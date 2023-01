Un ex asesor de Putin dijo que crece la posibilidad de un golpe de Estado en Rusia

Vladimir Putin (Sputnik/Reuters)

“Creo que será posible un golpe militar”. El escenario más temido por Vladimir Putin podría estar más cerca de lo pensado en un país que parece dominado por el jefe del Kremlin, según afirmó un ex asesor del presidente que remarcó el creciente descontento en Rusia.

Abbas Gallyamov, analista político que llegó a trabajar como escritor de los discursos del presidente en dos períodos (2000-2001 y 2008-2010), dijo a CNN que la maltrecha economía y las derrotas en el frente de batalla están mellando en la imagen del autócrata.

“La economía rusa se está deteriorando. La guerra está perdida. Cada vez son más los cadáveres que regresan a Rusia, así que los rusos se encontrarán con más dificultades y tratarán de encontrar una explicación a por qué ocurre esto, mirando a su alrededor, al proceso político, y se responderán a sí mismos: ‘Bueno, esto se debe a que nuestro país está gobernado por un viejo tirano, un viejo dictador’”, dijo Gallyamov, en entrevista con CNN.

Según su análisis, ese momento de máximo descontento puede ocurrir en los próximos 12 meses.

“En un año, cuando la situación política cambie y haya un presidente impopular realmente odiado al frente del país y la guerra sea realmente impopular, y necesiten derramar sangre por ello, en ese momento, un golpe se convierte en una posibilidad real”, sostuvo.

Vladimir Putin junto al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov (Sputnik/Reuters)

Por ello, no descartó que Putin llegue a cancelar las próximas elecciones presidenciales, previstas para marzo de 2024. “A juzgar por sus acciones, cuando está escalando en algo sin necesidad, realmente podría cancelar las elecciones. Sin la victoria sobre Ucrania, tendrá dificultades con los rusos. Los rusos no le necesitan si no es fuerte. Podría declarar la ley marcial y cancelar las elecciones”, afirmó.

El analista político ya había adelantado su opinión en una columna de opinión en el medio ruso Mozhem Obyasnit, donde días atrás señaló que los generales militares rusos están cada vez más frustrados a medida que sus tropas siguen sufriendo derrotas en el frente ucraniano.

“Hay que entender que la gran mayoría de los comandantes en el ejército de una nación autoritaria no son partidarios incondicionales de las autoridades, sino oportunistas corrientes”, escribió Gallyamov en la columna, según una traducción de The Daily Beast. “A medida que se acumulan los problemas en el país y en el ejército, que las autoridades son incapaces de resolver, Putin se transforma cada vez más a los ojos de la gente de un gran estratega a un dictador ordinario de segunda categoría”, dijo.

Según sostuvo, los líderes militares se pondrán del lado de quien aparente tener más posibilidades de ganar.

