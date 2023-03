Una galería de arte, una start up y pasaportes argentinos: la historia de los espías de elite rusos detenidos en Eslovenia

Maria Mayer y Ludwig Gisch, los espías rusos con pasaportes argentinos que se habían instalado en Eslovenia y fueron detenidos (Infobae)

Una casa amarilla, con tejas rojas desgastadas y un portón marrón. Dirección: Primožičeva 35. En el jardín, una magnolia imponente. La vivienda no llama la atención. Es similar a las demás del barrio Črnuče, en los suburbios de Ljubljana, la capital de Eslovenia. En su interior, una familia tipo -madre, padre y dos hijos- y una vida corriente, no muy llamativa. Ella, Maria Rosa Mayer Munos, dedicaba sus horas a la venta online de obras de arte. Él, Ludwig Gisch, en cambio, tenía una start up de tecnología llamada DSM&IT que se dedicaba a dar un software para organizar las casillas de correo de sus clientes. Sus pequeños llevaban una vida escolar como cualquier otro niño del vecindario, sólo que les dificultaba el idioma que aprendían rápidamente.

Habían llegado a este nuevo destino en 2017, con la ilusión y las dudas aparentes de cualquier inmigrante.

La historia que ambos repetían una y otra vez cada vez que le consultaban por qué habían elegido ese destino, era que se habían cansado de la vida insegura en la Argentina. “Las calles están difíciles allí”, contaban a sus vecinos, sin precisar mucho más. No hacía falta: con solo googlear noticias sobre América Latina, la inseguridad es uno de los temas que más relieve toman. El domicilio que tenían registrado en Argentina era O’Higgins 2191, en la Ciudad de Buenos Aires.

El diario inglés The Guardian entrevistó a una docena de vecinos. Todos tenían el mismo concepto sobre estos argentinos hablaban castellano en su hogar y algo de inglés para el resto. “Eran amables”, “agradables”. Nada que sospechar. Hasta que una tarde de los primeros días de diciembre pasado, un operativo irrumpió en la vivienda, realizó una profunda inspección y los detuvo. También secuestraron una suma importante de dinero. Los niños, ignorantes de lo que en verdad ocurría, fueron trasladados a una unidad de cuidados sociales.

La casa en Ljubljana donde Ludwig Gisch, Maria Mayer y sus dos hijos vivían. Los padres de la familia eran espías rusos con pasaportes argentinos (Infobae)

Una información inquietante comenzó a filtrarse: ambos formaban parte de una red de espionaje del Kremlin. Rusos con pasaportes argentinos. “Fuentes de Liubliana declararon esta semana a The Guardian que ‘Maria y Ludwig’ eran en realidad espías rusos de élite conocidos como ‘ilegales’. Las detenciones se produjeron después de que Eslovenia recibiera un soplo de un servicio de inteligencia extranjero”, señala el diario británico. La sospecha de las autoridades eslovenas van más allá. Fuentes reservadas indicaron que se trataría de dos miembros del SVR, el servicio de inteligencia exterior de Rusia.

Habrían elegido Eslovenia por una simple razón: poca contrainteligencia y con fácil acceso -sin fronteras molestas- al resto de los países europeos. De hecho, su actividad se desarrollaba más fuera del país que en su interior. Mayer, incluso, era una constante viajera de acuerdo a sus redes sociales. Lo hacía bajo la fachada de promocionar su galería de arte y sus ventas online. La sospecha sobre sus contactos con otros espías en Europa crece. Como su esposa, Gisch usaba su trabajo también para viajar. Su pasaporte argentino, empero, tenía una particularidad: decía que había nacido en Namibia en 1984.

En febrero pasado, cuando se conoció la noticia en primer lugar, la ministra eslovena de Asuntos Exteriores, Tanja Fajon, confirmó que los dos extranjeros acusados de espionaje y detenidos “son miembros de los servicios secretos rusos” y sospechosos de haber actuado “contra los intereses nacionales de Eslovenia”. En los últimos días agregó más información que ya resultaba obvia a estas alturas: “No eran argentinos”.

El pasaporte argentino del espía ruso Ludwig Gisch con el que ingresó a Eslovenia.

Maria Rosa Mayer Munos, la espía rusa con nacionalidad argentina que fue con su familia a Eslovenia y tenía como fachada una galería de arte. Fue detenida en diciembre último junto a su marido, también agente ruso, en su casa de Ljubljana, la capital del país.

Los agentes “ilegales” son aquellos que no son informados por las embajadas, como es el caso de Mayer y Gisch, quienes operaban sin vínculos visibles para Moscú. Son entrenados durante años para hacerse pasar por extranjeros y luego son enviados a otros países para penetrar en diferentes estructuras. Ni sus propios hijos, usualmente, saben que sus padres son rusos.

En abril de 2022, Eslovenia -miembro de la Unión Europea y de la OTAN- expulsó a 33 rusos que trabajaban en la embajada del país en Liubliana tras la invasión de Ucrania por Moscú. Otros países realizaron las mismas expulsiones de “diplomáticos” tras el sangriento ataque ordenado por Vladimir Putin.

“Los sospechosos son miembros de un servicio de inteligencia extranjero, que utilizaban documentos de identidad extranjeros obtenidos ilegalmente para vivir y trabajar en Eslovenia con identidades falsas y recabar información en secreto”, indicó a los medios de prensa Drago Menegalija, portavoz de la policía eslovena.

Pero la historia no termina allí. Horas después de que fueran detenidos -con sumas de dinero que se sospecha eran utilizadas para pagar a otros agentes de espionaje-, el Kremlin se habría puesto en comunicación con las autoridades eslovenas para reconocer la nacionalidad de sus miembros e intentar impedir que se hiciera pública la detención. Sin embargo, no pudieron hacer nada. Ahora, de acuerdo a esas mismas fuentes de información, Moscú estaría en negociaciones ultra secretas con potencias occidentales para intercambiar a los espías por presos que pudieran ser de interés y que estuvieran en manos rusas.

Los dos permanecen detenidos a la espera de un juicio. Quienes pudieron verlos de cerca tras las detenciones indicaron que se comportan como profesionales, estoicos. De ser considerados culpables, podrían ser condenados a ocho años de prisión. “Se lo han tomado estoicamente. Es evidente que son profesionales. Pero no están hablando. Ahora veremos lo importantes que son estas personas para Rusia”, señaló una fuente anónima.

Te puede interesar: