Familiares de las víctimas de la masacre de Hamas presentaron una denuncia por crímenes contra la humanidad ante la CPI

Familiares de las víctimas de la masacre de Hamas presentaron una denuncia por crímenes humanitarios ante la Corte Penal Internacional (REUTERS)

Un grupo de familiares de víctimas de Hamas presentaron una denuncia por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI), para pedir Justicia por los sucesos ocurridos desde el pasado 7 de octubre.

Te puede interesar: Hezbollah intensificó sus ataques contra Israel con nuevo armamento

Los allegados -tanto de quienes perdieron la vida en las masacres como de aquellos que fueron tomados rehenes- entregaron a los magistrados de La Haya pruebas de lo que ocurrió aquel trágico sábado, que dan cuenta de las barbaridades cometidas por los combatientes palestinos y algunos gazatíes.

A su vez, según indicó Eyal Waldman, un empresario del sector tecnológico que participó de la iniciativa tras perder a su hija y su novio el 7 de octubre, los representantes de las familias pidieron a la Corte que emita órdenes de arresto contra los líderes de Hamas, para limitar sus posibilidades de viaje y facilitar su detención en caso de que lo hagan.

Además de presentar evidencia de los crímenes, los familiares pidieron órdenes de arresto contra los líderes de Hamas (Europa Press)

La CPI tomó una medida de este estilo en marzo contra el presidente Vladimir Putin y su comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, tras ser acusados de la deportación forzada de menores ucranianos desde el inicio de la guerra. Se trató de la primera vez que el organismo pedía la detención de un Presidente en ejercicio que, a su vez, pertenece a una de las cinco naciones que goza del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Te puede interesar: Israel prometió perseguir a los terroristas de Hamas por todo el mundo: “Iremos a donde sea necesario para erradicarlos”

Con la emisión de esta orden, Putin y su Ministra quedaron impedidos de viajar a cualquiera de los 123 países que adhieren al Estatuto de Roma ya que de hacerlo, o inclusive de sobrevolar estos territorios, las fuerzas de seguridad local deberían avanzar con su cumplimiento y detenerlos en el marco de estas acusaciones. Así, únicamente pueden transitar o visitar naciones no firmantes del Pacto, como ha estado haciendo el mandatario.

Esto es, casualmente, lo que los familiares de las víctimas esperan de la CPI: que limite los movimientos de los terroristas y amplíe las vías para su arresto tan pronto se presente la oportunidad.

El equipo del fiscal Khan recibió a las familias e invitó a Israel a sumarse a la investigación (REUTERS)

Waldman celebró que el equipo del fiscal general Karim Khan los haya recibido “con gran profesionalismo” y amabilidad, y que escuchara con atención sus pedidos. “Entiende que se cometieron crímenes contra la humanidad y dijo que ya hay una investigación en curso contra los líderes de Hamas”, sumó tras el encuentro.

Te puede interesar: Israel halló un túnel subterráneo en el hospital Al Shifa junto con vehículos y un gran arsenal de armas de Hamas

Por otro lado, el padre de la joven Danielle comentó que los magistrados de la CPI pidieron a funcionarios israelíes que visiten La Haya y participen de la investigación, en un intento por estrechar lazos y avanzar más rápido con las denuncias. Sin embargo, señalaron que no están seguros de que Tel Aviv acceda ya que “no tienen fe en esta corte internacional”.

“Pero lo importante fue presentar la documentación sobre los crímenes que se cometieron, contra la humanidad, y hacer el esfuerzo por conseguir órdenes de arresto contra los líderes de Hamas”, concluyó el empresario.

Los ataques iniciados hace poco más de un mes por Hamas dejaron un alto saldo de víctimas israelíes que, según las últimas estimaciones oficiales, ronda las 1.200 personas. Entre ellas se han identificado oficiales muertos en combate, mujeres, niños, ancianos y hasta bebés.

Los ataques de Hamas en Israel dejaron cerca de 1.200 inocentes muertos (X/@IsraelinSpanish)

A la par, los combatientes secuestraron a otros cerca de 240 civiles, a quienes mantienen cautivos en lugares no identificados de la Franja de Gaza y sobre quienes no se conocen noticias. Hasta el momento solo cuatro personas han sido liberadas: dos israelíes y dos estadounidenses. Israel denunció en reiteradas ocasiones que no se les permite contacto con los voluntarios de la Cruz Roja, que puedan constatar su bienestar.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que su vuelta a casa es una prioridad de la contraofensiva de llevan a cabo en el enclave palestino y explicó que, cuanto más avanza el Ejército, mayor son la presión que ejercen sobre el enemigo y el margen de negociación en su favor.