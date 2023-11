Los rebeldes hutíes apoyados por Irán publicaron un video que muestra lanzamientos de misiles contra Israel

El Parlamento israelí avanza un proyecto de ley de ayuda económica para las familias de rehenes y desaparecidos en los ataques de Hamas

El proyecto de ley se aplica a las familias de todas las personas secuestradas o desaparecidas desde el 7 de octubre, incluidos los ciudadanos no israelíes que entraron legalmente en el país. Los parientes de los no israelíes que entraron ilegalmente en Israel pueden presentar una solicitud de ayuda, según The Times of Israel.