Al menos seis personas murieron en un tiroteo en una iglesia de Hamburgo: la policía busca a los atacantes

Las fuerzas policiales en el lugar del atque (Twitter)

Al menos seis personas han muerto y varias resultaron heridas después de que un hombre armado abriera fuego en un centro para los testigos de Jehová en el distrito Groß Borstel de Hamburgo, Alemania.

Los atacantes se dieron a la fuga, según informó el medio Focus Online, que agregó que los servicios de emergencia y los médicos se encontraban en el lugar.

La policía de Hamburgo informó vía Twitter que “actualmente hay una importante operación policial en Alsterdorf”.

“Según los hallazgos iniciales, se disparó un tiro en una iglesia en la calle Deelböge en el distrito de GroßBorstel. Varias personas resultaron gravemente heridas, algunas incluso mortales. Estamos en el sitio con un gran contingente de fuerzas”, agregó la policía local.

La autoridad interior de Hamburgo también habló de una iglesia como la escena del crimen. La aplicación de advertencia Nina informó: “Hoy, alrededor de las 9 p.m., uno o más perpetradores dispararon contra personas en una iglesia”.

“Hasta el momento no hay información fidedigna sobre el móvil del crimen”, escribió la policía en Twitter. “Le pedimos que no comparta suposiciones no seguras y/o difunda rumores”.

Los residentes de la zona en cuestión recibieron una advertencia a través de Cell Broadcast para que no salieran de sus casas.

Varios medios, como el Wetterauer Zeitung y el Allgemeine Zeitung, reportan que la escena del crimen es un centro para los Testigos de Jehová .

“Todos los muertos tienen heridas de bala”, dijo un vocero policial. Un reportero de la agencia dpa que se encuentra en el lugar informó sobre un gran contingente de fuerzas policiales especiales.

Noticia en desarrollo...

