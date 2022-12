La reacción de la prensa internacional a la condena de la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad (REUTERS)

La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner fue condenada este martes a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo.

En un primer momento, la fiscalía había pedido una sentencia de 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado aunque fue absuelta por mayoría por el primer delito.

De todas formas, como el fallo no está firme, Kirchner no irá presa, y podría apelar la sentencia el próximo 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral dé a conocer los fundamentos de su decisión y, a partir de ellas, la defensa pueda comenzar su camino hasta la Corte Suprema de Justicia.

Ante la magnitud del hecho, los medios internacionales no tardaron en tratar el tema.

El Mundo, de España, señaló el hecho como “histórico” y destacó que la condena sobre “la dirigente más influyente y polarizadora de las últimas dos décadas en el país” es algo “nunca antes visto en Argentina”.

El Mundo reaccionó ante la condena de Cristina Fernández de Kirchner

En Chile, La Tercera, también señaló la decisión del tribunal como un “fallo histórico” aunque explicó que puede ser apelado y quedará firme luego de un proceso que podría llevar años.

Captura de pantalla de la nota de La Tercera tras la condena de Cristina Fernández de Kirchner

En tanto, G1 -de Brasil- y El País -de Uruguay- optaron por un titulo más lineal y explicaron los pasos próximos del caso.

G1 reaccionó ante la condena de Cristina Fernández de Kirchner

La reacción de El País ante la condena de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner

The Washington Post publicó la noticia y también señaló a “la peronista” como “quizás la política más influyente de la nación de las últimas dos décadas”, al igual que The New York Times.

De esta manera presentó The Washington Post la condena de Cristina Fernández de Kirchner

La nota de The New York Times sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner

La cadena de noticias CNN y la inglesa BBC también se hicieron eco de la noticia.

Así tituló la BBC la condena de Cristina Fernández de Kirchner

Captura de pantalla de la nota de la CNN sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner

The Guardian, también inglés, tituló poniendo énfasis en la suma que implicó el delito, que asciende a los mil millones de dólares.

The Guardian reaccionó ante la condena de Cristina Fernández de Kirchner

En Francia, France 24 cubrió el hecho e, inclusive, lo colocó primero en su sitio web y, Le Monde, destacó que Fernández de Kirchner está “amparada por la inmunidad parlamentaria”.

France 24 reaccionó ante la condena de Cristina Fernández de Kirchner

Le Monde ante la condena de Cristina Fernández de Kirchner

En Italia, Corriere della Sera, también publicó la noticia, aunque -a diferencia de los anteriores- con un tono más lineal e informativo.

La nota de Corriere della Sera ante la condena a la Vicepresidenta argentina

Der Spiegel, medio alemán, explicó la condena y mencionó que “las acusaciones se relacionan con la permanencia de los Kirchner en la jefatura de Estado” aunque, “el gobierno argentino de izquierda calificó las investigaciones contra Kirchner como ‘lawfare’, como una guerra con medios legales”.

Der Spiegel sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner

El Nacional, un medio de Venezuela, destacó en su artículo el hecho de que sea la primera vicepresidenta en funciones en ser condenada ya que, cuando Amado Boudou fue juzgado y hallado culpable en el 2018 ya había dejado de ejercer su cargo público.

Así reaccionó El Nacional ante la condena a la Vicepresidenta argentina

Por su parte, en México, El Universal, dio cuenta del hecho y sumó la respuesta de Fernández de Kirchner, quien negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento”.

Nota de El Universal tras la condena a Cristina Kirchner

La sentencia, que fue dada a conocer este martes, estuvo encabezada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el veredicto.

Junto a Cristina Kirchner, fueron encontrados culpables otros acusados. Ellos fueron el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

El juicio terminó tras más de tres años, ya que comenzó el mayo de 2019, e investigó presuntas irregularidades sobre 51 obras públicas en un lapso de 12 años -entre el 2003 y el 2015-.

