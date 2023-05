El jefe de los paramilitares de Putin volvió a cargar contra el ejército ruso por sus retrocesos en Bakhmut: “¡No entreguen los flancos!”

Prigozhin, jefe del Grupo Wagner

El jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, exigió este jueves al Ministerio de Defensa ruso y al Estado Mayor del Ejército que aguanten “al menos varios días más” los flancos de las unidades de los mercenarios rusos en la ucraniana Bakhmut.

“Me dirijo al liderazgo del Ministerio de Defensa públicamente, porque no lee mis cartas: por favor, no entreguen los flancos, no entreguen la localidad de Sacco y Vanzetti. Aguanten como puedan al menos varios días. Hagan todo lo que dependa de ustedes para que no se desmoronen los flancos”, afirmó en su canal de Telegram.

Prigozhin señaló que “lamentablemente las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia retrocedieron hasta 570 metros al norte de Bakhmut, desprotegiendo nuestros flancos”.

El jefe de Wagner denunció la retirada de las fuerzas regulares rusas de las inmediaciones de Sacco y Vanzetti, al norte de Bakhmut. Además, denunció que las consecutivas retiradas del Ejército ruso en torno a la ciudad frustran la posibilidad de rodear el último reducto de los ucranianos en el oeste de la urbe.

En un audio cargado de sarcasmo en su canal de Telegram, expresó: “Rodear al enemigo no es posible debido a que, tal y como informó el Ministerio de Defensa de Rusia, la tropas aerotransportadas de Rusia, ocuparon ‘posiciones ventajosas’ como resultado de una ofensiva”.

Efectivamente, añadió, “las tropas aerotransportadas de Rusia como resultado de una ofensiva del enemigo en la zona de Artiómovsk (nombre ruso de Bakhmut) ocuparon posiciones ventajosas... para el enemigo”.

El fundador del grupo mercenario privado Wagner (Concord/Reuters)

“Esta nueva maniobra estratégica, que será, estoy seguro, recogida en todos los manuales militares como un retroceso decidido y enérgico, el retroceso de (Valeri) Guerásimov”, dijo en alusión al jefe del Estado Mayor General de Rusia, blanco frecuente de las críticas e incluso insultos del jefe de Wagner.

Prigozhin indicó que este miércoles la unidades Wagner lograron avanzar 260 metros y ya ocuparon 180.000 metros cuadrados en la ciudad, escenario de cruentos combates desde hace casi diez meses. “Bajo el control del enemigo quedan 1,28 kilómetros cuadrados. El enemigo presenta una fiera resistencia. Los combates son casa por casa, por cada portal, por cada metro cuadrado de territorio”, añadió.

Según él, a las tropas ucranianas, atrincheradas en el oeste de Bakhmut, les queda apenas un 2 por ciento de la ciudad.

En tanto, el portavoz de Defensa, Igor Konashénkov, se limitó a afirmar en su parte bélico de este jueves que “las fuerzas de asalto continuaron sus combates para tomar la ciudad de Artiómovsk (nombre ruso de Bakhmut) con el apoyo activo de las unidades aerotransportadas rusas”, sin reconocer los repliegues de las fuerzas regulares.

A su vez, el ejército ucraniano informó este jueves de avances de hasta 1,7 kilómetros por parte de las tropas de Kiev en distintas zonas de los alrededores de Bakhmut en las últimas 24 horas.

Soldados ucranianos disparan un cañón cerca de Bájmut, una ciudad oriental ucraniana donde se han producido duros combates contra fuerzas rusas, en la región de Donestk, Ucrania, el lunes 15 de mayo de 2023. (AP Foto/Libkos)

“En el este, nuestras unidades continúan avanzando por los flancos pese a no tener superioridad en número de personal, munición o equipamiento”, dijo en el servicio televisivo nacional de noticias el portavoz del Comando Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhii Cherevatii.

El portavoz militar agregó que en las últimas 24 horas las fuerzas ucranianas han conseguido avanzar en distintas zonas de los alrededores de Bakhmut distancias que van desde los 150 a los 1.700 metros.

Cherevatii explicó que “el enemigo está intentando a toda costa tomar la ciudad que ya ha destruido completamente”, en referencia a los avances en los últimos días dentro de la propia Bakhmut de las tropas rusas, que han sido reconocidos por Kiev.

Durante la pasada jornada, dijo el portavoz, Ucrania infligió a las fuerzas rusas 130 bajas, 145 soldados rusos resultaron heridos y 4 fueron capturados. En este lapso Ucrania también destruyó 8 depósitos de munición rusos en la zona, dijo el militar.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: