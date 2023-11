Un comando armado liberó al ex presidente golpista Moussa Dadis Camara de una cárcel de Guinea-Conakri

Moussa Dadis Camara (SEYLLOU DIALLO/AFP)

Individuos armados no identificados atacaron a primera hora de este sábado una cárcel en el centro de la capital de Guinea-Conakri y liberaron al ex presidente y antiguo líder golpista Moussa Dadis Camara, y a otros reclusos, según confirmó el ministro guineano de Justicia, Charles Alphonse Wright.

Te puede interesar: El Salvador declaró estado de emergencia y alerta roja ante la llegada de la tormenta “Pilar”

“Hacia las cinco de la mañana (05:00 GMT), hombres fuertemente armados irrumpieron en la Prisión Central de Conakri”, declaró Wright a la emisora de radio Fim FM, al recordar que los liberados están acusados en el juicio por la histórica matanza de 156 personas ocurrida en un estadio de la capital el 28 de septiembre de 2009.

El ministro explicó que los pistoleros “consiguieron salir con cuatro acusados en el proceso por los hechos del 28 de septiembre, en particular el capitán Moussa Dadis Camara”, si bien uno resultó “recapturado y ya se encuentra en la Prisión Central”.

Te puede interesar: Israel convocó al embajador ruso en protesta por la visita de una delegación de Hamas a Moscú

Junto a Camara se dieron a la fuga los coroneles Claude Pivi y Blaise Goumou, mientras que fue capturado el coronel Tiegboro Camara.

“Todas las fronteras están cerradas (...). Le digo al pueblo de Guinea que los encontraremos dondequiera que estén”, prometió el titular de Justicia de este país de África occidental.

Te puede interesar: El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán está en El Líbano para coordinar los ataques terroristas contra Israel

El ataque, agregó, “no provocó ninguna muerte. Por el momento, no me han comunicado ningún caso de heridas de bala”.

Moussa Dadis Camara fue liberado por un comando (REUTERS/Souleymane Camara)

El capitán Camara, que dio un golpe de Estado en diciembre de 2008 y fue presidente del país hasta enero de 2010, es el principal acusado en el juicio por la citada matanza.

Un total de 156 personas fueron asesinadas, centenares resultaron heridas y al menos 109 mujeres fueron violadas, según el informe de una comisión de investigación internacional encargado por las Naciones Unidas y publicado meses después de los hechos.

La masacre tuvo lugar el 28 de septiembre de 2009, momento en el que gobernaba el país Camara, y los hechos fueron cometidos en una protesta por su candidatura presidencial.

El ministro de Justicia confirmó el ataque después de que se escucharan fuertes disparos a primera hora en el centro de Conakri, donde reinaba la confusión y las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos a esa zona.

Los tiros de armas automáticas se oyeron en el barrio de Kaloum, que alberga las sedes de la Presidencia de la República, el Gobierno, el cuartel general del Ejército y diversas embajadas, entre otros edificios oficiales, informaron medios locales.

En ese distrito se encuentra también la Prisión Central del Conakri.

La junta militar que dirige actualmente Guinea-Conakri, liderada por el coronel Mamady Doumbouya, tomó el poder en 2021 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Alpha Condé, quien gobernaba desde 2010 tras optar en octubre de 2020 a un polémico tercer mandato, no permitido por la Constitución guineana.

Después de meses de divergencias, la junta militar acordó en octubre de 2022 con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) una transición de dos años antes de devolver el poder a un Gobierno civil.

Guinea-Conakri es uno de los países más pobres del mundo, pero posee un importante potencial minero, hidráulico y agrícola.

Sus reservas de bauxita -materia prima para producir aluminio- se encuentran entre las más importantes del mundo.

(Con información de EFE)