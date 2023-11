Un grupo de personas que se reunió este martes en el ayuntamiento de París exhibe fotos de sus familiares secuestrados por Hamas

La tensión es palpable en la sala, los familiares toman la palabra por turnos. La primera en hablar es Ayelet Sela, en nombre de siete miembros de su familia víctimas del ataque terrorista en el kibutz de Be’eri. Entre ellos, tres niños de tres, ocho y doce años. “Hemos estado en muchos funerales en las últimas dos semanas y mis lágrimas ya están secas. No tengo más lágrimas en mí y lo que tengo ahora es una súplica para que el mundo vea y ayude, para que condene públicamente las atrocidades del 7 de octubre. Esto no fue solo un ataque a Israel y al pueblo judío, esto es un ataque a la libertad del mundo entero”.

A la pregunta de un periodista francés sobre la estrategia del gobierno israelí para rescatar a los rehenes, Ayelet opinó que si bien el gobierno debe de estar haciendo lo posible de manera confidencial, no prioriza públicamente el rescate, y que esto es a sus ojos también “inaceptable”.

Adar no tiene más noticias de su abuela Yaffa Adar, la mujer de 85 años que fue secuestrada en su casa en el kibutz Nir Oz. Un video del secuestro, en el que se ve a la octogenaria subida a un auto de golf conducido por terroristas exultantes de Hamas, ha sido muy compartido en las redes sociales, causando conmoción. “Estamos aquí para pedir a la comunidad internacional que nos ayude a traerlos de vuelta a casa, realmente necesitamos toda la presión que podamos conseguir para exigir a Hamas que los libere. No tiene sentido vivir en un mundo en el que la gente es secuestrada en su cama”, afirma Adar. “Tengo que prometerle a mi abuela un final mejor, tengo que prometerle que volverá a casa, que estará a salvo y que no morirá lenta y dolorosamente en Gaza. Para ello necesitamos que toda la comunidad internacional grite y exija a Hamas que devuelva a todos los rehenes.”

“No tenemos futuro en ese mundo, el mundo occidental ya no existirá”

Olivier, por su parte, da testimonio de familiares secuestrados y otros asesinados: “La esposa de mi primo, Carmela, de 80 años, fue asesinada y su nieta Noya Dan, de 12 años, también. A Noya probablemente la habrán visto en una foto vestida de Hermione, la de Harry Potter, de la que era fan, sus padres le habían regalado una sesión de fotos profesional por su cumpleaños de 12 vestida de Hermione”. Olivier cuenta que se ha tardado mucho en identificar los cuerpos “y en su momento no nos imaginamos por qué, no supimos enseguida exactamente cómo murieron. Creo que todo el mundo ha oído cómo se reconoció a esta rehén germano-israelí, Shani Louk, se la reconoció por sus tatuajes y su ADN, porque su cuerpo estaba ‘incompleto’. Creo que nunca habíamos oído una frase así, un ‘cadáver incompleto’. Los que cometieron estos actos… estas son las personas con las que estamos tratando”.

Yaffa Adar, de 85 años, en un carro de golf con terrorista de Hamas que la secuetraron el pasado 7 de octubre

Adva, cuya hermana de 27 años fue secuestrada durante el festival de música Tribe of Nova, vino a pedirles a los periodistas que “hagan entender a la gente que esto es inaceptable, que es un crimen contra la humanidad, un crimen contra todas las civilizaciones occidentales y todos nuestros valores”. “Estoy aquí por ella -afirmó, alzando la foto de su hermana Tamar- y por todos los secuestrados, 240 personas secuestradas, quizá más, que están en manos de Hamas. Algunos de ellos necesitan medicación, tratamiento anticoagulante, insulina, algunos padecen diabetes o cáncer, otros tienen bebés recién nacidos. ¿Te imaginas a tu bebé en manos de un terrorista durante tres semanas y media? No tenemos señales de vida. Hacemos un llamamiento a ustedes y al mundo entero, ayúdenos a presionar a Hamas”.

Además, se criticó el rol de las potencias que caucionan la organización terrorista, exigiendo sanciones económicas para esos países, como Qatar, Turquía e Irán, entre otros. “Tenemos que decir que esto es inaceptable y obligar a Hamas y a los países que apoyan a Hamas, como Qatar, que ahora alojan a dirigentes de Hamas en sus propios países, en hoteles, a repatriar a las 240 personas secuestradas. No tenemos futuro en este mundo, el mundo occidental ya no existirá. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar, es muy importante para nosotros. Por favor, ayúdenos”, concluyó Adar.

Noya Dan

Instaron a las ONG a hacer más

Al mismo tiempo solicitaron a las organizaciones no gubernamentales presentes en la Franja de Gaza que hicieran su trabajo humanitario también con los rehenes israelíes. David Toledano, cuyo hermano Elya Toledano fue secuestrado por Hamas durante el festival, pidió que las ONG “entren en contacto con los rehenes” para comprobar su estado de salud. “Estoy seguro de que con su ayuda y la de todos, al menos podremos conseguir que la Cruz Roja venga y simplemente compruebe su estado, para ver si siguen vivos o si están heridos. Eso es lo mínimo que podemos pedir”.

Amit Becher, presidente del Colegio de Abogados israelí, dijo por su parte que la Cruz Roja no hace lo suficiente. “Nos enfrentamos a muchos retos, lo sabemos, pero en primer lugar pedimos a todas las comunidades del mundo que nos ayuden a liberar, a liberar rápidamente a los 240 secuestrados. Han oído a estos representantes, son parte de las familias que pueden hablar, tenemos madres y padres que han visto a todos sus hijos secuestrados, no saben dónde están, no pueden hablar, el estado de shock en el que han quedado les impide tomar la palabra. No necesitamos convencerlos de que estos actos, estos crímenes, son crímenes de lesa humanidad, necesitamos exigir la liberación inmediata de todas estas personas secuestradas antes que cualquier otra cosa, es lo más importante que podemos hacer y los exhorto a que lo hagan”.