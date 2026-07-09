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De La Espriella recurre a derechos de petición tras suspensión del empalme con el Gobierno Petro

Los ministros designados buscan obtener información oficial de las entidades y dejar registro de la gestión administrativa, financiera y operativa que recibirán

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De La Espriella recurre a derechos de petición tras suspensión del empalme con el Gobierno Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
De La Espriella recurre a derechos de petición tras suspensión del empalme con el Gobierno Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella comenzó a recurrir a derechos de petición para obtener información oficial de ministerios y entidades públicas, luego de que se suspendiera el proceso de empalme en la forma tradicional. La estrategia busca que las respuestas queden por escrito y permitan establecer con claridad qué recibe la próxima administración.

Sin reuniones formales de entrega de cuentas, los equipos designados pretenden construir una trazabilidad sobre la gestión administrativa, financiera y operativa del Estado. La intención es identificar asuntos pendientes, revisar decisiones adoptadas por el Gobierno saliente y dejar constancia de las solicitudes que no sean respondidas completamente.

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De acuerdo con Blu Radio, uno de los cuestionarios más amplios fue enviado por el ministro de Defensa designado, el general en retiro Jorge Mora. El documento contiene 666 preguntas dirigidas al titular saliente de esa cartera y aborda las inquietudes del equipo encargado de revisar la situación del sector.

- crédito @generaljorgemora/Instagram
- crédito @generaljorgemora/Instagram

La próxima administración sostiene que este mecanismo no solo busca conocer el estado de los ministerios, sino proteger el patrimonio público y las capacidades estratégicas del país. Ese propósito responde a los lineamientos de lucha contra la corrupción anunciados por De La Espriella y por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

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Gobierno entrante exige información oficial

La suspensión del empalme tradicional cambió la manera en que los funcionarios designados están recopilando los datos necesarios para asumir sus cargos. En lugar de depender de encuentros presenciales, las solicitudes se presentan mediante documentos que deben recibir una respuesta formal.

El objetivo es que cada ministerio explique el estado de sus contratos, presupuestos, programas y compromisos. Con esas respuestas, los nuevos equipos esperan establecer cuáles procesos requieren continuidad, cuáles deben ser revisados y qué riesgos podrían encontrar al tomar el control de las entidades.

El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, también utilizó un derecho de petición para conocer los detalles administrativos, financieros y operativos de la cartera. El funcionario manifestó que existen preocupaciones sobre la efectividad con la que se han manejado los recursos destinados a temas ambientales.

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Muchas preocupaciones alrededor de la efectividad del manejo de muchos recursos relacionados con medio ambiente”, señaló Arjona en un video en el que apareció junto con los ocho integrantes del equipo de empalme del sector.

Entre los asuntos que pretende aclarar están el manejo del Fondo para la Vida y los recursos asignados mediante regalías. Según indicó, en cuatro meses se suscribieron contratos por 400.000 millones de pesos con organismos y entidades cuya idoneidad puso en duda.

Las afirmaciones corresponden a los cuestionamientos planteados por el equipo entrante y no constituyen una conclusión definitiva sobre la existencia de irregularidades. Precisamente, el derecho de petición busca obtener documentos y explicaciones que permitan verificar cómo se tomaron esas decisiones.

Ambiente cuestiona contratos y resultados de la COP16

Arjona también pidió información sobre los resultados derivados de la COP16 y sobre la preparación de Colombia para la siguiente conferencia. El ministro designado afirmó que el evento implicó una inversión de 90.000 millones de pesos, pero cuestionó que no se conozcan avances proporcionales a ese gasto.

Después de la COP16 no pasó nada, después de su culminación en Roma, Colombia no ha asumido la responsabilidad de lo que le corresponde entregar en la COP17”, manifestó.

El nuevo responsable de la cartera ambiental también habilitó un código QR para que funcionarios entreguen información relacionada con la gestión del sector. Su propósito, según explicó, es recopilar datos sobre contratos, ejecución presupuestal, programas y compromisos que permitan complementar las respuestas institucionales.

Arjona cuestionó que el Gobierno saliente se hubiera quedado “solo en discurso” y aseguró que su gestión buscará “pasar del relato al real dato”. Con esta expresión, planteó que las decisiones de la próxima administración deberán sustentarse en información verificable y resultados concretos.

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