El alarmante análisis del Ejército británico sobre qué pasará cuando termine la invasión a Ucrania: “Tendremos una Rusia herida, vengativa y brutal”

El Mariscal Jefe del Aire Mike Wigston (izquierda) con el Primer Ministro Rishi Sunak (Reuters)

El jefe del Estado Mayor del Aire de las Fuerzas Armadas británicas, el mariscal jefe Mike Wigston, ha advertido de que Rusia se tornará más “vengativa” si sale derrotada de la guerra en Ucrania, y representará una amenaza directa para Reino Unido.

En declaraciones para el diario The Telegraph, Wigston ha incidido en las capacidades aéreas, marinas y submarinas de las Fuerzas Armadas de Rusia, algo respecto a lo que deben “concentrarse” no solo las autoridades británicas, sino también la Alianza Atlántica.

“Cuando termine el conflicto de Ucrania y Ucrania haya restaurado sus fronteras, como debe ser, tendremos una Rusia herida, vengativa y brutal, cuyos medios para dañarnos son a través de ataques aéreos, ataques con misiles y ataques submarinos”, alertó Wigston.

Asimismo, el alto mando militar ha advertido de que el problema en este sentido no es tan solo el presidente Vladimir Putin, pues en Rusia hay “innumerables” personas esperando poder tomar las riendas del país y que “podrían ser igualmente brutales y perversos”.

“Putin es un dictador que está preparado para librar una guerra brutal en nombre de lo que Rusia, en su mente, debería ser (...) Pero también demuestra que esto es más que una sola persona. Hay toda una estructura y jerarquía detrás de Putin”, ha señalado. Y alertó: “Así que incluso si Putin desapareciera del escenario, hay un sinnúmero de otros que podrían reemplazarlo y que podrían ser igual de brutales y despiadados con su propio pueblo y con los Estados vecinos”.

Adelantó que una salida humillante de Ucrania, acosada por las oleadas de sofisticadas armas occidentales enviadas a Kiev, podría incluso exacerbar esa amenaza. “Eso es algo en lo que debemos centrar nuestras mentes”, dijo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu (Reuters)

Estas declaraciones de Wigston, quien dejará el cargo el próximo mes, recuerdan a las posiciones defendidas por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante los primeros compases de la guerra en Ucrania, cuando llamó a buscar una solución sin “humillar a Rusia”. El presidente galo se erigió entonces como el principal impulsor de una salida diplomática del conflicto. Recientemente, durante un viaje a China, Macron ha abogado porque sea Pekín quien haga uso de su influencia sobre Moscú para avanzar hacia la paz.

A principios de este mes, el general estadounidense Christopher Cavoli, jefe del Mando Europeo de su país, afirmó que, a pesar de las importantes pérdidas sufridas por el ejército como consecuencia de la guerra en Ucrania, las fuerzas armadas rusas seguían en gran medida intactas y seguían constituyendo una amenaza significativa. “Es muy fácil mirar y pensar que el ejército ruso se ha derrumbado o está en graves problemas, pero de hecho, ha sido desigual”, dijo el general Cavoli durante una conferencia de seguridad en Tallin, Estonia. “Las fuerzas terrestres están muy mermadas. Han tenido grandes problemas [pero] la marina no ha perdido casi nada, la cibernética no ha perdido nada, el espacio no ha perdido nada”. “¿Cuánto tiempo se tardará en reconstruir? La pregunta es: ¿cuánto tardarán en reconstruirse para hacer qué? Hoy son capaces de hacer cosas”.

Las advertencias de Sir Mike llegan cuando el Kremlin ha confirmado que ha trasladado armas nucleares tácticas a Bielorrusia, el primer despliegue de este tipo de armamento fuera de Rusia desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia -país fronterizo con Polonia, Lituania y Letonia, países miembros de la OTAN- declaró a la prensa el jueves que “el traslado de las armas nucleares ya ha comenzado”.

Seguir leyendo: