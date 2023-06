Champagne de 6.700 dólares y drones en las ventanas: cuando una licitación de Huawei se convirtió en la caza de un topo empresarial

(Ilustración de Elliot Gray para Bloomberg Businessweek)

En una reunión programada a toda prisa el 5 de marzo de 2019, la licitación para modernizar la red de telefonía móvil de Dinamarca se convirtió en algo extraño. Las negociaciones sobre infraestructuras de telecomunicaciones son asuntos de alto riesgo; los acuerdos, elaborados en privado, determinan a qué empresas se confía la instalación de sus equipos y personal en los niveles más profundos de los sistemas de telefonía e Internet de un país. Pero las conversaciones sobre el contrato danés, que se prolongaron durante todo el invierno, fueron especialmente tensas.

Mientras se preparaba para dar el salto a una red inalámbrica 5G, el sector de las telecomunicaciones de Dinamarca se había convertido en objeto de un conflicto económico de trastienda. Las relaciones entre Estados Unidos y China empeoraban y funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense recorrían Europa advirtiendo a las empresas que evitaran trabajar estrechamente con compañías vinculadas a Beijing. La decisión de TDC Holding A/S, la empresa de telecomunicaciones dominante en Dinamarca, tendría un valor simbólico más allá del precio del contrato, unos 200 millones de dólares. También sería una prueba de la eficacia de la diplomacia contundente de la administración Trump y sus esfuerzos de mano dura para frenar el crecimiento de la influencia de China en todo el mundo.

La reunión del 5 de marzo fue entre un alto vicepresidente ejecutivo de TDC llamado Jens Aalose y un joven director nacional llamado Yang Lan, de Huawei Technologies Co, el mayor fabricante de equipos de red del mundo. Huawei gestionaba la red existente de TDC, que había construido en virtud de un contrato de 2013 que estaba a punto de expirar. A las 2:52 de esa mañana, la rama danesa de Huawei había presentado, sin previo aviso, una revisión de emergencia de su propuesta sobre el contrato 5G. Semanas antes, Huawei había presentado la que se suponía que era su mejor y última oferta. La nueva oferta era similar a la anterior. Pero mientras que aquella había sido significativamente superior a la oferta de la empresa sueca Ericsson AB, el único competidor de Huawei por el contrato, esta oferta de última hora era inferior.

Esto era especialmente digno de mención. Se suponía que los licitadores no sabían nada de las propuestas de los demás; sus condiciones eran secretos muy bien guardados dentro de TDC, con acceso limitado a una docena de personas. Por ello, Aalose llegó a la reunión con cierto recelo.

Lo que ocurrió allí no hizo sino intensificar sus sospechas. Se dio cuenta de que Yang Lan tenía un aire atípico aquel día: estaba “muy seguro de sí mismo y se mostraba más agresivo de lo habitual”, dijo el ejecutivo de TDC en un informe elaborado más tarde por el equipo de seguridad de la empresa. El ejecutivo de Huawei parecía saber algo. Convencido de que Huawei había descubierto los detalles de la oferta de Ericsson, Aalose interrumpió la reunión.

FOTO DE ARCHIVO: Ren Zhengfei ex miembro del Ejército Popular de Liberación de China y fundador y CEO de Huawei Technologies durante el World Economic Forum (WEF) en Davos, Suiza en enero de 2020 (Reuters)

Durante las cuatro semanas siguientes, la investigación del TDC llevó a la empresa a una especie de crepúsculo paranoico. Sus altos directivos cayeron bajo sospecha, sus oficinas se vieron potencialmente comprometidas y los empleados denunciaron ser seguidos por extraños en la sombra. Este artículo se basa en una amplia documentación interna revisada por Bloomberg Businessweek y en entrevistas con media docena de personas implicadas o informadas sobre la investigación y sus resultados. Las personas que facilitaron la información solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto.

Se trata de un capítulo inédito en la historia de Huawei y un ejemplo del tipo de prácticas que han sembrado la sospecha sobre la empresa en todo el mundo. Y da una idea de cómo es la vida para las empresas que se ven atrapadas entre Estados Unidos y China en su creciente enfrentamiento por la tecnología.

Huawei -cuyo nombre significa “logro chino”- fue fundada en 1987 por un antiguo ingeniero del Ejército Popular de Liberación llamado Ren Zhengfei, originalmente como revendedor nacional de conmutadores telefónicos comprados en Hong Kong. Muchas de las empresas tecnológicas chinas sólo han prosperado en su mercado nacional, donde están protegidas de la competencia extranjera por una regulación selectiva y subvenciones. Huawei, sin embargo, se aventuró en el extranjero casi desde el principio. Empezó a fabricar su propio hardware y se encontró en medio de la revolución mundial de las comunicaciones: el auge de los teléfonos móviles, la convergencia de voz y datos y la llegada de Internet móvil.

Al principio, la empresa competía principalmente en precio, vendiendo a precio de coste o por debajo de él, gracias a las generosas ayudas del gobierno chino. Con el tiempo, la calidad de sus equipos mejoró hasta convertirse en tecnología punta. Huawei fabrica los routers y las antenas de las torres de telefonía móvil que transmiten los datos, y escribe el software que gestiona la cada vez más compleja coreografía necesaria para exprimirlos todos en el ancho de banda disponible. En la última década, la empresa se ha hecho con una posición de liderazgo en el suministro a proveedores de telecomunicaciones de África, Asia y Europa, superando con creces a sus rivales más directos, la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia Oyj.

La propia carrera de Lan sigue la estela de ese ascenso mundial. Se incorporó a Huawei en 2005, según su perfil de LinkedIn, como gestor de cuentas en la provincia china de Hebei, donde trabajó tres años antes de obtener su primer destino internacional, en Estocolmo, sede de Ericsson. Un año después fue ascendido a director nacional de Dinamarca.

Huawei estaba en marcha en Europa, tras haber ganado en 2004 un contrato para construir una red 3G en los Países Bajos, seguido de otro en el Reino Unido. Según un antiguo ejecutivo de TDC y dos ex altos cargos daneses que trabajaron estrechamente con Lan, Huawei se esforzaba por hacerse con el negocio de TDC cuando Lan llegó al país en 2009. Parecía una tarea de enormes proporciones; los países de origen de TDC y Ericsson son vecinos nórdicos con fuertes lazos diplomáticos y culturales.

Pero TDC se mostró abierta a la persuasión. Su personal técnico estaba descontento con la fiabilidad de Ericsson, dicen las tres personas. Como la red de TDC maneja datos clasificados para el gobierno danés, sus funcionarios tenían influencia sobre cualquier posible asociación con Huawei, y ellos también tenían razones para considerarla. Las agencias de inteligencia estadounidenses habían empezado a presionar a sus homólogos europeos para que se quedaran con los proveedores europeos, según los dos ex funcionarios daneses que participaron en esas conversaciones. En Dinamarca esa campaña resultó contraproducente.

La recepción de la sede del fabricante del régimen chino de equipos de telecomunicaciones y teléfonos inteligentes Huawei en Shenzhen, provincia de Guangdong (Reuters)

China, después de todo, no es el único gobierno con un historial de uso de empresas de telecomunicaciones amigas para espiar a otros países. Cuando las autoridades estadounidenses advirtieron de que los equipos de Huawei podían contener las denominadas puertas traseras que permitían a los servicios de inteligencia chinos copiar datos o escuchar conversaciones, las autoridades danesas temieron que Estados Unidos hiciera lo mismo con los equipos de sus proveedores preferidos. Estados Unidos “no era un intermediario de plena confianza en las conversaciones sobre Huawei”, afirma uno de los antiguos funcionarios. “A Dinamarca no le interesa estar encerrada con una empresa aprobada por el gobierno estadounidense”.

Esos temores tenían su origen en el íntimo conocimiento que Dinamarca tiene del alcance del espionaje estadounidense: en 2015, una investigación del gobierno danés determinó que el Servicio de Inteligencia de Defensa de la nación había estado permitiendo que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos accediera a datos de cables de fibra óptica que transitan por el país para espiar a líderes políticos de Francia, Alemania, Noruega y Suecia. El año pasado, el ex ministro de Defensa y el ex jefe de Inteligencia del país fueron acusados de divulgar secretos de Estado en relación con filtraciones a periodistas sobre la investigación del gobierno. Ambos han negado las acusaciones; sus juicios están previstos para finales de este año.

