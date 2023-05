El ex presidente ruso Dmitri Medvedev pidió “la eliminación de Zelensky y su camarilla” tras el presunto ataque a Moscú

El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, habla durante una entrevista con los medios rusos en una residencia a las afueras de Moscú, Rusia, 23 de marzo de 2023. Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS/Archivo

El ex presidente ruso Dmitri Medvédev, actual jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, pidió en sus redes sociales “eliminar” al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenskiy, y su “camarilla”, tras las acusaciones infundadas del Kremlin de que Kiev intentó matar a Vladímir Putin.

“Tras el atentado terrorista de hoy, no quedan más opciones que eliminar físicamente a Zelensky y su camarilla”, aseguró Medvédev, según la agencia TASS.

Zelensky negó que Ucrania estuviera detrás del incidente nocturno con drones contra el Kremlin, que según Moscú fue un atentado contra la vida del presidente Putin pero no causó víctimas.

“Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú, peleamos en nuestro propio territorio”, dijo Zelensky.

Por su parte, Estados Unidos afirmó este miércoles que toma con suma precaución las declaraciones de Rusia, que afirmó haber derribado los drones ucranianos que supuestamente tenían como objetivo el Kremlin en Moscú.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en Denver, Colorado, EE.UU., el 28 de abril de 2023. REUTERS/Kevin Mohatt/Archivo

“Vi la información. No puedo validarla, no lo sabemos”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un evento en Washington. “Tomaría cualquier cosa que salga del Kremlin con mucho cuidado”, agregó.

Rusia declaró el miércoles que había derribado dos aviones no tripulados que apuntaban a la residencia de Putin en el Kremlin, en lo que calificó de intento de asesinato “terrorista” ucraniano. Moscú aseguró que Putin no resultó herido y que no hubo víctimas.

Kiev dijo que no tenía “nada que ver” con el supuesto ataque y sugirió que era un “montaje” de Moscú.

“Tales informes escenificados por Rusia deben ser considerados únicamente como un intento de preparar un fondo de información para un ataque terrorista a gran escala contra Ucrania”, dijo EL asesor presidencial ucraniano Mijaílo Podolyak.

El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia un discurso durante una reunión del Consejo de Legisladores de la Asamblea Federal de Rusia en San Petersburgo, Rusia, el 28 de abril de 2023. Sputnik/Alexei Danichev/Pool vía REUTERS/Archivo

Tras el ataque, el presidente de la Duma o Cámara Baja de Rusia, Viacheslav Volodin, exigió el uso de armas capaces de “detener y destruir” el liderazgo de Kiev, al considerar que el presunto intento de asesinato de Putin “es un ataque a Rusia”.

El líder del partido Rusia Justa, Serguéi Mirónov, consideró a su vez en un comunicado que el supuesto ataque ucraniano contra el Kremlin es un “casus belli” para “una guerra de verdad y la eliminación de la élite terrorista de Ucrania”.

(Con información de Reuters)

