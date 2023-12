Pese a lo anunciado durante el Brexit, el Reino Unido no volverá al sistema imperial de unidades de medida

El gobierno británico descartó el cambio de unidades de medida que había anunciado el ex Primer Ministro Boris Johnson. (House of Commons/PA via AP)

El gobierno británico anunció el miércoles que no restablecerá el sistema imperial de unidades de medida (onza, pulgada, etc.), del cual el ex primer ministro Boris Johnson había hecho un símbolo de los beneficios del Brexit., limitándose a autorizar la venta de pintas de vino.

Las cantidades de productos vendidos en el país deben figurar siempre en los envases en kilogramos o litros según el sistema métrico, decidió el ministerio de Comercio.

Las cantidades en onza, pulgada o libra, pueden aparecer pero de manera menos visible.

Después de la salida de la Unión Europea, cuyas normas imponen el sistema métrico en todos los Estados miembros, el gobierno conservador, entonces dirigido por Boris Johnson, había indicado que deseaba cambiar la ley británica para reinstaurar las unidades imperiales, y así encarnar la libertad recuperada del Reino Unido.

Sin embargo, tras una amplia consulta realizada en 2022, casi 99% de los encuestados afirmaron querer mantener la prioridad concedida al sistema métrico.

Boris Johnson fue quien impulsó el cambio cuando era Primer Ministro. UK Covid-19 Inquiry/Handout via REUTERS

”Si bien el gobierno no cambia la ley, una nueva directiva será publicada para promover la conciencia de las libertades actuales que permiten mostrar las unidades imperiales junto a sus equivalentes métricos más visibles”, indicó el gobierno en un comunicado.

También anunció que se está llevando a cabo una “revisión más amplia” de las normas de metrología, “de acuerdo con el compromiso del gobierno de identificar las oportunidades de reforma que ofrece el Brexit”.

Como primera etapa, a partir de 2024 será posible comprar en los pubs, restaurantes o supermercados una “pinta” de vino o de vino espumoso (568 ml).

Reino Unido adoptó el sistema métrico de forma voluntaria desde 1965 y es obligatorio desde 2000 para ciertos productos a raíz de una directiva de la UE.

Después del Brexit y del final del período de transición a finales de 2020, el Reino Unido había conservado miles de textos reglamentarios europeos, pero el gobierno conservador se dedicó a eliminar las disposiciones que consideraba contrarias a los intereses británicos.

A mediados de 2023, más de 1.000 leyes de la UE fueron suprimidas o modificadas, según el ministerio de Comercio Kemi Badenoch, pero ante los “riesgos” jurídicos, los conservadores revisaron sus ambiciones a la baja a corto plazo.

(con información de AFP)