TDC y sus socios gubernamentales tenían dudas sobre la seguridad de Huawei, pero según el ex ejecutivo de TDC y los dos ex funcionarios daneses, Huawei acabó aceptando un acuerdo inusual. TDC enviaría sus equipos de Huawei a unas instalaciones especiales de pruebas en el Reino Unido creadas por Huawei y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, o GCHQ, la agencia británica de inteligencia de señales y ciberseguridad. Allí se examinaría el código en busca de modificaciones no autorizadas antes de autorizar su uso en Dinamarca.

En 2013, TDC anunció un contrato de seis años y 700 millones de dólares con el proveedor chino para construir y gestionar las redes inalámbricas 3G y 4G de TDC. El propio Lan ocupó varios puestos directivos en Ghana, Nigeria y Polonia. Luego, en 2016, fue enviado de nuevo a Copenhague para conseguir un nuevo contrato con TDC antes de que expirara el existente.

Para entonces, Huawei y sus competidores estaban empezando a construir redes 5G, que funcionan con frecuencias más altas que sus predecesoras. Las nuevas redes ofrecen más ancho de banda y velocidades más rápidas, pero como las señales de alta frecuencia no viajan tanto, los sistemas requieren muchos más transceptores y un software mucho más avanzado para gestionarlo todo. Las ventajas de la 5G para consumidores y empresas siguen siendo objeto de debate. Pero para Huawei -y sus competidores- supuso una oportunidad de asegurarse miles de millones de dólares en contratos mundiales. Dinamarca fue uno de los primeros países europeos en desplegarlo.

Desde hace tiempo se sospecha que Huawei compite deslealmente por los negocios. Acusaciones de corrupción y prácticas empresariales ilegales o poco éticas han perseguido a la empresa en su apertura de mercados en Asia, Europa y Oriente Próximo. En Argelia, a Huawei se le prohibió en 2012 participar en licitaciones públicas durante dos años, y uno de sus ejecutivos fue declarado culpable y condenado en rebeldía a 10 años de prisión, por un esquema de soborno de 10 millones de dólares que involucró a una empresa de telecomunicaciones estatal. Un análisis de 2018 de la firma de investigación RWR Advisory Group descubrió que Huawei se había asegurado más de 5.000 millones de dólares en acuerdos que implicaban acusaciones de corrupción o soborno.

FOTO DE ARCHIVO: la directora financiera de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, sale de su casa para asistir a una vista judicial en Vancouver, Canadá, el 22 de marzo de 2021 (Reuters)

En 2016, el año en que Lan regresó a Dinamarca, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había comenzado a investigar a la empresa por fraude, robo de propiedad intelectual y evasión de sanciones. Esas investigaciones desembocarían en cargos federales, así como en la detención en Canadá de Meng Wanzhou, vicepresidenta de la empresa e hija de su fundador, que permaneció en Vancouver bajo arresto domiciliario durante casi tres años, hasta su puesta en libertad en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el gobierno estadounidense.

La acusación estadounidense acusa a Huawei de incentivar explícitamente el robo. “Se ordenaba a los empleados que publicaran información confidencial obtenida de otras empresas en un sitio web interno de Huawei o, en el caso de información especialmente sensible, que enviaran un correo electrónico cifrado a un buzón especial de huawei.com”, señala la acusación. “Un ‘grupo de gestión de la competencia’ se encargaba de revisar los envíos y conceder bonificaciones mensuales a los empleados que proporcionaban la información robada más valiosa. Se concedían premios semestrales a las “divisiones regionales de Huawei” que proporcionaban la información más valiosa.”

Huawei también se ha enfrentado constantemente a acusaciones de que sus equipos se utilizan para espiar. La empresa lo niega con vehemencia, pero hay pruebas en contra. En 2012, como informó Bloomberg News, funcionarios australianos informaron a sus homólogos estadounidenses de una sofisticada intrusión en la que estaban implicados equipos de Huawei. Según los australianos, piratas informáticos de los servicios de espionaje chinos estaban copiando grandes volúmenes de datos de los sistemas de telecomunicaciones de Australia y enviándolos a China. El incidente se consideró especialmente condenatorio porque el código utilizado en el pirateo se entregó a través de actualizaciones de software de Huawei, lo que sugiere que o bien la empresa había aprobado la operación o bien su personal técnico había sido infiltrado por agentes de inteligencia.

