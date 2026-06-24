México

Sheinbaum pone “Ya supérame” de Grupo Firme en medio de polémica de AMLO y Monsiváis

La presidenta califica como “grotesco” y un acto de “podredumbre periodística” a la supuesta entrevista reeditada de un medio

Guardar
Google icon
Durante la conferencia matutina de hoy, la mandataria califica de “grotesco” el contenido atribuido a Carlos Monsiváis sobre AMLO y sostiene que el tema debe superarse sin discusión política formal. (Infobae- Jesúe Abraham)
Durante la conferencia matutina de hoy, la mandataria califica de “grotesco” el contenido atribuido a Carlos Monsiváis sobre AMLO y sostiene que el tema debe superarse sin discusión política formal. (Infobae- Jesúe Abraham)

La presidenta Claudia Sheinbaum no esquivó la polémica este miércoles en su conferencia matutina: calificó de “grotesco” lo publicado por El Universal y, para reforzar su postura, pidió que pusieran una canción de Grupo Firme. El tema elegido fue “Ya Supérame”, un remate musical que funcionó como declaración política: lo que el diario publicó, dijo la mandataria, no merece mayor debate sino ser superado. Todo ello en respuesta a lo que calificó como un acto de “podredumbre” periodística.

La escena ocurrió luego de que un periodista le preguntara su opinión sobre una nota publicada por el diario, que rescató una entrevista del cronista Carlos Monsiváis, realizada hace 25 años por el periodista Edmundo Cázarez. En esa versión reeditada, que el autor asegura compartir “completa” por primera vez, aparecen afirmaciones graves atribuidas al escritor sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

PUBLICIDAD

La decisión de responder con una canción a una pregunta sobre un texto cuestionado reabre el debate sobre los límites del intercambio público y sobre cómo la polarización reconfigura la rendición de cuentas ante la ciudadanía

¿Qué dice la controvertida entrevista?

Según el texto publicado por El Universal, Monsiváis habría declarado que dio cobijo a AMLO cuando este llegó a la Ciudad de México a los 19 años, huyendo de Macuspana, Tabasco, tras haber “asesinado, accidentalmente, a su hermano”. El escrito también atribuye al cronista señalamientos sobre el carácter y la vida personal del expresidente.

Sin embargo, la publicación fue cuestionada de inmediato por varias inconsistencias cronológicas. El caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” señaló que cuando murió el hermano de AMLO, el expresidente tenía 15 años, no 19, y que ambos se conocieron en 1992 durante el Éxodo por la Democracia, cuando López Obrador ya tenía 39 años.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla a la nota de El Universal: "Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía"
Captura de pantalla a la nota de El Universal: "Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía"

La familia Monsiváis desmiente y exige pruebas

El golpe definitivo a la publicación llegó desde la propia familia del escritor. En una carta dirigida al director general del medio ya mencionado, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, los hermanos Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis señalaron que la entrevista reeditada contiene “agregados que no fueron publicados en el original” y desmintieron tajantemente que AMLO hubiera vivido alguna vez en la casa que Carlos compartía con su madre.

La familia aseguró que Carlos Monsiváis jamás pudo haber dicho lo que se le atribuye, pues no corresponde ni a su estilo literario ni a su ética. En la carta —que el propio El Universal publicó— exigieron a Cázarez y al diario que presenten pruebas o pidan disculpas, y advirtieron que se reservan el derecho de actuar legalmente.

En una carta enviada al director general Juan Francisco Ealy Lanz Duret, los hermanos Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis sostienen que el texto incluye añadidos inexistentes en la versión original
En una carta enviada al director general Juan Francisco Ealy Lanz Duret, los hermanos Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis sostienen que el texto incluye añadidos inexistentes en la versión original

La reacción de Sheinbaum: música en lugar de debate

Ante la pregunta en la mañanera, la presidenta no tomó la ruta del debate político formal. Calificó lo ocurrido como grotesco” y señaló que la publicación evidencia “quiénes son” quienes la difunden. Luego, con una frase que se viralizó de inmediato, pidió que pusieran la canción de Grupo Firme para ilustrar su postura.

En el mismo tono, Sheinbaum afirmó que el expresidente AMLO “se quedó en el corazón del pueblo y de ahí no va a salir”, y cuestionó el impacto real que este tipo de publicaciones puede tener en la opinión pública.

Durante la conferencia de este miércoles, la mandataria evita responder sobre la nota que atribuye dichos a Carlos Monsiváis y pide musicalizar su postura con “Ya Supérame”, mientras califica el episodio como “grotesco”

Antecedentes: una acusación que no es nueva

La muerte de José Ramón López Obrador, hermano menor del expresidente, el 9 de junio de 1969 en Villahermosa, Tabasco, es un hecho histórico registrado. Sin embargo, la versión de que AMLO tuvo responsabilidad en ello ha sido utilizada recurrentemente en momentos de alta tensión política, incluyendo el debate del año 2000 en que Diego Fernández de Cevallos acusó directamente al tabasqueño de “asesino”.

La nueva ola de circulación del tema en redes sociales fue impulsada por imágenes que presuntamente corresponden al diario tabasqueño Rumbo Nuevo de 1969, cuya autenticidad tampoco ha sido verificada de forma independiente.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAMLOGrupo FirmePolítica MexicanaCarlos Monsivaismexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hallan dos cuerpos más en banqueta de fraccionamiento de Ixtlahuacán, Jalisco: suman 33 cuerpos localizados en ese lugar

Entre diciembre de 2018 y abril de 2025, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas procesó 242 sitios de inhumación clandestina en el estado

Hallan dos cuerpos más en banqueta de fraccionamiento de Ixtlahuacán, Jalisco: suman 33 cuerpos localizados en ese lugar

Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube”

La declaración genera críticas en redes sociales, donde seguidores del grupo pop la acusan de “inventada” y defienden el legado de las exintegrantes de la telenovela Rebelde

Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube”

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

El actor fue cuestionado sobre las versiones que rodean al cantante y dejó clara su postura al informarse del tema frente a las cámaras

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

Sheinbaum celebra su cumpleaños 64 en Palacio Nacional: así festejará la presidenta con su familia

La presidenta cortó un pastel con los reporteros de ‘La Mañanera’, quienes la recibieron cantándole ‘Las Mañanitas’

Sheinbaum celebra su cumpleaños 64 en Palacio Nacional: así festejará la presidenta con su familia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 24 de junio: The Beatles suenan en el cumpleaños 64 de la mandataria

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 24 de junio: The Beatles suenan en el cumpleaños 64 de la mandataria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: más de 7 mil 500 policías cuidarán el partido de México vs Chequia

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Secretario de Seguridad de Baja California confirma que “El Plaga”, miembro de “Los Rusos”, está libre

ENTRETENIMIENTO

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Karla de la Cuesta se suma a la difusión de fotos actuales de Sergio Andrade: “Se busca”

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

DEPORTES

Triatleta mexicana denuncia falta de cultura vial tras sufrir un accidente que puso en riesgo su vida

Triatleta mexicana denuncia falta de cultura vial tras sufrir un accidente que puso en riesgo su vida

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

Karim López, el basquetbolista que dejó México a los 14 años para cumplir su sueño de jugar en la NBA

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa