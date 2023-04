Habló la madre del “soldado heroico” de Bakhmut cuya ejecución se viralizó por su templanza

El uniformado fue fusilado tras decir "Gloria a Ucrania"

Oleksander Matsievsky sostenía con su mano derecha un cigarrillo al cual le sacaba, resignado, sus últimos humos. Lo hacía completamente desarmado, solo, en medio de lo que parecía un desordenado refugio en un bosque cercano a Bakhmut, uno de los centros claves de los combates en el país. Miró a uno de sus verdugos y gritó: “¡Gloria a Ucrania!”. Tras ese desafiante alarido, un torrente de balas rusas lo terminó. Pero el eco de su proclama continuaría expandiéndose como una piedra que cae en medio de un río.

El video de Matsievsky recorrió el mundo. Se viralizó de inmediato y generó un efecto devastador sobre la opinión pública. Graficaba de modo brutal cómo las tropas invasoras de Vladimir Putin estaban tratando a sus prisioneros de guerra.

Ahora, su madre se refirió al heroísmo mostrado por Matsievsky ante sus verdugos. Paraska Demchuk reconoció inmediatamente a su hijo cuando vio la foto que recorrió el planeta y mucho antes Ucrania. “Al final, comprendió que no podía hacer nada. No tenía arma, ni granada, ni pistola. Pero tenía estas palabras”, dijo Demchuk sobre la templanza mostrada por su hijo.

La mujer sabe el significado que la batalla por Bakhmut tiene y dice que retirarse de allí no debería ser una opción. “No tenemos otra opción que seguir luchando. Toda esta sangre que se ha perdido no puede perderse en vano. Tenemos que seguir defendiéndonos”, afirmó en declaraciones tomadas por NBC.

Matsievsky fue ejecutado por los rusos el 30 de diciembre. Sin embargo, el video se conoció recién el pasado 6 de marzo. Llevó una semana desde la viralización de las imágenes a las autoridades ucranianas reconocer quién era la víctima.

“Los investigadores del SBU comprobaron que el soldado ucraniano que fue ejecutado era el francotirador de élite del 163º batallón de la 119ª brigada de defensa territorial de la región de Chernihiv, Oleksander Igorovich Matsievsky”, indicaron los investigadores en un comunicado.

Bakhmut

El Estado Mayor ucraniano explicó en su parte de hoy que las fuerzas rusas continúan lanzando ataques para tomar “por completo” la ciudad de Bakhmut, donde las tropas ucranianas repelieron al menos 20 intentos de asalto durante la jornada del miércoles.

“El enemigo sigue centrando sus principales esfuerzos en su ofensiva en las direcciones de Lyman, Bakhmut, Avdiivka y Marinska”, dice en referencia a estas cuatro zonas del frente del este la nota oficial, que añade que “el epicentro de los combate sigue estando en Bakhmut, Avdiivka y Marinka”.

Miembros del servicio ucraniano montan un vehículo de combate de infantería BMP-1, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, cerca de la ciudad de Bakhmut, en la línea del frente, Ucrania 6 de abril de 2023 (Reuters)

En las cuatro zonas mencionadas, las fuerzas ucranianas repelieron ayer decenas de ataques rusos, dice el parte, que habla también de bombardeos del enemigo contra numerosas localidades cercanas a estas ciudades.

El parte militar ucraniano dice asimismo que el ejército ruso “está incrementando las fortificación de sus fronteras defensivas y sus posiciones” en los territorios que controla en Zaporizhzhia y Kherson, en el sur de Ucrania, presumiblemente en anticipación de una posible contraofensiva ucraniana.