En respuesta a la información, Huawei afirmó que las autoridades australianas nunca le informaron de la existencia de una filtración, pero el incidente confirmó las sospechas de las agencias de inteligencia estadounidenses y australianas de que los espías chinos utilizaban a Huawei para acceder a las redes de sus clientes. El descubrimiento marcó el inicio de un esfuerzo diplomático concertado de ambos países para frenar el crecimiento de Huawei.

En TDC, cuando comenzó el proceso de licitación de 5G a finales de 2018, todavía había ejecutivos y gerentes influyentes que habían vivido las luchas de la compañía con Ericsson y se mantuvieron firmemente a favor de Huawei, según personas involucradas en las discusiones. Otros estaban inquietos. Dentro del Gobierno danés, algunos de los funcionarios que habían aprobado el contrato de 2013 también habían empezado a sospechar después de que Huawei pareciera eludir su compromiso con el proceso de revisión de seguridad que había acordado. En múltiples ocasiones, TDC tuvo que desplegar equipos y software de Huawei que no habían sido enviados al Reino Unido para ser probados debido a lo que Huawei dijo que eran “retrasos administrativos” en el envío de los productos, afirma uno de los antiguos funcionarios daneses.

Allison Kirkby, Directora General de TDC en el momento de la filtración (Reuters)

La complejidad técnica de la 5G, incluida la naturaleza cada vez más personalizada de los equipos y el código, hace que los operadores de redes dependan más de proveedores como Huawei para gestionar esos equipos y detectar cualquier comportamiento sospechoso. La oficina de Lan estaba justo al otro lado de un aparcamiento de la sede de TDC, donde también trabajaban docenas de ingenieros de Huawei.

Inmediatamente después de la abortada reunión del 5 de marzo de 2019 con Lan, Aalose -el ejecutivo de TDC- ordenó una investigación sobre el origen de la aparente filtración en su empresa. Dado que todos los altos ejecutivos de TDC eran potenciales sospechosos, esa investigación era excepcionalmente delicada. Recayó en el equipo de seguridad de la empresa. Trabajaban en un pequeño centro de operaciones situado en el sótano de un edificio contiguo a las oficinas ejecutivas de TDC.

Los investigadores sospecharon inicialmente de un pirateo informático; un empleado de Huawei que trabajara dentro de TDC podría haber instalado malware para abrir una puerta a piratas informáticos en China o haber buscado información sobre la oferta de Ericsson en la red de TDC. Había precedentes de hackers del gobierno chino trabajando para ayudar a empresas chinas. En 2014, fiscales estadounidenses acusaron en rebeldía a cinco hackers del Ejército Popular de Liberación, acusándoles de irrumpir en las redes informáticas de acerías estadounidenses en nombre de competidores chinos para hacerse con propiedad intelectual y comunicaciones internas.

Para mantener en secreto la naturaleza de la investigación, el equipo del TDC pidió a los ejecutivos de las empresas que entregaran sus teléfonos móviles y ordenadores portátiles. En el registro no se encontraron pruebas de intrusión cibernética, ni malware u otros indicios de que los piratas informáticos hubieran accedido. El equipo de seguridad decidió que alguien en TDC debía haber compartido la información intencionadamente. Los investigadores empezaron a revisar las cuentas de correo electrónico de la empresa para ver quién había enviado el documento de Ericsson o lo había comentado con otras personas. También intentaron determinar quién había hablado con Lan.

Jason Lan, como le llamaban sus conocidos no chinos, se dedicaba a entablar amistad con la gente. Le gustaba cortejar a la gente en el bar del Hotel d’Angleterre, un edificio de 268 años de antigüedad situado en la plaza Kongens Nytorv, donde se puede pedir una botella de whisky de 1.700 dólares o una de champán de 6.700 y contemplar el gigantesco logotipo de Huawei iluminado sobre el bullicioso canal Nyhavn. Antiguos empleados de TDC y funcionarios del gobierno danés que trabajaron con Lan lo describen como una persona seria y con ganas de agradar. Se ponía ruidoso y bobalicón cuando bebía demasiado, y estaba sometido a una tensión evidente por las constantes órdenes de la sede de Huawei en Shenzhen. Se quejaba de cómo sus traslados internacionales afectaban a su mujer y a su hijo pequeño.

Página de LinkedIn de Yang Lan, antiguo director nacional de Huawei en Dinamarca: LinkedIn

Pronto se hizo evidente que los esfuerzos de Lan por cultivar amistades entre los altos cargos de TDC habían tenido éxito. Un ejecutivo había hecho varios viajes a China para reunirse con directivos de Huawei y utilizaba un teléfono Huawei que le había regalado la empresa. El ejecutivo hablaba y cenaba a menudo con Lan. También le habían presentado a una joven y atractiva empleada de Huawei. Ambos se habían conocido en uno de los viajes a China del ejecutivo de TDC, tras lo cual ella fue trasladada a Copenhague como asistente de marketing. Esto hizo temer que ambos mantuvieran una relación, aunque el equipo de seguridad no encontró pruebas de ello.

Pocos días después del inicio de la investigación sobre la filtración, la dirección de TDC decidió que no podía seguir haciendo negocios con Huawei. El 7 de marzo, el comité de estrategia 5G de TDC decidió aceptar la oferta de Ericsson.

Al día siguiente, en un desayuno de trabajo en un hotel de Copenhague, la directora ejecutiva de TDC, Allison Kirkby, dio la noticia a Lan y a algunos altos directivos de Huawei de Europa y Asia. Lan se emocionó y dijo que él y otras personas de Huawei sufrirían graves consecuencias si TDC no cambiaba de opinión. Algunos de sus colegas tuvieron una respuesta más amenazadora. Según una declaración de Aalose a su equipo de seguridad, había “una amenaza sobre cómo afectaría la decisión equivocada a otras empresas danesas en su futura cooperación con China”.

Mientras tanto, la investigación se centraba en un sospechoso: Dov Goldstein, un ingeniero mecánico danés que, según su perfil de LinkedIn, trabajaba en TDC desde 2005. Había dirigido las negociaciones de la empresa durante la actualización de su red móvil 4G. En 2016 fue nombrado jefe de proyectos especiales e iniciativas de optimización de costes, bajo las órdenes del director financiero Stig Pastwa. Al principio, Goldstein no parecía comprometido: no utilizaba un teléfono Huawei ni se insinuaba una posible dinámica romántica con una empleada de Huawei. Pero al revisar sus registros telefónicos, los investigadores descubrieron que llamaba y enviaba mensajes de texto a Lan con frecuencia. A menudo ayudaba a Lan a elaborar sus propuestas a los directivos de TDC. Los dos cenaban regularmente en el Hotel d’Angleterre, incluida una cena de cuatro horas y media el día después de que TDC recibiera la primera oferta de Huawei para el contrato 5G en octubre de 2018.

El 26 de febrero de 2019, una semana y media antes del decisivo desayuno de trabajo, el comité 5G de TDC había tomado la decisión preliminar de dar el contrato a Ericsson. Al día siguiente, Goldstein llamó a Lan dos veces, según sus registros de llamadas, y le envió por correo electrónico una invitación para tomar un café el 4 de marzo, que Lan aceptó.

La relación de Dov Goldstein con Lan le convirtió en sospechoso de la filtración.Fuente: LinkedIn

Un análisis forense del portátil Lenovo de Goldstein proporcionó pistas sobre lo ocurrido en esa reunión. A primera hora de la mañana, Goldstein había abierto en su ordenador una carpeta con cinco presentaciones de PowerPoint destinadas al consejo de administración de TDC y al comité 5G. Luego abrió un archivo con la oferta final de Ericsson. Ni Goldstein ni su jefe, Pastwa, formaban parte del comité, pero el equipo de seguridad de TDC descubrió que Pastwa tenía los documentos y se los había enviado por correo electrónico a Goldstein. Cuando los investigadores solicitaron imágenes de CCTV al departamento de seguridad física de la empresa, éstas mostraban a Goldstein saliendo del edificio para tomar un café con Lan, con un portátil bajo el brazo. A las 24 horas de la reunión, Lan había presentado la oferta revisada de emergencia de Huawei, un poco inferior a la de Ericsson.

Fue entonces cuando el equipo de seguridad empezó a sospechar que alguien también les estaba vigilando. Un rastreo de la sala de juntas de la empresa descubrió varios micrófonos de largo alcance que, aunque eran compatibles con el equipo de audioconferencia existente, no formaban parte del sistema original: nadie sabía quién los había instalado ni por qué. Los investigadores decidieron cambiar de lugar. El 18 de marzo, día en que TDC anunció públicamente que Ericsson había ganado el contrato, el equipo de seguridad se trasladó a las oficinas de uno de los bufetes de abogados de la empresa, Plesner, en un rascacielos marrón del puerto norte de Copenhague. Ocuparon una esquina de la planta 15. Ahora había más de una docena de investigadores, incluidos expertos en análisis forense digital de la empresa internacional FTI Consulting, y varios abogados de Plesner. La mayor parte de su trabajo consistía en inspeccionar teléfonos y ordenadores portátiles en busca de indicios de manipulación. Todas las tardes guardaban los equipos en cajas de seguridad negras de estilo militar, los llevaban a una sucursal del Danske Bank en el centro de la ciudad y los introducían en una cámara acorazada.

