Un desertor ruso afirmó que Putin vive en un bunker, no usa celular y teme ser asesinado o contagiarse de covid

El presidente ruso, Vladimir Putin, el 4 de abril de 2023. Sputnik/Ramil Sitdikov/Pool vía REUTERS

El oficial Gleb Karakulov de 35 años, quien es capitán del Servicio de la Guardia Federal, conocido como FGS o FSO, trabajó directamente para Vladimir Putin y desertó de Rusia tras calificar al jefe del Kremlin como un “criminal de guerra” por los actos atroces que ha cometido durante su invasión de Ucrania.

Según el testimonio del militar ruso, quien se encuentra fuera de su país de origen, “Putin está tan paranoico sobre su seguridad personal, sus intentos de asesinato y su salud, que opta por quedarse ‘en su búnker”.

Karakulov, tuvo la oportunidad durante años de trabajar directamente con Putin, viajó con él y perteneció a su anillo más estrecho de contacto, lo que le permitió conocer de primera mano al jefe del Kremlin y vivir de cerca los cambios que ha atravesado, especialmente en su salud mental, desde que ordenó la invasión a Ucrania.

De acuerdo con una publicación realizada por el medio birtánico Daily Mail, Karakulov es “el desertor de más alto rango hasta ahora del círculo de seguridad inmediato de Putin”.

El oficial ruso Gleb Karakulov

Karakulov aseguró que la paranoia de Putin comenzó incluso antes de la guerra, dijo que tiene su inicio con la pandemia por lo que el presidente ruso, quien según el soldado tiene un pánico “mortal” a contagiarse de covid-19, vive aislando desde hace cuatro años.

Desde entonces, Putin disminuyó considerablimente los viajes que realizaba por todo el país para exhibirse como un líder fuerte y cercano. Y como consecuencia viaja en un “tren blindado, que se cree que usa en sus viajes cada vez más raros por Rusia por temor a que su avión presidencial pueda ser derribado”, publicó el Daily Mail.

“El tren está camuflado en gris y rojo para parecerse a un tren de pasajeros normal ruso, lo que lo hace visualmente indistinguible del resto”, agregaron.

Un tren de pasajeros del enclave ruso. REUTERS/Ints Kalnins

Otro de los hechos relevantes que destaca el oficial desertor, es que Putin no usa celular. “Quiero decir, en todos mis años de servicio, no lo he visto ni una vez con un teléfono móvil”, dijo Karakulov.

Además, “no usa internet. Solo recibe información de su círculo más cercano, lo que significa que vive en un vacío de información”, dijo Karakulov.

Desde el inicio de la guerra, han sido varios los analistas internacionales que han dicho que Putin no recibe informes precisos de sus generales sobre la situación en el terreno en Ucrania, por temor a su ira si recibe malas noticias.

Karakulov contó cómo es el proceso para poder tener acercamiento a Putin, en especial de aquellos de deben trabajar cerca de él.

“Tenemos que hacer una cuarentena estricta durante dos semanas antes de cualquier evento, incluso aquellos que duran de 15 a 20 minutos” dijo el oficial ruso.

“Hay un grupo de empleados que han sido despejados, que se sometieron a esta cuarentena de dos semanas. Son [considerados] ´limpios´ y pueden trabajar en la misma habitación que Putin”, agregó.

El capitán del Servicio de la Guardia Federal, puso en duda que el presidente ruso padeciera de alguna enfermedad terminal como se ha dicho últimamente por múltiples analistas y servicios de inteligencia.

“Si tiene algún problema de salud, debe ser debido a su edad. Bueno, probablemente los tenga. Pero no es nada demasiado serio, supongo”, dijo.

“Puedo decirles que realicé muchos viajes de negocios con él, y él realizó muchos viajes antes de 2020. Después de eso, se quedó en su búnker y tal vez hizo sólo uno, máximo, tres viajes de negocios al año. Dado que ha habido muchos viajes de negocios, sólo uno o dos fueron cancelados debido a su salud”, agregó.

Algo que se se sabe sobre los viajes de Putin es que son muy escenificados, y algunos sugieren que incluso emplea un doble en algunos de ellos.

La foto publicada por el funcionario ucraniano Anton Gerashchenko que denuncia el uso de dobles por parte de Putin (Twitter Anton Gerashchenko/@Gerashchenko_en)

Algo que sí pudo confirmar Karakulov, es que Putin tiene un palacio, valuado en mil millones de dólares, en lo alto de un acantilado de Gelendzhik sobre el Mar Negro, y el yate privado Scheherazade, como lo revelaron anteriormente los medios independientes de Rusia.

El Daily Mail publicó que los informes sobre la riqueza extravagante Putin y su amante secreta, lo enfurecieron, ya que esto habría afectado su imagen dentro del país donde siempre ha pretendido presentarse a sí mismo como un héroe del pueblo de Rusia.

Karakulov aprovechó su estancia en el exilio, para hacer un llamado a sus compañeros armas que siguen en el territorio ruso e incluso a los que participan directamente en la guerra de Ucrania.

“Me gustaría dirigirme a los oficiales rusos, incluidos los oficiales de la FGS, tienes información que no se transmite por televisión. Sólo he visto una pequeña parte de ella. Vengan, apóyame [con más pruebas]. Ayudarán a nuestros ciudadanos a conocer la verdad” dijo Karakulov .

“Estoy seguro de que antes tenían cuestionamientos sobre las acciones del Comandante en Jefe, pero el juramento los obligó a no cuestionarse y a ejecutar sin problemas sus órdenes. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora [con la guerra en Ucrania] está más allá de los límites, desafía la razón. No deben seguir órdenes criminales y servir a este criminal de guerra, Vladimir Putin. Y lo considero un criminal de guerra”, sentenció.

Gleb Karakulov, en una entrevista tras desertar del Servicio de la Guardia Federal de Rusia

“¿Cuántas víctimas anónimas de esta guerra hay, cuántas de ellas son niños? ¿Cuántas víctimas más se requieren antes de que dejes de soportarlo?”, se cuestionó el soldado.

“Lo que está sucediendo ahora en Ucrania, toda esta destrucción, esta guerra de agresión, terrorismo y genocidio del pueblo ucraniano, no hay otra palabra para ello, todo esto es un delito. Nuestro presidente se ha convertido en un criminal de guerra”, reiteró.

Karakulov asegura que la complejidad de la guerra en Ucrania ha agudizado aún más la paranoia de Putin, dijo que “teme patológicamente por su vida. Se rodea de una barrera impenetrable de cuarentenas y vacío de información”.

“Dentro hay una estación de trabajo y un teléfono, que uno puede usar para hablar sin temor a que estas conversaciones sean escuchadas o leídas por inteligencia extranjera”, dijo.

“Esta caja siempre viaja al extranjero junto con la maleta nuclear de Putin que puede usar para desatar una guerra atómica”, aseguró el desertor ruso.

