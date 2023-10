Tres civiles murieron tras un bombardeo ruso en zonas residenciales de la región de Kherson

En esta imagen, proporcionada por el Servicio de Emergencia ucraniano, bomberos tratan de sofocar un incendio en Kherson, Ucrania, el lunes 30 de octubre de 2023, tras un ataque ruso. (Servicio de Emergencia ucraniano vía AP)

Proyectiles rusos impactaron zonas residenciales de la región de Kherson, en el sur de Ucrania, y mataron a una mujer de 91 años en lo que un funcionario local describió el lunes como una noche aterradora en una guerra de 20 meses que no muestra señales de terminar.

Te puede interesar: Guerra en Ucrania: los combates en Avdiivka entran en su cuarta semana sin avances importantes de las tropas rusas

El bombardeo nocturno prendió fuego a un edificio de apartamentos de gran altura, voló ventanas y redujo algunos apartamentos a escombros, según un video publicado por el gobernador de Kherson, Oleksandr Prokudin.

“¡Un muerto y tres heridos! Así terminaron las últimas 24 horas en Kherson (...) los edificios de gran altura resultaron dañados. Como resultado del impacto, uno de los apartamentos se incendió y allí murió una mujer de 85 años”, escribió Prokudin a través de su cuenta de Telegram.

Te puede interesar: Ucrania agradeció a los ciudadanos rusos que se opusieron a la invasión de Putin y se unieron a sus filas

La mujer murió cuando la pared de un apartamento le cayó encima, según su hija, que vivía con ella en el noveno piso. Prokudin dijo que fue una “noche aterradora” para algunos residentes de Kherson.

La víctima fue uno de los tres civiles ucranianos asesinados en el este y sur del país durante las 24 horas anteriores, y al menos 12 personas resultaron heridas, informó el lunes la oficina presidencial de Ucrania.

Un edificio residencial de cinco plantas fue alcanzado por un misil ruso S-300, en medio de la invasión rusa de Ucrania. crédito: Daniel Ceng Shou-Yi / Zuma Press / ContactoPhoto

El lunes por la tarde, otro proyectil ruso alcanzó un autobús público en Kherson, hiriendo a siete personas, dijo Prokudin, quien publicó fotografías de un autobús destrozado y con rastros de sangre en el suelo. Por otra parte, un hombre de 62 años fue hospitalizado cuando un proyectil ruso cayó en un cementerio.

Te puede interesar: Rusia estrenó sus drones Italmas en la invasión a Ucrania: son más ligeros, baratos y difíciles de detectar que los iraníes Shahed

Aparte de los combates supuestamente feroces en algunos puntos a lo largo de la línea del frente, que según los funcionarios ucranianos se extiende por más de 1.500 kilómetros, el conflicto parece en gran medida estancado y centrado en fuego de largo alcance.

Sin embargo, las fuerzas del Kremlin están realizando un renovado avance en el este de Ucrania, incluso alrededor de la devastada ciudad de Bakhmut, con ataques en varias áreas mientras las tropas rusas emergían de sus profundas líneas defensivas, dijo Oleksandr Syrskyi, comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania.

Según la Fiscalía de Kherson, a mediodía de este lunes, Rusia estuvo lanzado proyectiles de mortero sobre la región, uno de los cuales ha acabado afectando al vehículo, que cruzaba en esos momentos por unas de las zonas afectadas.

Las capas de trincheras y campos minados de Rusia en las zonas ocupadas de Ucrania han frenado en gran medida la contraofensiva ucraniana que lleva meses, pero el ataque expone a las tropas al fuego ucraniano.

Un grupo de marines ucranianos, a bordo de una balsa, parten de una orilla del río Dniéper, en el frente, cerca de Jersón, Ucrania, el 14 de octubre de 2023. (AP Foto/Alex Babenko)

La hija de la mujer asesinada en Kherson dijo que la destrucción causada por la explosión del misil le permitió salir con vida del edificio.

“No sé cómo habría salido si las puertas no hubieran sido voladas”, dijo a Radio Liberty Nataliia, que no dio su apellido. “Yo también me habría quemado vivo allí”.

Mientras tanto, las defensas aéreas ucranianas interceptaron los 12 drones Shahed que Rusia disparó contra varias regiones durante la noche y dos misiles guiados Kh-59, según la fuerza aérea del país.

Por otro lado, otras cuatro personas resultaron heridas este lunes como consecuencia de un ataque ruso sobre una planta de reparación de barcos en Odesa, en el suroeste de Ucrania, informó el gobernador de la región, Oleg Kiper.

Así, ha contado que en la mañana de este lunes, “terroristas rusos” atacaron con misiles el distrito de Odesa. “El objetivo del enemigo era la planta de reparación de barcos”, escribió en su cuenta de Telegram.

“Como resultado del ataque se produjo un incendio que fue rápidamente extinguido por nuestros rescatistas. El edificio administrativo y el equipamiento de la empresa resultaron dañados”, añadió Kiper.

(Con información de AP y Europa Press)