El día que el equipo de TDC se instaló en las oficinas de Plesner, los sistemas informáticos del bufete sufrieron un ataque de denegación de servicio. Durante algo más de media hora, “prácticamente no pudo salir tráfico de la red de Plesner”, según un informe interno. La noche siguiente, uno de los investigadores salió con unos amigos y vio a una joven haciéndole fotos. Cuando fue a enfrentarse a ella, se alejó a toda prisa. A continuación, otra mujer se sentó junto a su grupo y pareció escuchar su conversación. Unas noches más tarde vio a un hombre fuera de su apartamento intentando mirar dentro. Por esas fechas, entraron a robar en la casa de vacaciones de Aalose. El equipo de seguridad asignó a Kirkby y Aalose, que supervisaron conjuntamente la investigación de la filtración, detalles de seguridad las 24 horas del día.

A las 12.20 horas del 20 de marzo, un guardia de seguridad que patrullaba las oficinas de Plesner observó luces flotando fuera de la sala de la planta 15 donde había estado trabajando el equipo de TDC. Atisbando el resplandor, vio un gran dron. Durante 10 minutos permaneció allí, volando arriba, abajo y a los lados. Después desapareció. Al enterarse del incidente a la mañana siguiente, los investigadores del TDC se dieron cuenta de que no habían cerrado las persianas de la oficina. Había una pizarra blanca de tamaño mural frente a las ventanas en la que habían estado trazando todas sus pistas, y habría estado a la vista.

Los miembros del equipo de seguridad eran, por temperamento y formación, personas desconfiadas. Y como algunos de ellos admitirán, la perspectiva de un topo cerca de la cúpula de la empresa les había puesto nerviosos. Otros en TDC se mostraban escépticos ante las habladurías sobre escuchas y drones, y creían que el equipo había derivado hacia la persecución de fantasmas. La perspectiva del espionaje empresarial fue especialmente chocante en Dinamarca, cuya identidad nacional está ligada a ser una sociedad abierta. El tabú social en torno a la desconfianza en el mundo de los negocios puede parecer anacrónico a los forasteros. Es lo suficientemente fuerte como para que la comprobación de antecedentes, incluso en trabajos delicados, sea menos habitual que en otros lugares.

El 27 de marzo, poco más de una semana después de adjudicar públicamente el contrato 5G a Ericsson, TDC anunció que el jefe de Goldstein, Pastwa, dimitía inmediatamente como director financiero. TDC no dio ninguna razón. En junio, Goldstein también estaba fuera. Ambos declinaron hacer comentarios cuando Businessweek se puso en contacto con ellos.

FOTO DE ARCHIVO: el logotipo de Huawei aparece en el edificio de su sede en Reading, Gran Bretaña, el 14 de julio de 2020 (Reuters)

Los documentos examinados por Businessweek incluían una cronología de los hechos preparada por los investigadores de TDC, notas detalladas de los miembros del equipo de seguridad y actualizaciones de la investigación presentadas a la dirección de TDC y a su consejo de administración. Las personas familiarizadas con la investigación dicen que TDC llegó a la conclusión de que Goldstein había filtrado los detalles de la oferta de Ericsson a Lan y que Pastwa probablemente era consciente de que la relación de su subordinado con Huawei había cruzado una línea. El equipo de seguridad, sin embargo, no encontró pruebas de que Pastwa supiera que Goldstein supuestamente filtró la oferta de Ericsson, dicen las personas.

Pocas semanas después de que Huawei perdiera la licitación, Lan había abandonado Dinamarca para ocupar un nuevo puesto en Huawei, en Shenzhen. Para el verano, Ericsson había trasladado sus ingenieros y equipos a TDC, y el personal de Huawei estaba fuera. En junio, los accionistas de TDC aprobaron la escisión en dos empresas, TDC Net y Nuuday, planeada desde hacía tiempo. Dos años después de que se completara oficialmente la división, varios ejecutivos abandonaron la empresa, entre ellos Aalose, que supervisó la investigación de la filtración. Se negó a hacer comentarios para este artículo.

El portavoz de Huawei, en respuesta a preguntas detalladas sobre los resultados de la investigación del TDC, escribió: “Huawei cumple las leyes y reglamentos aplicables, y se esfuerza por alcanzar los más altos estándares de conducta empresarial. Negamos cualquier irregularidad”. Lan, a través de un abogado, se negó a comentar la mayoría de los detalles de la denuncia, citando acuerdos de confidencialidad y el hecho de que Lan no ha visto los resultados de la investigación del TDC. Lan, escribió el abogado, “cree que ha actuado en cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables en todo momento”. La relación de Lan con Goldstein, escribió el abogado, “era de naturaleza profesional y adecuada a las circunstancias.” Y el teléfono Huawei regalado al ejecutivo de TDC era simplemente una muestra entregada como parte de una campaña promocional. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China también declinó hacer comentarios en detalle. “No es ningún secreto que Huawei ha sido reprimida y tratada injustamente en Estados Unidos y Europa”, dijo el portavoz.

TDC Net, por su parte, respondió: “Reconocemos algunas de las cosas en los hallazgos de Bloomberg de nuestros propios archivos. Llevamos a cabo una amplia y profunda investigación, y se tomaron todas las medidas apropiadas en consecuencia. Ninguno de los empleados directamente mencionados por Bloomberg trabaja hoy para la empresa”.

En mayo de 2019, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a Huawei en su denominada Lista de Entidades. La decisión considera oficialmente que Huawei actúa contra los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y restringe drásticamente su acceso a chips y otras tecnologías clave de empresas estadounidenses. A principios de 2020, el Reino Unido, uno de los primeros socios de Huawei en Europa, anunció que todos los equipos de Huawei serían retirados de su red 5G para 2027. Poco después, los reguladores de Suecia prohibieron a la empresa la actualización de la red 5G de ese país. La empresa sufrió una serie de derrotas en toda Europa, perdiendo contratos en Bélgica, Finlandia, Francia, Groenlandia, Italia, Países Bajos, Noruega y España. Bloomberg News informó en marzo de que Alemania probablemente prohibirá algunos productos de Huawei.

Aun así, Huawei sigue siendo con diferencia el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, según datos de la empresa de investigación Dell’Oro Group. Con el 29% del mercado, duplica la cuota de Ericsson y Nokia. En la actualidad, los equipos de Huawei suelen instalarse en los países en desarrollo como parte de acuerdos más amplios en los que empresas chinas respaldadas por el Estado construyen desde carreteras, puentes y puertos hasta redes inalámbricas. Forma parte de una iniciativa mundial de infraestructuras e influencia llamada “Belt and Road”.

En Dinamarca, el gobierno promulgó en 2021 una ley que otorga a los servicios de inteligencia la capacidad de bloquear cualquier acuerdo nacional de telecomunicaciones en el que participen proveedores de países con los que Dinamarca no tenga un acuerdo de seguridad. Dinamarca tiene acuerdos de este tipo con la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia, pero no con China. Y en abril de este año, TDC Net anunció que las autoridades de inteligencia danesas le habían ordenado retirar los equipos de Huawei de la parte de cable de fibra óptica de su red.

Kirkby declinó hacer comentarios para este artículo. En octubre de 2019 anunció que ponía fin a su mandato de 11 meses en TDC para convertirse en consejera delegada de Telia Co, el mayor operador de telecomunicaciones de Suecia. Un mes antes del anuncio, se unió a miembros del equipo de seguridad de TDC para una cena en un restaurante en la cima de un antiguo silo de granos frente al mar ahora transformado en una torre de apartamentos de lujo.

La investigación había terminado hacía meses, pero la sensación de inquietud persistía. “¿Dónde están los drones?”, preguntó Kirkby, bromeando, al entrar. Minutos después, alguien miró a través de los ventanales y vio que uno se dirigía hacia el restaurante. El dron planeó en el aire durante unos minutos y un miembro del equipo hizo una foto a Kirkby señalándolo.

Todos se levantaron y observaron cómo el dron descendía hasta la calle, donde fue recogido por unos hombres en una furgoneta blanca que se alejaron.

