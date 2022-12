Quién es Andrew Tate, el polémico influencer que dice ser multimillonario y fue preso tras ser humillado por Greta Thunberg

Andrew Tate con uno de sus jets privados

Emory Andrew Tate III, popularmente conocido como “La Cobra” Andrew Tate, es un empresario y ex profesional del kickboxing convertido en influencer famoso por sus comentarios misóginos. En los últimos días fue noticia tras su cruce con la activista sueca Greta Thunberg, poco antes de terminar arrestado con graves acusaciones de tráfico de personas en Bucarest, Rumania.

Tras abandonar su carrera deportiva, en 2016 buscó un nuevo desafío y decidió probar suerte en la televisión. Participó de la 17ava temporada del reality show Gran Hermano en el Reino Unido aunque sólo duró seis días en la casa ya que sus comentarios homofóbicos y racistas le costaron su expulsión.

Con gran impopularidad entre el público, entendió que debía buscar un nuevo rumbo en su carrera profesional por lo que comenzó con su propio sitio web en el que ofrece cursos sobre cómo enriquecerse y da consejos para comunicarse con mujeres.

También, incursionó en el mundo de las criptomonedas y creó su propia compañía, acusada de ser una estafa piramidal.

Tate participó en Gran Hermano en el Reino Unido tras abandonar su carrera deportiva

En la actualidad, Tate trabaja de influencer en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok aunque sus cuentas ya han sido suspendidas en varias oportunidades debido a los mensajes inapropiados que allí postea.

Entre los videos, con más de 13 millones de visitas, destacan algunos en los que expresó que las mujeres “le pertenecen al hombre”, insinuó que atacaría a una chica si lo acusara de infidelidad y hasta aseguró que “las mujeres de 18 años son más atractivas que las de 25 porque han estado con menos hombres”.

Tate, de 36 años, afirma tener una fortuna de más de 100 millones de dólares. Suele ser visto presumiendo su dinero en coches caros, jets privados y ropa de diseño. Además, asegura ser el primer trillonario del mundo.

Tate afirma ser el primer trillonario del mundo

¿Trillonario?

“Estuve arruinado mucho tiempo. Hice mi primer millón cuando tenía 27 años y luego tuve 100 millones a los 31. Hace muy poco me convertí en trillonario”, declaró en una transmisión de Twitch.

Los documentos del Registro Mercantil muestran que, a pese a vivir en Rumania, recientemente se ha convertido en director de dos empresas en el Reino Unido, de acuerdo a información de Daily Mail.

Es muy unido a su hermano Tristan, de 34 años, quien se trasladó a Rumanía con él. Se sabe también que tiene una hermana menor, Janine, con la que no mantiene relación por ser “feminista”.

Recientemente, Tate ha sido detenido en Rumanía junto a su hermano por su presunta implicación en una red de tráfico de personas que obligaba a las víctimas a grabar material pornográfico.

En esta imagen tomada de un vídeo difundido por el Observador Antena 1, la policía se lleva a Andrew Tate, en la zona de Ilfov, al norte de Bucarest, Rumania, el jueves 29 de diciembre de 2022. (Observador Antena 1 vía AP)

Tráfico de personas

Según la dirección para la investigación del crimen organizado en Rumania (DIICOT), las víctimas eran atraídas por los dos “ciudadanos británicos”, que pretendían iniciar una relación amorosa con ellas para después llevarlas a una vivienda de los alrededores de Bucarest en las que eran retenidas por la fuerza y explotadas.

En total hay cuatro detenidos a los que se acusa de obligar a mantener relaciones sexuales que filmaban en vídeos que retransmitían a cambio de dinero por internet “con el objetivo de obtener importantes beneficios financieros”, se lee en el comunicado de la DIICOT, que no da el nombre de los detenidos.

Los medios rumanos sí identifican a los arrestados como Andrew Tate y su hermano.

Según la DIICOT, los cuatro sospechosos formaron en 2021 un grupo organizado “con el propósito de cometer en territorio rumano, pero también de otros Estados, como Estados Unidos de América y Gran Bretaña, infracciones de tráfico de personas.”

Andrew Tate y Tristan Tate son escoltados por agentes de policía fuera de la sede de la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo en Bucarest (DIICOT) después de haber sido detenidos durante 24 horas, en Bucarest, Rumanía, 29 de diciembre de 2022. Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Hasta el momento, las autoridades rumanas han identificado a seis víctimas que fueron explotadas sexualmente por el grupo. Una de ellas, además, habría sido violada en dos ocasiones en marzo de este año por uno de los supuestos integrantes de la banda.

Los cuatro sospechosos han sido detenidos por un plazo de 24 horas que podría ser extendido a 30 días por el juez.

Tate tenía su cuenta de Twitter suspendida debido a sus controvertidos mensajes misóginos que generaron el repudio de miles de usuarios en la red social.

Desde que el magnate estadounidense Elon Musk se convirtió en el CEO de la plataforma tras comprarla, Tate recuperó su cuenta y volvió a hacer uso de su “libertad de expresión” para publicar mensajes controvertidos en la red social.

El cruce con Greta Thunberg

Una de las personas contra las que arremetió Tate fue la ambientalista Greta Thunberg, tras publicar un tuit en el que le pedía su contacto de mail para pasarle la listas de sus “33 autos emisores”, de dióxido de carbono.

La activista climática sueca Greta Thunberg en el escenario del Royal Festival Hall durante el acto de presentación de su nuevo libro "The Climate Book", durante el Festival de Literatura de Londres del Southbank Centre, en Londres, Gran Bretaña, el 30 de octubre de 2022. REUTERS/Henry Nicholls/Archivo

El mensaje, en el que presumía su gran colección de vehículos, tenía también como objetivo provocar a la activista, sin motivo previo aparente.

“Por favor, facilítame tu dirección de correo electrónico para que pueda enviarte una lista completa de mi colección de autos y sus respectivas enormes emisiones”, decía el mensaje de Tate.

Ante esta situación, la joven respondió con un sencillo pero astuto mensaje en el que le dijo: “Sí, por favor, ilumíname. Envíeme un correo electrónico a smalldickenergy@getalife.com”.

Respuesta de Greta Thunberg

Esta dirección es falsa (una broma) y, al español se traduciría como “energíadepenecorto@búscateunavida.com”.

La respuesta, que tuvo muchas mensajes contra el “influencer”, hizo que Tate reaccionara escribiéndole “¡¿Cómo te atreves?!”, una frase popular de Thunberg que pronunció en uno de sus discursos más importantes.

Pero además quiso subir la apuesta con una broma en video, en el que pedía una pizza en una caja “que no sea reciclada”. Para muchos, sin darse cuenta en ese posteo reveló su paradero a la policía, que lo tenía bajo investigación pero ignoraba dónde estaba.

La clave fue la caja de pizza, que estaba rotulada y al poder seguir el rastro del pedido, se pudo montar un operativo policial para llegar hasta su guarida en Bucarest.

Tate publicó un video en la que aparece fumándose un puro y diciendo Thunberg es una “una esclava de Matrix” e insiste en que “no está loco”

El video de Tate le terminó jugando en contra y la noticia de su arresto hizo estallar las redes sociales, además de generar una gran expectativa sobre lo que sicederá en las próximas horas, cuando la justicia rumana decida si extiende su prisión, en principio de apenas 24 horas pero que podría prolongarse preventivamente hasta un mes.

Mientras tanto, Thunberg no perdió el tiempo y jugó otra carta irónica que se viralizó al instante al enviarle un comentario desde su cuenta de Twitter:

Horas después del arresto, los investigadores rumanos difundieron imágenes del operativo que terminó con el arresto de los hermanos Tate. Aunque gran parte de las imágenes están desenfocadas por un retoque digital, se aprecia una gran cantidad de vehículos de alta gama.

La policía de Rumania hizo un allanamiento en el lugar donde se encontraba en influencer

No es la primera vez que los Tate son arrestados, lo que puede comprometer su situación en Rumania y eventualmente extender su período en prisión preventiva. La decisión de si pueden o no gozar de una libertad vigilada la tomará la justicia en las próximas horas, ya que se presume que no tendrían problemas en pagar una fianza.

