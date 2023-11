Confirmaron que la reconocida activista por la paz Vivian Silver fue asesinada por terroristas de Hamas el 7 de octubre

Vivian Silver

Vivian Silver, una activista israelí nacida en Canadá que dedicó su vida a buscar la paz con los palestinos, fue confirmada muerta en la incursión de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel.

Durante 38 días, se creyó que Silver, que se había mudado a Israel en la década de 1970 y había establecido su hogar en el Kibbutz Be’eri, estaba entre los casi 240 rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Pero la identificación de algunos de los restos más quemados ha avanzado lentamente y su familia fue notificada de su muerte el lunes.

Silver era una figura dominante en varios grupos que promovían la paz entre Israel y los palestinos, así como un destacado grupo israelí de derechos humanos. También se ofreció como voluntaria en un grupo que llevaba a pacientes con cáncer de Gaza a hospitales israelíes para recibir atención médica.

“Por un lado, era pequeña y frágil. Muy sensible”, dijo el martes su hijo Yonatan Zeigen a Radio Israel. “Por otro lado, ella era una fuerza de la naturaleza. Tenía un espíritu gigante. Ella fue muy asertiva. Tenía creencias fundamentales muy fuertes sobre el mundo y la vida”.

Un hombre israelí, con un chal de rezo, ora junto a viviendas destruidas por insurgentes de Hamás en el kibutz de Be'eri, Israel, el 22 de octubre de 2023. El kibutz fue asaltado por insurgentes de Hamás desde la cercana Gaza el 7 de octubre, cuando mataron y capturaron a muchos israelíes. (AP Foto/Ariel Schalit)

Zeigen dijo que le envió mensajes de texto a su madre durante el ataque. Los intercambios comenzaron de manera alegre y Silver mantuvo su sentido del humor, dijo. De repente, dijo, hubo una crisis dramática cuando ella comprendió que había llegado el fin y los militantes irrumpieron en su casa.

“Le habrían roto el corazón” por los acontecimientos del 7 de octubre y sus consecuencias, dijo Zeigen. “Ella trabajó toda su vida, ya sabes, para desviarnos de este rumbo. Y al final le estalló en la cara”.

El ejército realizó un recorrido por la comunidad en el sur de Israel

Al menos 1.200 personas murieron en los ataques de Hamás contra Israel, mientras que más de 11.000 palestinos han muerto hasta ahora en la guerra israelí en Gaza, que ya lleva 39 días.

“Pasamos por tres guerras horribles en el espacio de seis años”, dijo Silver en una entrevista de 2017 con The Associated Press. “Al final del tercero dije: ‘No más. Cada uno de nosotros tiene que hacer todo lo posible para detener la próxima guerra. Y es posible. Debemos llegar a un acuerdo diplomático’”.

Zeigen dijo que ahora ha tomado el relevo de su madre.

“Me siento como si estuviera en una carrera de relevos”, dijo. “Ella me ha transmitido algo ahora. No sé qué haré con eso, pero creo que no podemos retroceder el tiempo ahora. Tenemos que crear algo nuevo ahora, algo en la dirección de aquello para lo que ella trabajó”.

(con información de AP)