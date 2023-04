Vladímir Putin confiscó los activos de dos compañías de energía extranjeras que operan en Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión del Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Autonomía Local a través de una videoconferencia en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú, Rusia. 20 de abril de 2023. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin vía REUTERS/Archivo

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto para colocar las acciones extranjeras de dos energéticas, las subsidiarias rusas de Unipro y Fortum, bajo administración externa debido a las acciones “inamistosas” de Alemania y Finlandia.

El decreto, publicado anoche, designa a la Agencia Federal Rusa para la Gestión de la Propiedad Estatal (Rosimushchestvo) como administrador externo de la participación del 83,73% que posee indirectamente el Gobierno alemán en Unipro y el 98% que la compañía finlandesa Fortum controla en la división rusa del mismo nombre.

Putin tomó la decisión debido a la “necesidad de tomar medidas urgentes” para responder a las acciones ilegales de Estados Unidos y otros países, en relación con la incautación de bienes de Rusia, sus empresas y los ciudadanos.

La propiedad y los activos rusos de entidades de esas naciones se colocarán bajo administración judicial temporal en caso de tales pasos “inamistosos” o si hay una “amenaza a la seguridad nacional, económica, energética o de otra naturaleza y a las capacidades de defensa del país.

El decreto contiene una lista de activos colocados bajo administración externa: las participaciones de Alemania y Finlandia en Unipro y Fortum.

La compañía energética finlandesa Fortum, en su sede en Espoo, Finlandia 17 de julio de 2018. Fotografía tomada el 17 de julio de 2018. REUTERS/Ints Kalnins/Archivo

En febrero, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó que Rusia debía asumir los costes de los daños causados por su guerra contra Ucrania, y añadió que, sin embargo, existían “importantes obstáculos legales” para confiscar los principales activos rusos congelados.

El consejero delegado del banco estatal Bank VTB PAO había dicho el lunes que Rusia debería considerar la posibilidad de hacerse cargo y gestionar los activos de empresas extranjeras como Fortum, devolviéndolos sólo cuando se levanten las sanciones.

La agencia inmobiliaria del gobierno federal Rosimushchestvo indicó que más empresas extranjeras podrían encontrar sus activos bajo el control temporal de Rusia, según TASS. La agencia se aseguraría de que los activos se gestionaran de acuerdo con su importancia para la economía.

“El decreto no se refiere a cuestiones de propiedad y no priva a los propietarios de sus activos. La gestión externa es de carácter temporal y significa que el propietario original ya no tiene derecho a tomar decisiones de gestión”, informó la agencia citada por TASS.

(Con información de EFE y Reuters)

