El Ejército ucraniano publicó imágenes de sus avances cerca de Bakhmut y las tropas rusas huyendo

Mientras en la ciudad los paramilitares de Putin tratan de conquistar los últimos rincones sin destruir, en las afueras los defensores aseguran que el Grupo Wagner quedará atrapado en una ratonera

El coronel general Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, publicó este jueves un video que muestra a las fuerzas ucranianas atacando y destruyendo unidades rusas cerca de Bakhmut.

El pie de foto del video publicado en la aplicación de mensajería de Telegram dice que se pueden apreciar las actividades del 225º Batallón Kharkiv en el área de Bakhmut.

El ejército de Ucrania dijo el jueves que había logrado nuevos avances territoriales en intensos combates alrededor de la ciudad oriental, a pesar de ser superado en armas y en número por las fuerzas rusas.

La semana pasada, Kiev dijo que aumentó la presión sobre las tropas de Moscú al norte y al sur de Bakhmut. Las fuerzas mercenarias rusas, el Grupo Wagner, dicen que han avanzado dentro de la ciudad, donde Kiev ha reconocido que han hecho pequeños avances.

Tropas ucranianas rodean a una unidad rusa cerca de Bakhmut (Colonel General Oleksandr Syrskyi /via REUTERS)

Sin embargo, aseguran que dados los avances en los flancos de la ciudad, los paramilitares dirigidos por Yevgueny Prigozhin quedarán atrapados como “ratas en una ratonera”.

El propio jefe de los milicianos ha criticado reiteradas veces a las tropas regulares rusas por abandonar posiciones y dejar expuestas a sus unidades, enfocadas en tomar lo que resta de la ciudad.

“Me dirijo al liderazgo del Ministerio de Defensa públicamente, porque no lee mis cartas: por favor, no entreguen los flancos, no entreguen la localidad de Sacco y Vanzetti. Aguanten como puedan al menos varios días. Hagan todo lo que dependa de ustedes para que no se desmoronen los flancos”, afirmó en su canal de Telegram.

Captura del video en el que se aprecian a los soldados rusos en medio de las trincheras atacadas cerca de Bakhmut (Colonel General Oleksandr Syrskyi, via REUTERS)

Moscú considera que Bakhmut es un trampolín hacia la captura del resto de la región oriental de Donbas. La ciudad tenía unos 70.000 habitantes antes de la invasión a gran escala de Rusia hace casi 15 meses, pero ahora luce semidestruida y abandonada.

Los funcionarios ucranianos han señalado que los avances alrededor de Bakhmut no son parte de una contraofensiva más amplia planeada por Kiev para hacer retroceder a las fuerzas rusas.

Sin embargo, han invertido gran cantidad de sus recursos en no abandonar el enclave, y ahora consideran que pueden dar un golpe importante si consiguen mantener el momentum recuperando terrenos importantes a costa de pérdidas en las tropas invasoras.

(Con información de Reuters)

