corea del Norte, donde Kim es objeto de seguidores fuertes y leales que lo tratan como a un dios.

La principal agencia de espionaje de Corea del Sur, el Servicio Nacional de Inteligencia, dijo el jueves que ve a Kim Ju Ae como la muy probable sucesora de su padre, citando un análisis exhaustivo de sus actividades públicas y los protocolos estatales que se le proporcionaron.

La oficina de asuntos públicos del NIS dijo a The Associated Press que todavía considera todas las posibilidades con respecto al proceso de sucesión de poder en Corea del Norte porque Kim aún es joven, no tiene problemas de salud importantes y tiene al menos otro hijo. Kim cumple 40 años el lunes.

La declaración del NIS confirmó los comentarios del legislador Youn Kun-Young, quien citó al candidato a jefe del NIS, Cho Tae-yong. Youn dijo que Cho hizo la misma evaluación en respuestas escritas a sus preguntas antes de su audiencia parlamentaria.

En esta fotografía proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el gobernante norcoreano Kim Jong Un, y su hija visitan la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial, en Corea del Norte, el martes 18 de abril de 2023. (Agencia Central de Noticias de Corea vía AP)

En conversaciones telefónicas con la AP, Youn, miembro del comité de inteligencia del parlamento, reconfirmó la evaluación de Cho, que coincidía con lo que el NIS dijo a la AP. Dijo que las respuestas escritas de Cho a sus preguntas no contenían otros detalles sobre Kim Ju Ae.

El NIS tiene un historial irregular a la hora de confirmar los acontecimientos en Corea del Norte, una de las naciones más reservadas del mundo. Los medios estatales de Corea del Norte aún no han hecho ningún comentario directo sobre el plan de sucesión.

Du Hyeogn Cha, analista del Instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl, dijo que si bien el NIS ve actualmente una alta posibilidad de que Kim Ju Ae sea preparada como la sucesora de su padre, pocos pueden predecir si eventualmente se convertirá en la próxima líder del Norte. Cha añadió que Kim Ju Ae carece de logros políticos que, según él, son esenciales para ser ungido formalmente como el futuro líder del país.

El NIS y otros funcionarios surcoreanos dijeron anteriormente que era prematuro ver a Kim Ju Ae como el heredera de su padre, dada la edad relativamente joven de Kim Jong Un y el ranking de poder de Corea del Norte, influenciado por el confucianismo y nominado por hombres. Habían dicho que las repetidas apariciones de la niña probablemente tenían como objetivo reforzar el apoyo público a la familia gobernante de Kim y su plan de entregar su poder a uno de sus hijos.

Esta fotografía sin fecha proporcionada el 27 de noviembre de 2022 por el gobierno de Corea del Norte muestra al líder norcoreano Kim Jong Un, de centro derecha, con su hija, de centro izquierda, posando con científicos y trabajadores para una fotografía, tras el lanzamiento de lo que dice. un misil balístico intercontinental Hwasong-17, en un lugar no identificado en Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Desde su fundación en 1948, Corea del Norte ha sido gobernada sucesivamente por miembros varones de la familia Kim. Kim Jong Un heredó el poder tras la muerte de su padre Kim Jong Il a finales de 2011. Kim Jong Il asumió el poder después de que su padre y fundador del estado, Kim Il Sung, falleciera en 1994.

El nombre de Ju Ae coincidía con lo que la estrella retirada de la NBA Dennis Rodman llamó a la hija pequeña de Kim, a quien dijo que vio y abrazó durante un viaje a Pyongyang en 2013. En 2023, el NIS dijo a los legisladores que Kim Ju Ae tiene un hermano mayor y un hermano menor. cuyo género no se ha hecho público.

(con información de AP)