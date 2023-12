El crudo testimonio de un teniente israelí: “Después de hallar granadas ocultas en ositos de peluche, nada te sorprende de Hamas”

Un soldado israelí opera en la Franja de Gaza en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, en esta foto distribuida publicada el 29 de diciembre de 2023. Fuerzas de Defensa de Israel/Handout via REUTERS

Desde el comienzo de la incursión terrestre israelí en Gaza, en respuesta a los salvajes ataques terroristas de Hamas, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han hallado cientos de kilómetros de túneles e innumerable armamento oculto en lugares inimaginables de la Franja palestina. “Encontramos granadas dentro de ositos de peluche. Después de eso, nada te sorprende”, cuenta a Infobae un teniente coronel de la Brigada 99 del Ejército cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad.

Su unidad hace un mes que se encuentra en Gaza y está a cargo del corredor humanitario. “Divide Gaza entre norte y sur. A fin de cuentas, sirve para salvar vidas de los civiles palestinos que no tienen nada que ver con la lucha. Ayudamos a la población a llegar a lugares donde no van a ser atacados. Permitimos la entrada de comida y asistencia humanitaria. Nuestra pelea es contra la gente de Hamas, contra los terroristas, no contra la gente de Gaza. Por eso la misión de la Brigada 99 es una de las más importantes”, precisa el reservista militar nacido en Argentina, que habló bajo condición de anonimato.

Video de las FDI

Respecto al modus operandi del Ejército para evacuar a civiles palestinos de la zona de combate, destaca que “Israel es el único país del mundo que le dice a los enemigos ‘váyanse de acá, que los vamos a atacar’”.

“Tiramos papeles en zonas civiles para avisarles que vamos a atacar allí, y les recomendamos trasladarse hacia otros lugares. Las unidades también avisan por teléfono. El Estado de Israel y el Ejército se enfocan muchísimo en no atacar gente que no esté involucrada en el conflicto”, afirma el teniente coronel.

Se lamenta, sin embargo, que Hamas interfiera en sus tareas y utilice a los civiles como “escudos humanos”. “Más de una vez nos pasó que teníamos tanques para permitir a la población ir hacia el sur, y los mismos de Hamas dispararon para que la gente no se pudiera ir. Nos dispararon también cuando íbamos con camiones con comida para la gente”, explica.

Videos del COGAT

Acerca de la infraestructura terrorista hallada en zonas civiles de Gaza, repite una y otra vez que difícilmente haya cosas que le llamen la atención. “Ponen explosivos dentro de cuerpos, así cuando te vas a fijar si es uno de los nuestros o de ellos, explota y mata a soldados. Cuando todavía no estábamos en Gaza, mi unidad tuvo que ocuparse de 300 cuerpos, entre los cuales había chicas de 19 y 20 años, que no solo habían sido violadas, sino que además les habían pegado un tiro en la cabeza en medio de las violaciones. Vimos que tenían rupturas en los órganos sexuales por la fuerza que hicieron”, afirma el teniente coronel.

Sin embargo, reconoció que hay algunas cosas que aún sí le cuesta creer. “Me llama la atención que (los terroristas de Hamas) usen a los niños y que en los colegios, al lado del cuaderno de matemáticas, encuentres bombas para atacar a civiles israelíes. No puedo entender que, en vez de enseñarles cómo hacer la paz, los estudiantes tienen libros de Hitler sobre cómo odiar a los judíos. Es gente que hace 16 años viene pensando en cómo aniquilarnos y cómo hacernos mal, cuando todo este tiempo lo que Israel quería era paz y tranquilidad”, detalla.

Las FDI encontraron armas en una escuela de la ciudad de Gaza

El militar también criticó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), a la que acusó de permitir que Hamas utilice sus oficinas para esconder armamento. A principios de mes, las fuerzas de la 261ª Brigada encontraron y confiscaron decenas de misiles de distintas capacidades, así como unos 30 cohetes Grad.

“Todos los lugares que no se pueden atacar, como colegios u hospitales, Hamas los usó para ocultar armas y como lugares de mando. Y de ahí salir y atacarnos”, asegura el argentino.

El Ejército israelí destruyó 130 pozos de túneles

Sobre la extensa red de túneles hallada en la Franja, el reservista sostiene que “no son para hacerle bien a la gente de Gaza”. “Tienen electricidad, agua, baños y puestos de combate. No están hechos a la ligera. Están preparados para estar mucho tiempo. Los terroristas los usan para esconderse y salir y matar soldados israelíes. Gaza recibió muchísimo dinero. Si el 10% de lo que usaron para hacer los túneles lo hubieran usado en educación, en construir casas, en la vida de las personas, estaríamos en otro mundo”, indica.

“Construir los túneles les demandó 16 años y millones de dólares que el mundo entero les dio. Porque ‘pobrecitos los palestinos’. En vez de usarlos para mejorar la vida, los usaron para crear la guerra”, añade.

Para finalizar, dejó en claro que Israel se impondrá en la guerra. “Nuestra misión, al final de cuentas, es volver a una situación donde podamos vivir en paz. Nosotros y ellos. Que mi hija de 21 años pueda ir a una fiesta sin miedo a que la violen, la rapten o la asesinen. Esta pelea no es solo por nosotros, es también por todos los judíos del mundo, porque Israel es el país del pueblo judío. Nosotros no pedimos ni quisimos la guerra, pero estamos acá y vamos a ganarla”, concluyó.