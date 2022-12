Un tribunal de Bruselas decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Eva Kaili por los sobornos de Qatar

Qatargate: tribunal de Bruselas decidirá hoy si mantiene la prisión preventiva contra la eurodiputada Eva Kaili. (REUTERS)

El tribunal correccional de primera instancia de Bruselas decidirá este jueves si mantiene la prisión preventiva contra la eurodiputada Eva Kaili, destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo por su implicación en el escándalo de los sobornos que salpican a Qatar y Marruecos.

La audiencia, programada a las 9:00 hora local ante la Cámara del Consejo de Bruselas, en el Palacio de Justicia, tenía que haberse celebrado el pasado 14 de diciembre, pero se retrasó por una huelga de funcionarios en el centro penitenciario en el que se encuentra la política griega.

Ese día sí comparecieron otros tres imputados por presunta participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en relación con un país árabe.

El juez decidió mantener en prisión preventiva a Pier Antonio Panzeri, ex eurodiputado socialista y presunto cabecilla de la red de sobornos, y a Francesco Giorgi, asistente parlamentario en la Eurocámara y pareja sentimental de Kaili.

El magistrado dejó en libertad al “lobista” y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (Sin paz no hay justicia), Niccolo Figa-Talamanca, pero se le obliga a llevar un brazalete electrónico, según un comunicado difundido por la Fiscalía belga.

Según las informaciones publicadas desde entonces por medios belgas e italianos como Le Soir y La Repubblica, Kaili habría confesado a la policía su implicación en la trama y reconoció que pidió ayuda a su padre, a quien la policía descubrió sacando dinero en bolsas de un hotel en Bruselas, para esconder dinero en efectivo que tenía en casa.

Giorgi también habría confesado estar implicado, aunque eximió de cualquier responsabilidad a su pareja y madre de su hija, y lo mismo Panzeri, quien habría reconocido pagos de 50.000 euros de Qatar y Marruecos en 2019, es decir, sólo después de haber abandonado el escaño de eurodiputado que ocupó entre 2004 y 2019.

Antigua presentadora de televisión, Kaili se inició en política en 2009 con el PASOK griego, llegó al Parlamento Europeo en 2014 y ocupaba una de las catorce vicepresidencias de la Eurocámara desde enero de 2022, cargo que le ha sido retirado aunque mantiene su condición de eurodiputada.

La Fiscalía belga inició una investigación sobre las fugas de información a la prensa en relación con el escándalo de sobornos a miembros del Parlamento Europeo conocido como Qatargate.

Esas filtraciones, considera la Fiscalía, pueden poner en peligro el dossier, ya que los sospechosos y sus abogados podrían argumentar que los derechos de la defensa han sido violados.

“Las fugas en la prensa pueden poner el dossier en peligro, razón por la cual iniciamos una investigación por violación del secreto profesional”, informó el portavoz de la Fiscalía Eric van der Sypt, según recoge RTBF.

“Es raro que tantas informaciones sensibles se encuentren en la prensa cuando la investigación acaba de empezar. La Fiscalía federal ha confirmado en el curso del día su intención de investigar las fugas repetidas”, añadió.

El martes, los diarios belgas Le Soir y Knack y el italiano La Repubblica publicaron detalles sobre el proceso verbal llevado a cabo por el juez de instrucción Michel Claise que se encarga del caso.

La eurodiputada y ex vicepresidente de la Eurocámara Eva Kaili habría admitido parcialmente su implicación en la corrupción, según las informaciones reveladas por esos medios.

También se publicaron elementos de un informe de la Seguridad del Estado que contenía extractos de conversaciones entre el ex parlamentario Pier Antonio Panzeri, otro de los implicados en el escándalo, así como de su mujer y su hija.

(Con información de EFE)

