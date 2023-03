Cómo los talibanes convirtieron a Afganistán en el país más represivo del mundo para las mujeres

Una mujer afgana teje una alfombra en una fábrica de alfombras tradicionales en Kabul, Afganistán, el lunes 6 de marzo de 2023. Después de que los talibanes llegaron al poder en Afganistán, las mujeres se han visto privadas de muchos de sus derechos básicos. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

Desde que los talibanes tomaron Afganistán, el país se ha convertido en el más represivo del mundo para mujeres y niñas, privadas de muchos de sus derechos básicos, dijo el miércoles Naciones Unidas.

En un comunicado emitido en el Día Internacional de la Mujer, la misión de la ONU dijo que los nuevos gobernantes de Afganistán han mostrado un “enfoque casi singular en imponer reglas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas efectivamente atrapadas en sus hogares”.

A pesar de las promesas iniciales de una postura más moderada, los talibanes han impuesto duras medidas desde que tomaron el poder en agosto de 2021, cuando las fuerzas estadounidenses y de la OTAN se encontraban en las últimas semanas de su retirada de Afganistán tras dos décadas de guerra.

Han prohibido la educación de las niñas más allá del sexto grado y las mujeres de espacios públicos como parques y gimnasios. A las mujeres también se les prohíbe trabajar en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y se les ordena cubrirse de pies a cabeza.

“Afganistán bajo los talibanes sigue siendo el país más represivo del mundo con respecto a los derechos de las mujeres”, dijo Roza Otunbayeva, representante especial del secretario general de la ONU y jefa de la misión en Afganistán.

“Ha sido angustiante presenciar sus esfuerzos metódicos, deliberados y sistemáticos para sacar a las mujeres y niñas afganas de la esfera pública”, agregó.

Las restricciones, especialmente las prohibiciones sobre la educación y el trabajo de las ONG, han provocado una feroz condena internacional. Pero los talibanes no han dado señales de retroceder, afirmando que las prohibiciones son suspensiones temporales supuestamente porque las mujeres no usaban el velo islámico o hiyab correctamente y porque no se seguían las reglas de segregación de género.

En cuanto a la prohibición de la educación universitaria, el gobierno talibán ha dicho que algunas de las materias que se enseñan no están en consonancia con los valores afganos e islámicos.

“Confinar a la mitad de la población del país en sus hogares en una de las crisis humanitarias y económicas más grandes del mundo es un acto colosal de autolesión nacional”, dijo también Otunbayeva.

“Condenará no solo a las mujeres y niñas, sino a todos los afganos, a la pobreza y a la dependencia de la ayuda para las generaciones venideras”, dijo. “Aislará aún más a Afganistán de sus propios ciudadanos y del resto del mundo”.

En una fábrica de alfombras en Kabul, las mujeres que fueron empleadas del gobierno, estudiantes de secundaria o universitarias ahora pasan sus días tejiendo alfombras.

“Todos vivimos como prisioneros, sentimos que estamos atrapados en una jaula”, dijo Hafiza, de 22 años, que solo usa su nombre de pila y que era estudiante de primer año de derecho antes de que los talibanes prohibieran a las mujeres asistir a clases en su universidad. “La peor situación es cuando tus sueños se hacen añicos y te castigan por ser mujer”.

La misión de la ONU en Afganistán también dijo que ha registrado un flujo casi constante de edictos y medidas discriminatorias contra las mujeres desde que los talibanes tomaron el poder: el derecho de las mujeres a viajar o trabajar fuera de los límites de su hogar y el acceso a los espacios está restringido en gran medida, y también han excluidos de todos los niveles de toma de decisiones públicas.

“Las implicaciones del daño que los talibanes están infligiendo a sus propios ciudadanos van más allá de las mujeres y las niñas”, dijo Alison Davidian, representante especial de ONU Mujeres en Afganistán.

Ningún funcionario del gobierno liderado por los talibanes estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

En la fábrica de alfombras, Shahida, de 18 años, que también usa un solo nombre, dijo que estaba en décimo grado en una de las escuelas secundarias de Kabul cuando su educación se vio interrumpida.

“Simplemente exigimos al gobierno (talibán) que nos vuelva a abrir las escuelas y los centros educativos y nos otorgue nuestros derechos”, dijo.

Antes del Día Internacional de la Mujer, unas 200 propietarias de pequeñas empresas afganas organizaron una exhibición de sus productos en Kabul. La mayoría se quejó de la pérdida de negocios desde que los talibanes tomaron el poder.

“No espero que los talibanes respeten los derechos de las mujeres”, dijo una de ellas, Tamkin Rahimi. “Las mujeres aquí no pueden ejercer (sus) derechos y celebrar el Día de la Mujer, porque no podemos ir a la escuela, a la universidad o al trabajo, así que Creo que no tenemos ningún día para celebrar.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá más tarde el miércoles con Otunbayeva y mujeres representantes de grupos de la sociedad civil afgana.

Según el comunicado, 11,6 millones de mujeres y niñas afganas necesitan asistencia humanitaria. Sin embargo, los talibanes están socavando aún más el esfuerzo de ayuda internacional al prohibir que las mujeres trabajen para las ONG.

