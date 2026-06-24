Sheinbaum pone “Ya supérame” de Grupo Firme en medio de polémica de AMLO y Monsiváis

Durante la conferencia matutina de hoy, la mandataria califica de “grotesco” el contenido atribuido a Carlos Monsiváis sobre AMLO y sostiene que el tema debe superarse sin discusión política formal. (Infobae- Jesúe Abraham)

La presidenta Claudia Sheinbaum no esquivó la polémica este miércoles en su conferencia matutina: calificó de “grotesco” lo publicado por El Universal y, para reforzar su postura, pidió que pusieran una canción de Grupo Firme. El tema elegido fue “Ya Supérame”, un remate musical que funcionó como declaración política: lo que el diario publicó, dijo la mandataria, no merece mayor debate sino ser superado. Todo ello en respuesta a lo que calificó como un acto de “podredumbre” periodística.

La escena ocurrió luego de que un periodista le preguntara su opinión sobre una nota publicada por el diario, que rescató una entrevista del cronista Carlos Monsiváis, realizada hace 25 años por el periodista Edmundo Cázarez. En esa versión reeditada, que el autor asegura compartir “completa” por primera vez, aparecen afirmaciones graves atribuidas al escritor sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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La decisión de responder con una canción a una pregunta sobre un texto cuestionado reabre el debate sobre los límites del intercambio público y sobre cómo la polarización reconfigura la rendición de cuentas ante la ciudadanía

¿Qué dice la controvertida entrevista?

Según el texto publicado por El Universal, Monsiváis habría declarado que dio cobijo a AMLO cuando este llegó a la Ciudad de México a los 19 años, huyendo de Macuspana, Tabasco, tras haber “asesinado, accidentalmente, a su hermano”. El escrito también atribuye al cronista señalamientos sobre el carácter y la vida personal del expresidente.

Sin embargo, la publicación fue cuestionada de inmediato por varias inconsistencias cronológicas. El caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” señaló que cuando murió el hermano de AMLO, el expresidente tenía 15 años, no 19, y que ambos se conocieron en 1992 durante el Éxodo por la Democracia, cuando López Obrador ya tenía 39 años.

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Captura de pantalla a la nota de El Universal: "Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía"

La familia Monsiváis desmiente y exige pruebas

El golpe definitivo a la publicación llegó desde la propia familia del escritor. En una carta dirigida al director general del medio ya mencionado, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, los hermanos Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis señalaron que la entrevista reeditada contiene “agregados que no fueron publicados en el original” y desmintieron tajantemente que AMLO hubiera vivido alguna vez en la casa que Carlos compartía con su madre.

La familia aseguró que Carlos Monsiváis jamás pudo haber dicho lo que se le atribuye, pues no corresponde ni a su estilo literario ni a su ética. En la carta —que el propio El Universal publicó— exigieron a Cázarez y al diario que presenten pruebas o pidan disculpas, y advirtieron que se reservan el derecho de actuar legalmente.

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En una carta enviada al director general Juan Francisco Ealy Lanz Duret, los hermanos Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis sostienen que el texto incluye añadidos inexistentes en la versión original

La reacción de Sheinbaum: música en lugar de debate

Ante la pregunta en la mañanera, la presidenta no tomó la ruta del debate político formal. Calificó lo ocurrido como “grotesco” y señaló que la publicación evidencia “quiénes son” quienes la difunden. Luego, con una frase que se viralizó de inmediato, pidió que pusieran la canción de Grupo Firme para ilustrar su postura.

En el mismo tono, Sheinbaum afirmó que el expresidente AMLO “se quedó en el corazón del pueblo y de ahí no va a salir”, y cuestionó el impacto real que este tipo de publicaciones puede tener en la opinión pública.

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Durante la conferencia de este miércoles, la mandataria evita responder sobre la nota que atribuye dichos a Carlos Monsiváis y pide musicalizar su postura con “Ya Supérame”, mientras califica el episodio como “grotesco”

Antecedentes: una acusación que no es nueva

La muerte de José Ramón López Obrador, hermano menor del expresidente, el 9 de junio de 1969 en Villahermosa, Tabasco, es un hecho histórico registrado. Sin embargo, la versión de que AMLO tuvo responsabilidad en ello ha sido utilizada recurrentemente en momentos de alta tensión política, incluyendo el debate del año 2000 en que Diego Fernández de Cevallos acusó directamente al tabasqueño de “asesino”.

La nueva ola de circulación del tema en redes sociales fue impulsada por imágenes que presuntamente corresponden al diario tabasqueño Rumbo Nuevo de 1969, cuya autenticidad tampoco ha sido verificada de forma independiente.

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