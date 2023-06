China renueva su amenaza con Taiwán: aseguró que “no renunciará en absoluto” al uso de la fuerza contra la isla independiente

El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, en Moscú, Rusia, el 18 de abril de 2023. Ministerio de Defensa ruso/Handout via REUTERS/Archivo

El ministro de Defensa de China, Li Shangfu, aseguró el jueves que su país “no renunciará en absoluto” al uso de la fuerza en Taiwán, en una reunión celebrada en Beijing con su homólogo singapurense, Ng Eng Hen.

Li afirmó que Beijing no tolerará que el Partido Democrático Progresista de la isla autogobernada busque el apoyo de otros países para la independencia de Taiwán, según el portavoz del Ministerio de Defensa chino, el coronel superior Tan Kefei.

El ex ministro de Defensa taiwanés Andrew Yang Nien-dzu, invitado al Diálogo de Shangri-La, precisó que los destinatarios de la advertencia son Estados Unidos, Japón, Australia y los aliados europeos.

“También es raro que el EPL nombre al partido gobernante de Taiwán, el Partido Democrático Progresista, cuando advierte a los países occidentales, lo que también es un fuerte mensaje a todos los partidos políticos taiwaneses para que no sigan los pasos del DPP”, dijo Yang, según el medio South China Morning Post.

“Pero una advertencia tan severa ya no molestaría a la opinión pública taiwanesa, porque todo el mundo está acostumbrado a este tipo de advertencias, incluidas las autoridades de Taipei”, añadió.

Miniaturas de soldados delante de banderas chinas y taiwanesas en esta ilustración tomada el 11 de abril de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Taiwán representa un punto de tensión entre Washington y el régimen de Beijing, que prometió poner la isla bajo control continental.

Zhou Chenming, investigador del think tank de ciencia y tecnología militar Yuan Wang, de Pekín, coincidió en que las declaraciones de Li también iban dirigidas a otros países de la región.

“El comentario de Li no sólo pretendía advertir a Washington y Taipei de que no impulsen ‘movimientos independentistas taiwaneses’, sino también recordar a los países del sudeste asiático que no deben ser utilizados por Estados Unidos a la hora de tratar la cuestión de Taiwán”, afirmó, de acuerdo a South China Morning Post.

La reunión entre Li y Ng, en la que también discutieron asuntos de seguridad regional, de acuerdo con un comunicado difundido por Singapur, tuvo lugar en la antesala a la participación del ministro de Defensa chino en el Diálogo Shangri-La, el foro anual de Seguridad más importante de la región, que la ciudad-Estado acoge desde este viernes hasta el domingo.

El Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, en Washington, EE.UU., 29 de mayo de 2023. REUTERS/Bonnie Cash/Archivo

En él también participará el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y la atención estará puesta en si finalmente se produce algún intercambio entre él y Li, después de que Beijing rechazara la propuesta de Washington de celebrar una reunión bilateral entre ambas partes en los márgenes del foro.

La tensión entre EE. UU. y China se disparó asimismo después de que el país norteamericano detectara un supuesto globo “espía” chino que sobrevoló su territorio a finales de enero y que abatió sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero.

El foro Shangri-La de Singapur, que se presenta como punto neutral entre sendas potencias mundiales, suele ser aprovechado por China y EE.UU. para acercar posturas y mejorar la comunicación en asuntos de Defensa, y el año pasado sirvió de escenario para el primer encuentro entre Austin y el predecesor de Li, Wei Fenghe.

(Con información de EFE)

