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PVEM cierra filas con Cruz Pérez Cuéllar para la gubernatura de Chihuahua en 2027: condiciona a Morena su alianza

La dirigencia nacional manifestó su respaldo a exalcalde de Ciudad Juárez para encabezar la alianza de la 4T en la entidad

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Cruz Pérez Cuéllar﻿ PVEM Chihuahua Elecciones 2027
Cruz Pérez Cuéllar﻿ recibió el respaldo de líderes del PVEM para encabezar la alianza con la 4T en Chihuahua para las elecciones en 2027 (especial)

La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó públicamente su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar como aspirante a la gubernatura de Chihuahua rumbo al proceso electoral de 2027, enviando un mensaje de unidad ante la militancia y los principales liderazgos del instituto político.

Durante un encuentro con simpatizantes y representantes del partido, Arturo Escobar, coordinador político nacional del PVEM, dejó clara la postura del organismo de cara a la conformación de la alianza con las fuerzas de la Cuarta Transformación, en este caso con Morena y el PT.

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El dirigente aseguró que el Partido Verde respaldará el proyecto únicamente si Cruz Pérez Cuéllar encabeza la candidatura.

Si es con Cruz, sí; si no, no”, afirmó Escobar, una declaración con la que el PVEM fijó su posición política y mostró un respaldo contundente al exalcalde de Ciudad Juárez, quien gobernó el municipio entre 2021 y 2026.

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Arturo Escobar destaca la experiencia y resultados de Cruz Pérez Cuéllar

Arturo Escobar PVEM Chihuahua
Arturo Escobar, líder del PVEM (especial)

En su intervención, Arturo Escobar sostuvo que Chihuahua necesita un perfil con experiencia comprobada, capacidad de gobierno y resultados tangibles para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad.

“Queremos que el coordinador de la Cuarta Transformación en Chihuahua sea Cruz Pérez Cuéllar. Necesitamos al más preparado, al que tiene resultados y, sobre todo, a quien ha gobernado bien; Cruz tiene todas estas características. Desde el Verde haremos hasta lo imposible para que Cruz gane la encuesta”, expresó el dirigente nacional.

Las declaraciones fueron recibidas con respaldo por parte de militantes y simpatizantes del PVEM, quienes manifestaron su apoyo al proyecto político que impulsa al exedil juarense como uno de los principales perfiles de la 4T para competir por la gubernatura.

Cruz Pérez Cuéllar agradece el respaldo del Partido Verde

Cruz Pérez Cuéllar (Foto: Facebook@CruzPerezCuellarCh)
Cruz Pérez Cuéllar (Foto: Facebook@CruzPerezCuellarCh)

Por su parte, Cruz Pérez agradeció públicamente el respaldo de la dirigencia nacional del Partido Verde, al considerar que representa un compromiso importante de cara al proceso interno que definirá al coordinador de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

“Recibir el apoyo de la dirigencia nacional del Partido Verde es algo que me compromete mucho y estoy muy agradecido y honrado”, señaló.

El político chihuahuense aseguró que continuará trabajando para fortalecer el movimiento y consolidar un proyecto que permita llevar la Cuarta Transformación al estado.

Durante su mensaje, Cruz Pérez Cuéllar aprovechó para destacar los resultados obtenidos durante su administración al frente del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, asegurando que su gestión marcó un precedente en materia de obras públicas, infraestructura y manejo responsable de las finanzas.

“Ninguna administración en Ciudad Juárez ha hecho lo que nosotros hicimos, y sin deuda. Nadie puede desmentirme eso, porque es la mayor verdad”, afirmó.

Con estas declaraciones, el exalcalde buscó contrastar su administración con gobiernos anteriores y reforzar la narrativa de que cuenta con experiencia y resultados suficientes para aspirar al gobierno estatal.

PVEM busca imponerse en alianza rumbo al 2027

Ratifican sanciones contra Andrea Chávez por actos anticipados de campaña en Chihuahua
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El pronunciamiento del Partido Verde representa uno de los respaldos políticos más relevantes que ha recibido Pérez Cuéllar en los últimos meses, en medio de la definición de las fuerzas que integrarán la alianza de la Cuarta Transformación para las elecciones de 2027.

De acuerdo con dirigentes del PVEM, la prioridad es construir un proyecto competitivo que permita mantener la unidad entre las fuerzas políticas aliadas y presentar una candidatura, según ellos, con amplio respaldo ciudadano.

Con este posicionamiento, el PVEM envía una señal clara sobre su estrategia electoral en Chihuahua y deja establecido que su participación en la alianza dependerá de que el exalcalde de Ciudad Juárez sea quien encabece el proyecto político rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027, dejando de lado las aspiraciones de la senadora con licencia, Andrea Chávez.

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