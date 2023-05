El Pulitzer premió a tres periodistas ucranianos por informar de la guerra desde Mariupol

Local residents walk past a multi-storey apartment block, which was destroyed in the course of Russia-Ukraine conflict, in Mariupol, Russian-controlled Ukraine, March 16, 2023. REUTERS/Alexander Ermochenko

La Universidad de Columbia ha anunciado este lunes los ganadores y finalistas de los Premios Pulitzer 2023, otorgados por recomendación de la Junta del Premio Pulitzer, donde tres periodistas ucranianos, Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka y Vasilisa Stepanenko, se han alzado con la condecoración por la cobertura de la guerra de Ucrania desde Mariúpol para la agencia de noticias AP. Asimismo, la periodista Lori Hinnant ha sido reconocida con el mismo premio.

Los finalistas de la categoría de Periodismo (servicio público) han sido Austin American-Statesman, en colaboración con USA Today Network The Washington Post.

Los cuatro periodistas cubrieron el asedio de Mariupol durante la invasión rusa de Ucrania para AP. Maloletka, en particular, hizo una fotografía de una mujer herida como resultado del atentado con bomba en el hospital de maternidad que ganó World Press Photo of the Year.

En esta imagen de archivo, Iryna Kalinina, una embarazada herida de 32 años, es transportada desde una maternidad dañada por un ataque aéreo ruso en Mariupol (AP Foto/Evgeniy Maloletka, archivo)

Chernov es, además reportero gráfico, cineasta, corresponsal de guerra y novelista ucraniano conocido por su cobertura de la Revolución de la Dignidad o la Guerra en Donbás.

Por su parte, Vasilisa Stepanenko ha sido además ganadora del premio ICFJ, premio George Polk y premio de la Royal Television Society, por su trabajo como productora de vídeo.

Los tres reporteros ucranianos fueron los últimos periodistas internacionales sobre el terreno que documentaron la situación en Mariupol cuando las fuerzas rusas se acercaron a la ciudad.

Además, con la periodista también de AP, Lori Hinnant, el equipo trasladó la realidad captada por sus objetivos de la guerra en Ucrania a una audiencia internacional, según resalta el Centro de Ética Periodística en su web.

(Con información de Europa Press)

