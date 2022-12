Salman Rushdie reveló un extracto de su próxima novela, cuatro meses después del atentado contra su vida

Salman Rushdie (via Reuters)

Cuatro meses después de haber sido gravemente herido en un ataque con cuchillo en el norte de Estados Unidos, el escritor británico Salman Rushdie reveló el lunes en la revista The New Yorker un extracto de su próxima novela.

The New Yorker publicó en Internet un extracto titulado “A Sackful of Seeds” (Un saco de semillas) de la decimoquinta novela de Rushdie, titulada “Victory City” (Ciudad Victoria), cuya publicación está prevista para principios de febrero por Penguin Random House.

El libro narra la “historia épica” de una mujer en el siglo XIV en lo que ahora forma parte de India, informó la editorial.

Según The New Yorker, este extracto se publicará en su edición impresa fechada el 12 de diciembre y saldrá a la venta el lunes.

Rushdie, británico nacido en India, confirmó en Twitter que la revista había publicado un extracto de “Victory City”.

Fue la primera vez que Rushdie publicó algo en la plataforma desde el 9 de agosto, cuando anunció que su próximo libro saldría en febrero de 2023. Tres días después, el 12 de agosto, cuando estaba a punto de hablar en una conferencia en el norte del estado de Nueva York (noreste) un hombre irrumpió en el escenario y lo apuñaló varias veces en el cuello y el abdomen.

Evacuado en helicóptero hacia un hospital, el autor de los “Versos satánicos” tuvo que ser puesto brevemente bajo respirador antes de que su condición mejorara.

El escritor británico perdió desde entonces la vista de un ojo y la movilidad de una mano, entre otras graves secuelas.

El principal sospechoso, Hadi Matar, estadounidense de origen libanés entonces de 24 años, fue detenido inmediatamente después de los hechos y se declaró inocente en su juicio que comenzó a mediados de agosto ante un tribunal de Mayville, Nueva York.

Hadi Matar, acusado de intento de homicidio (Reuters)

El ataque causó conmoción en Occidente, pero fue elogiado por extremistas de países musulmanes como Irán o Pakistán.

El escritor lleva 33 años siendo perseguido por una fatua del líder supremo iraní que lo condena a muerte.

Rushdie está nacionalizado estadounidense y vive en Nueva York desde hace 20 años.

Irán negó cualquier implicación en el ataque con arma blanca contra Rushdie.

(Con información de AFP)

