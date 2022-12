El Reino Unido alertó que Rusia podría utilizar las negociaciones de paz para rearmar su ejército

James Cleverly alertó que Rusia pueda utilizar las negociaciones de paz para remar su ejército (REUTERS)

El ministro de Relaciones Exteriores británico James Cleverly advirtió esta semana en una entrevista con The Telegraph que Rusia podría utilizar las conversaciones de paz sobre Ucrania para ganar tiempo y reabastecer su ejército antes de lanzar otro ataque.

En medio de un delicado contexto, aislado por las múltiples sanciones impuestas por Occidente y con faltante de armas y tropas calificadas para ir al frente de batalla, Vladimir Putin podría utilizar este escenario como cortina para entrenar más soldados y recibir más municiones por parte de países como Irán, que ya lo han provisto de drones kamikazes.

Cleverly advirtió, entonces, que quienes apoyan a Ucrania deben ser “muy cuidadosos” en lo que respecta a las conversaciones de paz ya que no considera que el líder del Kremlin vaya a actuar “de buena fe”.

Recordó, también, que Putin ya ha empleado este tipo de estrategias en el pasado. “Georgia, eso iba a ser único, ¿no? Crimea, eso iba a ser único, ¿no? El este de Ucrania, eso iba a ser algo único, ¿no?”, apuntó en la entrevista y agregó que, en realidad, “lo que vimos es que todos se estaban preparando para esta última ola de agresión”.

El ministro de Exteriores británico recordó que Putin ya ha empleado este tipo de estrategias en el pasado, y mencionó los casos de Georgia, Crimea y el este de Ucrania (REUTERS)

Sin embargo, a pesar de la advertencia, el Secretario confesó desde una cumbre ministerial de la OTAN que tuvo lugar por estos días en Bucarest, que no ve viables -por lo menos en este momento- que las paces tengan lugar.

“Es muy, genuinamente muy difícil de decir. En este momento atmósfera que estoy captando aquí en la OTAN es que Vladimir Putin realmente no ha estado participando de buena fe”, dijo y continuó: “El mensaje que estoy recogiendo aquí, y esto hace mucho eco del mensaje que he estado transmitiendo aquí, es que si esto no se hace bien, entonces no se hace”.

En ese sentido, Cleverly mencionó la palabra paz entre comillas y explicó que existe el riesgo de que, con un alto al fuego, suceda que “veamos exactamente estas escenas nuevamente pero, tal vez, dentro de seis, 12, 18 meses”.

Durante la cumbre de la OTAN en Bucarest, Cleverly advirtió a los ministros de un posible alto al fuego estratégico de Putin, que le permitiría lanzar un nuevo ataque pero más fuerte (REUTERS)

Por eso, resaltó la importancia de alcanzar un acuerdo que sea “sostenible, significativo y real” y no “una forma de Rusia de asegurarse de que su próxima fase de agresión sea más efectiva que la actual”.

Las declaraciones del funcionario británico se dieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le propusiera a Rusia este viernes comenzar los diálogos para terminar con la invasión a Ucrania. “Estoy dispuesto a hablar con Putin si decide que está preparado para buscar formas de acabar con la guerra”, mencionó junto a su homólogo francés Emmanuel Macron, quien estuvo de visita en el país esta semana.

Sin embargo, Biden no se mostró optimista al respecto ya que mencionó que, hasta ahora, el Kremlin no ha mostrado señales que faciliten el intercambio. Es por ello que remarcó nuevamente la importancia de mantener los envíos y la asistencia a Ucrania, tal como acordó esta semana con Francia.

Joe Biden llamó al Kremlin a dialogar a fin de conseguir el fin de la invasión (REUTERS)

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov respondió a las declaraciones del Presidente estadounidense y señaló que Washington condicionó el diálogo a la retirada total de las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano, por lo que no aceptan la propuesta.

“Sin lugar a dudas, la operación militar continúa”, dijo, aunque señaló que Putin “siempre ha estado, está y continuará estando abierto a los contactos a las negociaciones” ya que “la vía preferible para alcanzar nuestros objetivos es por medios pacíficos y diplomáticos”.

(Con información de EFE)

